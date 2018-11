Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2018) Deutschlandfunk Kultur über Angriffe auf die Gender Studies: Den Feinden der Gleichberechtigung entgegentreten!

Ungarn streicht die Gender Studies aus den Universitäten. Das ist nicht hinzunehmen, sagt Soziologin Sabine Hark: Solche Angriffe sind Bestandteil einer Ideologie, die es grundsätzlich auf Demokratie und Gleichberechtigung abgesehen hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2018

» 20 Minuten über Transsportler: "Testosteron macht einen Sportler nicht trainiert"

Für Janna Kraus von Transgender Network Switzerland sollen Transmenschen im Sport in Zukunft kein Tabuthema mehr sein.

» rbb24: Die lesbische Sichtbarkeit im Mainstream-Pop

Glitzer, Glamour, Regenbogenflaggen – alles sieht aus wie bei einer Demo für LGBTIQ-Rechte, es ist aber das Konzert von Hayley Kiyoko in Berlin. Mit ihren Liedern über die Liebe zu Frauen füllt die 27-Jährige Konzerthallen – nicht nur in den USA.

» Schwarzwälder Bote: Pfarrerstochter im falschen Körper geboren

Mädchen aus Altensteig möchte ein Junge sein: Geht das in einer Kleinstadt im Schwarzwald?

» sissymag: "Bohemian Rhapsody" schrammt haarscharf am Straightwashing vorbei

Heiß ersehnt, vor allem von Queen-Fans: Seit dieser Woche läuft Bryan Singers "Bohemian Rhapsody" in den deutschen Kinos, das vor allem ein Biopic des legendären Freddie Mercury sein will. In der Hauptrolle brilliert der in Deutschland bisher weitgehend unbekannte US-Schauspieler Rami Malek ("Mr. Robot", "Papillon"). Das man dem echten Freddie trotz Maleks beeindruckender Bühnenpräsenz nur selten nahe kommt, hat seine Gründe in einem allzu pathetischen und mutlosen Drehbuch, das nur haarscharf am Straightwashing vorbeischrammt. Ein fragwürdiges Filmspektakel, findet unser Autor Paul Schulz.

» Deutschlandfunk Kultur über Angriffe auf die Gender Studies: Den Feinden der Gleichberechtigung entgegentreten!

Ungarn streicht die Gender Studies aus den Universitäten. Das ist nicht hinzunehmen, sagt Soziologin Sabine Hark: Solche Angriffe sind Bestandteil einer Ideologie, die es grundsätzlich auf Demokratie und Gleichberechtigung abgesehen hat.

» Zeit Online: Aus Mann wird Frau, aus Frau wird Mann

Trans*Menschen stecken im falschen Körper, einige wagen den größten Schritt: die geschlechtsangleichende Operation. Was passiert dabei und welche Risiken gibt es?

» Jüdische Allgemeine: "Keshet Deutschland" gegründet

Der Verein will künftig queeres jüdisches Leben fördern

» neues deutschland über Harald Petzold: Zurück in die Zukunft als Politiker

Um ein Zeichen für die Gleichstellung der Homosexuellen zu setzen, wollte Harald Petzold bei der Europawahl 2019 für die LINKE antreten. Doch die AG queer versagte ihm nun die Unterstützung.

05. November 2018

» ORF über ungelösten schwulen Mordfall: "Kalte Spuren" – Mord am Figurteich

Am Figurteich in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) wurde im August 2004 der 67-jährige Kurt W. tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Zufallsbekanntschaft wurde. Bis heute fehlt von dem Täter jede Spur.

» Heute.at interviewt schwules Paar: "Gruppen von Schlägern warten vor Gay-Lokalen"

Als Pinkes Weddingpärchen 2019 machen sich Jürgen Pendl und Jürgen Kiehtreiber für die Ehe für alle stark. Mit Heute sprachen sie auch über Homophobie. S.a.: "Wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit" (11.09.2018)

» Vice über schwulen Pfarrer: In Bayern durfte er nicht mal ins Pfarrhaus, in Österreich macht er Karriere

Dieser schwule Pfarrer hat es an die Spitze einer österreichischen Landeskirche geschafft.

» der Freitag über LGBTI in den USA: Zurück an den Rand

Eben erst erkämpfte Minderheitenrechte will Donald Trump wieder einstampfen. Und auch linke Stimmen kritisieren Identitätspolitik

» Yahoo über Brasilien: Schwuler Fußball im Land der "echten" Männer

Fußball ist in Brasilien Männersache. Traditionell werden Machismen gepflegt, auch ein guter Schuss Homophobie gehört dazu. Trotzdem gibt es 16 offiziell schwule Vereine im fußballbegeisterten Brasilien, die 2017 eine eigene Liga gegründet haben.

» Nordkurier: Spaghettimonster-Kirche feiert Hochzeit und geht Demonstrieren

Die "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" hat erstmals eine Hochzeit gefeiert. Mit einer Nudelmesse auf dem Templiner Markt wurde danach für Gleichberechtigung demonstriert.

» Telepolis: Die Sünde der Homophobie

Weltweit ist die römische Kirche vermutlich der größte Arbeitgeber von Homosexuellen, doch sie verweigert sich minimalsten Menschenrechtsstandards

» St. Galler Tagblatt: Homosexuelle leiden unter Ignoranz

Händchenhaltend durch die Dorfchilbi spazieren? Für gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz nach wie vor undenkbar. Noch heute ernten viele dumme Sprüche und scheele Blicke. Es scheint, dass die Diskriminierung von Homosexuellen noch immer breit akzeptiert ist.

04. November 2018

» Tagesspiegel: Aids-Stiftung feiert Operngala in Berlin

2000 Gäste kamen am Samstagabend in die Deutsche Oper. Die World Without Aids Awards gingen an Monica Geingos und Bob Geldof.

» Süddeutsche.de über Susan Faludi und ihren transsexuellen Vater: Du hättest schon vorher mit mir reden können

In ihrem neuen Buch erzählt die Autorin Susan Faludi von der Transsexualität ihres Vaters, chauvinistischer Politik in Ungarn und der Erinnerung an den Holocaust. Ein Treffen in Paris.

» derStandard.at: Wie erzieht man seinen Sohn zum Feministen?

Qualitäten wie Mitgefühl oder die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen, haben kein Geschlecht

» Berliner Woche: Mit Anita Berber im Schöneberger Bermuda-Dreieck

Was der Hippie-Generation mit live fast, love hard, die young und Sex, Drugs and Rock 'n' Roll Lebensmotto war, lebte eine Anita Berber schon fünfzig Jahre zuvor im Nollendorfkiez.