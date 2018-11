Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2018) Deutschlandfunk über Bronski Beat: Mehr als nur "Smalltown Boy"

35 Jahre nach dem ersten Bronski-Beat-Auftritt wird "The Age of Consent" wiederveröffentlicht. Die schottische Band war der erste offen schwule Pop-Act und zu seiner Homosexualität zu stehen, war 1983, als die Band ihren ersten Auftritt hatte, alles andere als selbstverständlich.

04. November 2018

» Sumikai: LGBTQ-Bücher zur Aufklärung an Schulen für Lehrer und Kinder

Mit den Büchern soll Lehrern und Kindern eine differenzierte Ansicht auf das Thema LGBT vermittelt werden.

» Sumikai: Japans Schüler kennen keine Gnade mit sexuellen Minderheiten

Laut einer offiziellen Studie werden in Japan werden knapp 60% aller sexuellen Minderheiten in der Schule gemobbt oder ausgegrenzt.

03. November 2018

» Deutschlandfunk Kultur über Wehrmachtssoldaten in Frauenkleidern: Bilder, die Hitler nicht gefallen hätten

Es sind erstaunliche Amateuraufnahmen, die der Fotokünstler Martin Dammann in Fotoalben aus der NS-Zeit fand: Sie zeigen Soldaten der Wehrmacht in Frauenkleidern. Das ist pikant, denn Szenen wie diese laufen der nationalsozialistischen Ideologie zuwider.

» Telebasel: Kinderwunsch von Schiri Erlachner geplatzt

Für den Schweizer Fussball-Schiedsrichter Pascal Erlachner und seinen Partner Mike Ruch bleibt der Kinderwunsch vorerst unerfüllt.

» taz über "Yesterday-Jens" Spahn: Liebe Angelo Merte

Ich wünschte, Sie würden nicht gehen. Ich war nie Fan von Ihnen, aber ich werde Ihr empowerndes Bitch-Face vermissen.

» Domradio: Bistum Cremona verteidigt Dialog mit Homosexuellen

Eine Debatte über den Umgang der katholischen Kirche mit Homosexuellen ist im italienischen Bistum Cremona entbrannt. Eine für Mitte November geplante Gesprächsrunde stößt laut Medienberichten auf Protest traditionalistischer Kreise.

» Märkische Oderzeitung: Queer lesen

Eine queere Mediathek wurde kürzlich in der Falkenseer Stadtbibliothek eröffnet, sie hält Romane und Sachbücher bereit.

» Deutschlandfunk Nova über die Spanische Inquisition: Mord im Namen des Herrn

Von 1478 bis 1834 herrscht in Spanien die Inquisition: Protestanten, vermeintliche Hexen, Homosexuelle und Bigamisten werden verfolgt und getötet.

» Schweizer Illustrierte: In diesen 6 Momenten bin ich froh, schwul zu sein

SI-online-Blogger Onur Ogul sieht das Glas halb voll. Er beschreibt, in welchen Situationen er Nutzen aus seiner Homosexualität zieht.

» katholisch.de über Bischof Jung: Homosexualität kein Hindernis für Priesteramt

Würzburger Bischof: Auch homosexuelle Geistliche müssen Zölibat leben

» Süddeutsche.de über Bruno Balz: Ein Wunder für Zara

Historical über Bruno Balz, Hitlers heimlichen Hitschreiber, in der Pasinger Fabrik

» Passauer Neue Presse über lesbisches Paar: Ein Jahr Ehe für alle – Traut euch!

Zwei Bräute, zwei Brautsträuße, aber nur ein Brautkleid wird es bei der Trauung von Amanda Krahl (32) und Sabine Hochleitner (36) nächste Woche in Vilshofen geben.

» St. Galler Tagblatt: Keine Hochzeitstorte für schwule Paare in der Ostschweiz

Wenn es um gleichgeschlechtliche Liebe geht, sind die regionalen Unterschiede immer noch gross. In der Ostschweiz stösst das Thema nach wie vor auf Zurückhaltung in Einzelfällen sogar auf Ablehnung.

02. November 2018

» Freitagsworte über Muslime und Homosexualität: Pride

"Unser gemeinschaftlicher Umgang mit dem Thema Homosexualität und unser Umgang mit Menschen aus der LGBT-Community offenbart mit seinen verkrampften Abwehrreflexen, wie gestört wir uns von diesem Thema, ja von queeren Menschen selbst, fühlen. Ihre Anwesenheit, ihre Nähe verstört uns. Über dieses Thema zu reden, ist uns unangenehm."

» Yahoo! über lesbisches Paar: Zwei Frauen mit demselben Baby schwanger

Ein gemeinsames Baby das war der größte Wunsch eines lesbischen Paares aus dem US-Bundesstaat Texas. Dafür nahmen die beiden Frauen an einem ganz besonderen Experiment teil sie sollten beide dasselbe Baby austragen.

» Schweizer Illustrierte über schwulen Moderator: "Meteo"-Mann Thomas Kleiber zieht zu seinem Freund nach Kanada

Nach elf Jahren trägt ihn der Westwind davon: "Meteo"-Mann Thomas Kleiber sagt der Schweiz Adieu und baut seine Zelte bei seinem Freund in Kanada wieder auf. Dort kann er sich vorstellen, bald Papa zu werden.

01. November 2018

» Tagesspiegel porträtiert trans Autor P. Carl: Doppeltes Bewusstsein

Der US-Autor und Wissenschaftler P. Carl ist Fellow der American Academy in Berlin und schreibt dort über seine Transition zum Mann. Eine Begegnung.

» Berliner Kurier über einen Prozess: Transgender-Frau zeigt Sex-Partner an

Ein Polizist soll sie sexuell genötigt haben. Doch der widerspricht.

» ze.tt über Bernd Gaiser: "Für mein Coming-out hätte ich in Berlin noch ins Gefängnis kommen können"

Bernd Gaiser, 73, ist heute das Gesicht des CSD in Berlin. In Folge vier von Out Now! erzählt er über sein Coming-out in einer Zeit, in der Homosexualität noch verboten war.