» (31.10.2018) evangelisch über homosexuell Begabte: Die Reformation geht weiter

Der Reformationstag ist kein Gedächtnistag für den Reformator. Viel mehr fragen wir, was seine revolutionäre Theologie für uns im hier und jetzt bedeutet. Gerade auch für homosexuell Begabte birgt diese Glaubenslehre einen enormen Segen.

31. Oktober 2018

» ostpol über Homosexualität in Polen: Mit Grindr auf der Suche nach grenzenlosem Sex und Liebe

Die Liebe zu finden ist nicht leicht. Vor allem in einer polnischen Kleinstadt wie Jelenia Góra – und vor allem, wenn man homosexuell ist. Der Mangel an "Real Life"-Dating-Optionen in der Grenzstadt bedeutet, dass schwule Männer ihr Glück online versuchen müssen: Die App Grindr bringt den einen Essenseinladungen, den anderen Gelegenheitssex. Manchmal sogar grenzüberschreitend, im wahrsten Sinne des Wortes.

» Qantara.de über Transgender in Pakistan: Menschenrechte einer Minderheit

Im März 2018 gab es für Pakistans Transgender-Menschen eine erstaunliche Revolution. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz zu ihrem Schutz. Dieser Schritt führt in Richtung der Beendigung von Ausgrenzung und Armut, glaubt die pakistanische Autorin Mahwish Gul.

» Süddeutsche.de über schwulen Flüchtling aus Honduras: Karawane des Elends

Armut, Gewalt und Drogen: Warum so viele Menschen aus Mittelamerika in die USA fliehen. Die Geschichte von Donny Reyes aus Honduras.

» Deutschlandfunk Kultur: Als homosexuelle Söhne verdroschen wurden

Häkeldeckchen auf den Möbeln und kein Sex vor der Ehe: Mehrere Romane zeigen die Fünfzigerjahre drastisch und unnostalgisch. Besonders Christoph Hein gelingt es, die Doppelmoral jener Jahre nachzuzeichnen.

» derStandard.at: Warum der Wechsel von einer Eingetragenen Partnerschaft zur Ehe kaum möglich ist

Durch die Untätigkeit des Gesetzgebers wurde die Chance für eine Modernisierung des Ehe- und Partnerschaftsrechts vertan, findet Juristin Carmen Thornton

» Zeit Online über Jochen Schropp: "Ich fühle mich in Menschen­massen nicht wohl"

Vor seinem Outing hatte der Moderator Jochen Schropp jeden Tag das Gefühl, eine Bombe könnte explodieren. Heute lebt er freier auch bei der Arbeit.

» Vice: Auf einem Pornofilmfestival mit einer Frau, die noch nie Pornos gesehen hat

Als sich drei Frauen minutenlang mit einem Strap-On penetrieren, zieht Kira ihren Anorak vor die Augen.

» Tagesspiegel: Beim Dating können Schwule unheimlich abwertend sein

Als sich unser Autor, ein trans Mann, auf einem Datingportal für Männer anmeldet, erlebt er schlimme Diskriminierungen. Das hätte er innerhalb der queeren Community nie erwartet.

» Deutschlandfunk Kultur über Mord an griechischem LGTB-Künstler: Unaufgeklärter Mord an "Zackie O" weckt Zweifel an Polizei

Ende September wurde der griechische Künstler und LGTB-Aktivist "Zackie O" in Athen auf offener Straße umgebracht. "Die Art seines Mordes bleibt nach wie vor obskur", sagt der Künstler Kostis Stafylakis. Er und andere Aktivisten fordern Aufklärung.

30. Oktober 2018

» General-Anzeiger: Sänger Boy George im Interview

Boy George ist zurück: Im Dezember gastiert der Sänger mit seiner Kultgruppe Culture Club in Köln. Das Album "Life" ist das erste neue Album der legendär zerstrittenen englischen Kultband seit 19 Jahren.

» HNA interviewt Theologin: Darum lehnt die Bibel Homosexualität nicht ab

Verurteilt die Bibel Homosexualität? Darüber ist in der katholischen Kirche ein Streit entbrannt. Die Kasseler Theologin Ilse Müllner erklärt, warum die Heilige Schrift Homosexualität nicht ablehnt.

» Tagesspiegel über Gewalt gegen Transgender in Brasilien: Bedroht, verfolgt und verschwunden in Rio

Sie waren Nachbarn, jetzt ist ihr Telefon tot, und unser Autor sucht die Stadt nach ihr ab. Die Transfrau Thais arbeitete als Prostituierte eine gefährliche Kombination in Brasilien.

» Zeit Online: Geboren im falschen Körper

Trans* ist, wer sich dem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlt. Das ist kein Spleen: Wir sprechen über Folgen und ab wann in die Entwicklung eingegriffen wird.

» Spiegel Online: "Gender Mainstreaming kann auch ein Gift sein"

Diskussionen um Kopftücher oder Flüchtlinge dienen vor allem der Festigung kapitalistischer Machtstrukturen, meint die Wissenschaftlerin Nikita Dhawan. Das gilt in Sachen Frauenrechte allemal.

29. Oktober 2018

» Volksfreund über Gedenken an schwules NS-Opfer in Trier: Häftling 45232 hat wieder einen Namen

Als Homosexueller 1942 im KZ ermordet: Damian Reis erhält auf Initiative des Bochumers Jürgen Wenke am Dienstag einen Stolperstein in Zurlauben.

» Das Wochenblatt aus Paraguay: Große Straffreiheit bei Morden an Transsexuellen registriert

Am Freitag stellte die Organisation Panambi die Analyse der Verbrechen gegen die Morde an Trans-Personen vor. Der Bericht zeigt, dass es in Fällen von Morden an Transsexuellen große Straffreiheit gibt und sie fordern Gerechtigkeit. Die Expertise an Gewalt und Straflosigkeit in Fällen von Trans-Personen

» Futter: Dieser Mann hat sich mit 85 geoutet – "Ich habe es versäumt, einen Seelenverwandten zu finden"

Die herzzerreißende Geschichte von Martin, der sich erst mit 85 Jahren als schwul bekennt.

» Saarbrücker Zeitung: Mirko Welsch will an die Rathausspitze – doch klappt das mit dieser Vergangenheit?

Der Kandidat der Freien Bürger-Liste (FBL) sorgt für heftige Reaktionen. Obwohl er ohnehin als aussichtsloser Bewerber um das höchste Amt in der Landeshauptstadt gilt.

» Deutsche Welle zur Jugendsynode: Auf dem holprigen Weg

Aus 60 Seiten und 167 Paragraphen besteht das Abschlussdokument der Jugendsynode. Doch auch wenn daraus kaum konkrete Neuerungen hervorgehen, hat die Jugendsynode eine herausragende Bedeutung, meint Christoph Strack.