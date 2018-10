Ausgewählter Artikel:

» (25.10.2018) TAG24: Zwillinge als Mädchen geboren – Jetzt sind sie junge Männer und nicht wiederzuerkennen

Jack und Jace Grafe wurden als Mädchen geboren. Weil sie in einem religiösen Haushalt aufgewachsen waren, war der Weg zur Geschlechtsumwandlung schwierig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Oktober 2018

» Leverkusener Anzeiger: Stadt erfüllt EU-Richtlinie zur Integration

Eine "Kultur der Gewaltlosigkeit" und ein Miteinander ohne Diskriminierungen in der Stadt sowie in der Arbeit mit Geflüchteten in Gemeinschaftunterkünften ist das Ziel des Gewaltschutzkonzepts, das in einer Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Leverkusen beschlossen wurde. Damit kam die Stadt einer EU-Aufnahmerichtlinie nach, die besonderen Schutz für Frauen, Kinder und LSBTI-Personen fordert.

» sol.de: Knalltüte oder Wundertüte? Was vom OB-Kandidaten Mirko Welsch zu erwarten ist

Wer ist Mirko Welsch? Was man über den Saarbrücker OB-Kandidaten wissen muss

» Gießener Allgemeine über homosexuelle Flüchtlinge: Warten auf ein normales Leben

In dem Wettbewerb sieht Husein seine große Chance. Wird er "Mr. Gay Syria", will er dafür sorgen, "dass die Welt die Stimme der LGBT-Flüchtlinge hört", sagt der 24-jährige Syrer. Außerdem kann er dann vielleicht zur "Mr. Gay World"-Wahl auf Malta reisen – und so den ersehnten Schritt nach Europa machen. Der Dokumentarfilm "Mr. Gay Syria" zeigt, wie alles anders kommt: Husein muss in Istanbul bleiben, wo er vor dem Krieg Zuflucht gefunden hat. Dort aber ist er ein Gefangener. Als schwuler Vater schafft er es nicht, sich seiner Familie zu offenbaren, während er zugleich in stetiger Angst vor Übergriffen lebt.

» Süddeutsche.de zur Bischofssynode in Rom: Das vatikanische Paralleluniversum

Hunderte Bischöfe treffen sich gerade in Rom. Sie hätten viele drängende Probleme zu besprechen – vom Missbrauchsskandal bis zur Benachteiligung von Frauen. Doch statt eines Ringens um Reformen gibt es fromm-kitschige Diashows.

24. Oktober 2018

» südostschweiz über Heinrich Hössli: Glarner Pionier der Schwulenbewegung

Homosexualität ist kein Tabuthema mehr. Das verdankt die Gesellschaft unter anderem vielen Organisationen, die sich jeden Tag genau dafür einsetzen. Und einem echten Pionier der sogenannten Schwulenbewegung: dem Glarner Heinrich Hössli. 1836 schrieb er bereits ein 700 Seiten dickes Buch über die Männerliebe. Damals war das Werk so umstritten, dass es im Heimatkanton sogar verboten wurde.

» Thüringer Allgemeine über trans Jugendserie: Weimarerin Lale Andrä hat Erfolg in "Weil ich ein Mädchen bin"

Folge der TV-Kinder- und Jugendserie "Die Pfefferkörner" für den International Emmy® Kids Award nominiert

» derStandard.at: Israelische Spyware, um Schwule und Dissidenten "zu jagen"

Zeitung "Haaretz" deckt in umfassender Recherche den Export von Spionageprogrammen an Diktatoren auf

» watson: Schwedischer Fußballklub wirft Jungen aus dem Team. Der Grund: Er ist Transgender!

Jetzt folgt eine Klage

» Tagesspiegel-Tour durch den ehemaligen Schwulenbezirk des Ostens: "Wäre doch schlimm, wenn alles so bliebe"

Was blieb vom einstigen schwulen Ost-Bezirk Prenzlauer Berg? Auf nostalgischer Kieztour mit Szenefriseur Frank Schäfer der auch heute gern hier ist.

» Tagesspiegel: Sozialdemokratische Pornos

Berlins SPD will Sexfilme mit feministischem Anspruch fördern. Doch wie sollen die eigentlich aussehen?

» rbb24: Vorerst kein Denkmal für lesbische Häftlinge des KZ Ravensbrück

Das KZ Ravensbrück will auch an die lesbischen Gefangenen erinnern, die dort inhaftiert waren. Aber wie? Darüber wird seit Jahren erbittert gestritten. Jetzt gibt es eine Entscheidung – aber auch die ist umstritten.

» Trierischer Volksfreund über 25 Jahre SchmitZ: Da ist noch Luft nach oben

Der queere Trierer Verein Schmit-Z feiert am Samstag, 27. Oktober, mit einer Gala sein 25-jähriges Bestehen. In diesen Jahren hat sich gesellschaftlich einiges verändert, und Zentrumsleiter Alex Rollinger findet: Da geht noch mehr.

» Stuttgarter Zeitung ûber Cruisingpark: Mehr Mülleimer nötig für Sex-Treff?

Unterm Fernsehturm in Stuttgart-Degerloch ist ein inoffizieller Sex-Treff für Homosexuelle. Die Folge: massenhaft Pariser, Tücher und weiterer Müll im Wald. Nun gibt es eine Idee.

» Deutsche Welle über Bisexualität: Du gehörst nicht zu uns!

Bisexuelle Menschen sind Grenzgänger. Einsame Grenzgänger – weder hetero- noch homosexuell. Laut einer Studie leiden Bisexuelle häufiger an psychischen Problemen, denn die Diskriminierung kommt von allen Seiten.

» Planet Interview befragt Kerstin Ott: "Ich muss wissen, wovon ich singe."

Vor zwei Jahren gelang Kerstin Ott der Sprung aus der Werkstatt auf die Bühne, der Song Die immer lacht hatte die gelernte Malerin und Lackiererin schlagartig berühmt gemacht. Auch mit ihrem aktuellen Album Mut zur Katastrophe erreichte sie wieder die Top10. Im Interview spricht Ott über das Musik-Business, DJ-Auftritte, ihre Produzenten, die letzte Echo-Verleihung und Angela Merkels Haltung zur 'Ehe für alle'.

» katholisch.de: Anglikaner verbieten Veranstaltungen für Homosexuelle

Keine Partys, keine Themenabende, geschweige denn gleichgeschlechtliche Eheschließungen: Das anglikanische Bistum Sydney erklärt das Thema Homosexualität zum Tabu. Damit wird ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt.

23. Oktober 2018

» taz: LSU-Spitze kritisiert CDU/CSU

Mit 95,4 Prozent wurde Alexander Vogt zum vierten Mal zum LSU-Vorsitzenden gewählt. Den Status der Partei findet er stark verbesserungswürdig.

» Siegessäule über Konflikte um Ausrichtung des Schwulen Museums: "Der Feminismus hat gesiegt"

Der Streit um die politische Ausrichtung des Schwulen Museums kulminierte Ende September in einer "Kampfabstimmung" bei den Vorstandswahlen. Dirk Ludigs hat den Konflikt beleuchtet

» Frankfurter Neue Presse über Mr. Gay Germany-Wettbewerb: Niko Imparato wirbt für mehr Toleranz im Sport

Niko Imparato möchte Mr. Gay Germany 2019 werden. Besonders wichtig ist es dem Frankfurter dabei, die Toleranz und Akzeptanz im Sport zu stärken.