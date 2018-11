Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. November 2018

» Freitagsworte über Muslime und Homosexualität: Pride

"Unser gemeinschaftlicher Umgang mit dem Thema Homosexualität und unser Umgang mit Menschen aus der LGBT-Community offenbart mit seinen verkrampften Abwehrreflexen, wie gestört wir uns von diesem Thema, ja von queeren Menschen selbst, fühlen. Ihre Anwesenheit, ihre Nähe verstört uns. Über dieses Thema zu reden, ist uns unangenehm."

» Yahoo! über lesbisches Paar: Zwei Frauen mit demselben Baby schwanger

Ein gemeinsames Baby das war der größte Wunsch eines lesbischen Paares aus dem US-Bundesstaat Texas. Dafür nahmen die beiden Frauen an einem ganz besonderen Experiment teil sie sollten beide dasselbe Baby austragen.

» Schweizer Illustrierte über schwulen Moderator: "Meteo"-Mann Thomas Kleiber zieht zu seinem Freund nach Kanada

Nach elf Jahren trägt ihn der Westwind davon: "Meteo"-Mann Thomas Kleiber sagt der Schweiz Adieu und baut seine Zelte bei seinem Freund in Kanada wieder auf. Dort kann er sich vorstellen, bald Papa zu werden.

01. November 2018

» Tagesspiegel porträtiert trans Autor P. Carl: Doppeltes Bewusstsein

Der US-Autor und Wissenschaftler P. Carl ist Fellow der American Academy in Berlin und schreibt dort über seine Transition zum Mann. Eine Begegnung.

» Berliner Kurier über einen Prozess: Transgender-Frau zeigt Sex-Partner an

Ein Polizist soll sie sexuell genötigt haben. Doch der widerspricht.

» ze.tt über Bernd Gaiser: "Für mein Coming-out hätte ich in Berlin noch ins Gefängnis kommen können"

Bernd Gaiser, 73, ist heute das Gesicht des CSD in Berlin. In Folge vier von Out Now! erzählt er über sein Coming-out in einer Zeit, in der Homosexualität noch verboten war.

» Tagesspiegel: Berliner Unis gegen Homofeindlichkeit

Ein Zeichen gegen Diskriminierung auf dem Campus: FU, TU, HU und Charité engagieren sich als neue Mitglieder im Bündnis gegen Homo- und Transphobie.

» Tagesspiegel: Das Gendersternchen darf nicht in die Schule

Der Rechtschreibrat könnte das Gendersternchen im Gebrauch der öffentlichen Verwaltung tolerieren, empfiehlt die zuständige AG. Nicht aber in der Schule.

31. Oktober 2018

» ostpol über Homosexualität in Polen: Mit Grindr auf der Suche nach grenzenlosem Sex und Liebe

Die Liebe zu finden ist nicht leicht. Vor allem in einer polnischen Kleinstadt wie Jelenia Góra – und vor allem, wenn man homosexuell ist. Der Mangel an "Real Life"-Dating-Optionen in der Grenzstadt bedeutet, dass schwule Männer ihr Glück online versuchen müssen: Die App Grindr bringt den einen Essenseinladungen, den anderen Gelegenheitssex. Manchmal sogar grenzüberschreitend, im wahrsten Sinne des Wortes.

» evangelisch über homosexuell Begabte: Die Reformation geht weiter

Der Reformationstag ist kein Gedächtnistag für den Reformator. Viel mehr fragen wir, was seine revolutionäre Theologie für uns im hier und jetzt bedeutet. Gerade auch für homosexuell Begabte birgt diese Glaubenslehre einen enormen Segen.

» Qantara.de über Transgender in Pakistan: Menschenrechte einer Minderheit

Im März 2018 gab es für Pakistans Transgender-Menschen eine erstaunliche Revolution. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz zu ihrem Schutz. Dieser Schritt führt in Richtung der Beendigung von Ausgrenzung und Armut, glaubt die pakistanische Autorin Mahwish Gul.

» Süddeutsche.de über schwulen Flüchtling aus Honduras: Karawane des Elends

Armut, Gewalt und Drogen: Warum so viele Menschen aus Mittelamerika in die USA fliehen. Die Geschichte von Donny Reyes aus Honduras.

» Deutschlandfunk Kultur: Als homosexuelle Söhne verdroschen wurden

Häkeldeckchen auf den Möbeln und kein Sex vor der Ehe: Mehrere Romane zeigen die Fünfzigerjahre drastisch und unnostalgisch. Besonders Christoph Hein gelingt es, die Doppelmoral jener Jahre nachzuzeichnen.

» derStandard.at: Warum der Wechsel von einer Eingetragenen Partnerschaft zur Ehe kaum möglich ist

Durch die Untätigkeit des Gesetzgebers wurde die Chance für eine Modernisierung des Ehe- und Partnerschaftsrechts vertan, findet Juristin Carmen Thornton

» Zeit Online über Jochen Schropp: "Ich fühle mich in Menschen­massen nicht wohl"

Vor seinem Outing hatte der Moderator Jochen Schropp jeden Tag das Gefühl, eine Bombe könnte explodieren. Heute lebt er freier auch bei der Arbeit.

» Vice: Auf einem Pornofilmfestival mit einer Frau, die noch nie Pornos gesehen hat

Als sich drei Frauen minutenlang mit einem Strap-On penetrieren, zieht Kira ihren Anorak vor die Augen.

» Tagesspiegel: Beim Dating können Schwule unheimlich abwertend sein

Als sich unser Autor, ein trans Mann, auf einem Datingportal für Männer anmeldet, erlebt er schlimme Diskriminierungen. Das hätte er innerhalb der queeren Community nie erwartet.

» Deutschlandfunk Kultur über Mord an griechischem LGTB-Künstler: Unaufgeklärter Mord an "Zackie O" weckt Zweifel an Polizei

Ende September wurde der griechische Künstler und LGTB-Aktivist "Zackie O" in Athen auf offener Straße umgebracht. "Die Art seines Mordes bleibt nach wie vor obskur", sagt der Künstler Kostis Stafylakis. Er und andere Aktivisten fordern Aufklärung.

30. Oktober 2018

» General-Anzeiger: Sänger Boy George im Interview

Boy George ist zurück: Im Dezember gastiert der Sänger mit seiner Kultgruppe Culture Club in Köln. Das Album "Life" ist das erste neue Album der legendär zerstrittenen englischen Kultband seit 19 Jahren.

» HNA interviewt Theologin: Darum lehnt die Bibel Homosexualität nicht ab

Verurteilt die Bibel Homosexualität? Darüber ist in der katholischen Kirche ein Streit entbrannt. Die Kasseler Theologin Ilse Müllner erklärt, warum die Heilige Schrift Homosexualität nicht ablehnt.