Ausgewählter Artikel:

» (29.10.2018) Deutsche Welle zur Jugendsynode: Auf dem holprigen Weg

Aus 60 Seiten und 167 Paragraphen besteht das Abschlussdokument der Jugendsynode. Doch auch wenn daraus kaum konkrete Neuerungen hervorgehen, hat die Jugendsynode eine herausragende Bedeutung, meint Christoph Strack.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Oktober 2018

» Futter: Dieser Mann hat sich mit 85 geoutet – "Ich habe es versäumt, einen Seelenverwandten zu finden"

Die herzzerreißende Geschichte von Martin, der sich erst mit 85 Jahren als schwul bekennt.

» Saarbrücker Zeitung: Mirko Welsch will an die Rathausspitze – doch klappt das mit dieser Vergangenheit?

Der Kandidat der Freien Bürger-Liste (FBL) sorgt für heftige Reaktionen. Obwohl er ohnehin als aussichtsloser Bewerber um das höchste Amt in der Landeshauptstadt gilt.

» Deutsche Welle zur Jugendsynode: Auf dem holprigen Weg

Aus 60 Seiten und 167 Paragraphen besteht das Abschlussdokument der Jugendsynode. Doch auch wenn daraus kaum konkrete Neuerungen hervorgehen, hat die Jugendsynode eine herausragende Bedeutung, meint Christoph Strack.

» zentralplus: Schulen der Stadt Luzern sollen über Sexualität reden

Egal, ob queer, lesbisch oder heterosexuell: Luzerner Jugendliche sollen offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen. Deshalb fordern SP und Grüne, dass sich die Schulen der Stadt Luzern stärker mit dem Thema beschäftigen.

28. Oktober 2018

» Nollendorfblog: Ich bin trans und ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen! Wie die Ärzte Zeitung versucht, Kritik zu verhindern

Gastbeitrag: Ein Artikel der Ärzte Zeitung, der daran zweifelt, dass Kinder und Jugendliche auch schon vor der Pubertät ihr richtiges Geschlecht zuverlässig kennen können, steht in der Kritik. Doch nicht nur der Beitrag selbst, sondern auch der Umgang mit den Reaktionen ist unverantwortlich, so Jonas Recker: "Auf Facebook formulierte Kritik an der Veröffentlichung des Beitrags wurde vom Social Media-Team gelöscht, weggewischt und diffamiert."

» 20 Minuten: Steam lässt homophobes Prügelspiel im Angebot

In "Bolsomito 2K18" soll man nicht zuletzt Frauen und Schwule verprügeln. Trotz Protesten hat Steam das Game bisher nicht aus dem Programm gestrichen.

» Siegessäule-Kommentar: Krawall und Platzgerangel – Sexismus unter LGBTI

Frauen*feindlichkeit gibt es nicht nur im Hetero-Mainstream. Das zeigte sich kürzlich wieder auf einem Abend zum Thema "Lesben gegen Schwule?!" L-MAG-Redakteurin Dana Müller kommentiert

27. Oktober 2018

» Blick: Model aus Schwulenhass bewusstlos geschlagen

In einer Pizzeria in Zürich wurde ein Schweizer Model verprügelt angeblich wegen seiner Sexualität. Der Täter schlug ihn bewusstlos.

» schwäbische: Pfarrer wollen Homosexuelle segnen

In der evangelischen Landeskirche Württemberg regt sich Widerstand gegen die Ablehnung der Homoehe. In Rottenacker melden sich Pfarrer und Betroffene zu Wort.

» Spiegel Online über Entwicklung eines Transsexuellen: Harrison – und die Frau, die er mal war

Harrison Massie wurde als Frau geboren, wollte aber ein Mann sein. Die Fotografin Sara Swaty hat seine Veränderung begleitet – Jahr für Jahr, Bild für Bild.

» t-online: Dieser "Ninja Warrior Germany"-Kandidat war früher eine Frau

Ein stählerner Sixpack, ein eiserner Wille und den Wunsch über sich hinaus zu wachsen: Bei 'Ninja Warrior Germany' will Brix Schaumburg den Parcours bezwingen und der erste Transgender-Sieger werden.

» Weser-Kurier: Immer mehr queere Charaktere im Fernsehen

In US-amerikanischen TV-Produktionen gibt es immer mehr Figuren, die nicht heterosexuell sind. Deutschland hinkt dieser Entwicklung noch hinterher.

» Göttinger Tageblatt interviewt Martin Reichert: Lesung über die Aids-Geschichte der BRD

Aids hat die Art und Weise, wie vor allem schwule Männer leb(t)en und lieb(t)en stark verändert. Martin Reichert liest am 28. Oktober im Waldschlösschen über den Werdegang ausgegrenzter Menschen.

» Märkische Allgemeine: "Queere" Literatur jetzt in der Stadtbibliothek

Die eigene Geschlechterrolle und Identität in den Fokus rücken, abweichend vom angenommenen Zwang zur Heterosexualität, die Queer-Bewegung ist bunt, vielfältig und eben anders. Schwul, lesbisch, bisexuell, intersexuell, transgender, pan- oder asexuell , seit Freitag gibt es in der Falkenseer Stadtbibliothek ein ganzes Regal zum Thema.

» Spiegel+ interviewt Maren Kroymann: "Lesbisch? Feministisch? Intellektuell ist viel schlimmer"

Das Leben ist voll seltsamer Männer, anstrengender Frauen, Haupt- und Nebenwidersprüche und roter Teppiche, die man überwinden muss. Maren Kroymann macht Satire daraus.

26. Oktober 2018

» Nollendorfblog: Nach der Wahl im Schwulen Museum – Warum Berlin jetzt ein lesbisch-schwules Geschichtsmuseum braucht

Berlin braucht jetzt auch ein Museum, in dem homosexuelle Geschichte nicht nur als Problem, sondern auch als positive Identitätssuche und -erfahrung erlebbar wird, meint Johannes Kram.

» Badische Zeitung: Ermir aus Umkirch will Mr. Gay Germany werden und anderen Mut machen

Weil Ermir Blum aus Umkirch schwul ist, verstie ihn seine Familie – nun will er Mr. Gay Germany werden. Mit einer Kampagne will er anderen Mut fr ihr Coming-Out machen – und in deren Umfeld fr Verstndnis werben. Eine Herzensangelegenheit.

» SRF über schwulen Männerchor Zürich: "Wir haben mehr erreicht als manche Demo"

Der Schwule Männerchor Zürich feiert sein zehntes Bühnenprogramm und blickt zurück auf eine bewegte Anfangszeit.

» Rolling Stone: Queen-Film "Bohemian Rhapsody" wird als "homophob" kritisiert

Das Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" thematisiert auch Freddie Mercurys Bisexualität. Vereinzelte Pressestimmen unterstellen, dass der Sänger als klischeehafter Partytiger dargestellt wird, der Ressentiments bediene. Und das Werk suggeriere, dass er besser in einer heterosexuellen Beziehung aufgehoben wäre.

» evangelisch.de: Vergewaltigungen von Lesben in Kamerun weit verbreitet

Lesbische Frauen in Kamerun sind akut von sexueller Gewalt bedroht. "Viele lesbische Frauen werden vergewaltigt, um ihre sexuelle Orientierung zu verändern", sagte Lucas Ramón Mendos vom weltweiten Dachverband ILGA.