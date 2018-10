Ausgewählter Artikel:

26. Oktober 2018

» Focus Online: Sie schlafen zusammen im Doppelbett – Diese Männer führen eine Dreier-Beziehung

Simon (27) Johannes (26) und Matthias (26) leben zusammen in Köln und lieben sich. Alle miteinander. Sie führen eine Dreier-Beziehung. Wie das geht, haben sie in einem Interview verraten.

» Telebasel: "Ich habe mir lange nicht eingestanden, dass ich schwul bin"

Auch noch im 21. Jahrhundert ist es für viele Menschen schwierig, sich gegenüber Freunden und Familien zu outen. Mash fragt im Basler Jugendtreff "Anyway" nach.

» Merkur: Der Angeklagte, der eigentlich eine junge Frau ist

Er wollte Model werden, dafür ließ sich ein Brasilianer als Drogenkurier missbrauchen. Als Bodypacker schluckte er Kokspäckchen.

» B.Z.: Jusos fordern mehr Unisex-Umkleiden in Berliner Bädern

In den meisten Einrichtungen gebe es zwar Frauen- und Herrenumkleiden sowie entsprechend aufgeteilte Duschen. Allerdings fehlten oft abschließbare Kabinen für Einzelne. Das stelle für viele eine unüberwindbare Hürde oder zumindest ein Problem dar, heißt es.

» musikexpress über Berlins Herrensauna: Stößt diese Partyreihe das Berghain vom Thron?

Die Herrensauna bringt Freiheit auf ein neues Niveau: Zwischen Dunkelheit und Enge würdigt diese Partyreihe den Hedonismus der Technoszene.

» Tagesspiegel: Zürcher Modelabel vermarktet Logo einer Kreuzberger Schwulen-Bar

Die Bar "Ficken 3000" schlägt nun zusammen mit Berliner Label "Muschi Kreuzberg" zurück und bringt eigene T-Shirts mit Vetements-Logo auf den Markt.

» Wiener Zeitung über Judith Butler: Philosophie in der Schwulenbar

Die Philosophieprofessorin Judith Butler, Jahrgang 1956, war ein Migrantenkind. Ihr Vater wanderte aus Russland in die USA ein, ihre Mutter aus Ungarn...

» der Freitag über Tod von schwulem Aktivisten in Griechenland: Der Juwelier und der Junkie

Ein schwuler Athener Künstler wird vor laufenden Kameras getötet. Selbstjustiz oder Hass? Der Fall entzweit das Land

» ZEIT Campus interviewt Ansgar Wucherpfennig: "Ich war fassungslos"

Ansgar Wucherpfennig lehrt an der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt. Nun bekam er Probleme mit dem Vatikan. Ein Gespräch über Glauben und die Freiheit der Wissenschaft

» Süddeutsche.de über Homosexuelle in Brasilien: Als hätte Bolsonaro schon gewonnen

Der womöglich nächste Präsident Brasiliens schürt Hass auf alle, die anders sind als er. Unter Homosexuellen geht die Angst um – viele beginnen schon, sich zu verstecken.

» Deutsche Welle über katholische Kirche und Homosexualität: Eine gewisse Scheu

Die Jugendsynode "Kirche und Jugend" mit vielen Bischöfen aus aller Welt zeigt sich beim Umgang mit Homosexualität wie die gesamte katholische Kirche: gespalten. Am Schluss wird gebremst.

» junge Welt über Klassen- und Identitätspolitik: Zusammen kämpfen

Vorabdruck. Klassen- und Identitätspolitik müssen zusammen gedacht werden die historische Arbeiterbewegung setzte sich auch für die Rechte von Frauen, Homosexuellen und Angehörigen kolonisierter Völker ein

25. Oktober 2018

» Deutsche AIDS-Hilfe zum Tod von Bernd Aretz: Am Ende des Lebens angekommen

Die Deutsche AIDS-Hilfe trauert um ihr Ehrenmitglied Bernd Aretz

» Berliner Morgenpost: Ein Treffen für Toleranz in Berlin – Muslime treffen auf Homosexuelle

Schwule und Lesben luden Muslime zum Gespräch nach Prenzlauer Berg ein. Eine Annäherung scheint tatsächlich möglich.

» katholisch.de über Erzbischof Heße: Homosexualität muss theologisch neu eingeordnet werden

Hamburger Erzbischof gegen "Tabuthemen" in Kirche

» taz interviewt Regisseur Christophe Honoré: "Das Au­torenkino nervt alle"

Der Regisseur Christophe Honoré spricht über die Verklärung von schwulem Aktivismus und die Figuren seines Films Sorry Angel.

» TAG24: Zwillinge als Mädchen geboren – Jetzt sind sie junge Männer und nicht wiederzuerkennen

Jack und Jace Grafe wurden als Mädchen geboren. Weil sie in einem religiösen Haushalt aufgewachsen waren, war der Weg zur Geschlechtsumwandlung schwierig.

» Leverkusener Anzeiger: Stadt erfüllt EU-Richtlinie zur Integration

Eine "Kultur der Gewaltlosigkeit" und ein Miteinander ohne Diskriminierungen in der Stadt sowie in der Arbeit mit Geflüchteten in Gemeinschaftunterkünften ist das Ziel des Gewaltschutzkonzepts, das in einer Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Leverkusen beschlossen wurde. Damit kam die Stadt einer EU-Aufnahmerichtlinie nach, die besonderen Schutz für Frauen, Kinder und LSBTI-Personen fordert.

» sol.de: Knalltüte oder Wundertüte? Was vom OB-Kandidaten Mirko Welsch zu erwarten ist

Wer ist Mirko Welsch? Was man über den Saarbrücker OB-Kandidaten wissen muss

» Gießener Allgemeine über homosexuelle Flüchtlinge: Warten auf ein normales Leben

In dem Wettbewerb sieht Husein seine große Chance. Wird er "Mr. Gay Syria", will er dafür sorgen, "dass die Welt die Stimme der LGBT-Flüchtlinge hört", sagt der 24-jährige Syrer. Außerdem kann er dann vielleicht zur "Mr. Gay World"-Wahl auf Malta reisen – und so den ersehnten Schritt nach Europa machen. Der Dokumentarfilm "Mr. Gay Syria" zeigt, wie alles anders kommt: Husein muss in Istanbul bleiben, wo er vor dem Krieg Zuflucht gefunden hat. Dort aber ist er ein Gefangener. Als schwuler Vater schafft er es nicht, sich seiner Familie zu offenbaren, während er zugleich in stetiger Angst vor Übergriffen lebt.