» (08.11.2018) HNA über Homophobie-Vorwurf: Facebook-Post sorgt nach Kreisliga-Fußballspiel für Wirbel

Nach einem Fußballspiel bezichtigen Dynamo Windrad II und deren Fangruppe, die Sektion Regenbogen, die Platzherren von Olympia Kassel IV der Homophobie.

08. November 2018

» Welt zur US-Wahl: Unter Demokraten – Die Schwulen bleiben nüchtern

Zwei Partys, zwei Welten

» Travelnews: Der LGBT-Reisemarkt ist 218 Milliarden Dollar schwer

Reisende, die sich selber zur LGBT-Community ("Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender") rechnen, haben hinsichtlich Reisen spezielle Wünsche und Bedürfnisse und geben dafür auch einiges aus. Darauf soll die Reisebranche vorbereitet sein.

» Badische Zeitung: Kein Treff mehr für Regenbogenfamilien

Der Treffpunkt für Regenbogenfamilien im Rickenbacher Café Zartbitter wurde nach nur vier Veranstaltungen wieder geschlossen.

» Focus Online beendet Homogerüchte: Neue Fotos lüften Geheimnis um den Juden, der Vorwand für Reichspogromnacht war

Das Attentat von Herschel Grynszpan vom 7. November 1938 auf einen deutschen Diplomaten missbrauchte die Nazi-Propaganda als Vorwand für die Reichspogromnacht. Die Hintergründe der Tat sind bis heute ungeklärt, aber eins ist jetzt sicher: Eine Beziehungstat, wie Jahrzehnte behauptet, war es nicht.

» evangelisch.de: Eine kämpferische, lebensbejahende Mystik – Pierre Stutz

Wer sich mit christlicher Mystik beschäftigt, findet zu einer großen Gelassenheit – aber wird auch zu einer Person, die kämpferisch für Leben und Gerechtigkeit eintritt. Das hat Pierre Stutz auf seinem Lebensweg erfahren. Für viele Queers ist er heute ein Begleiter auf dem Weg, sich selbst zu bejahen.

07. November 2018

» ze.tt: Wie Trans*Personen ihre Namen auswählen

Eine Sprachwissenschaftlerin hat für ihre Doktorarbeit untersucht, wie Trans*Menschen neue Namen wählen. Im Interview erklärt sie auch, warum die Namensänderung in Deutschland so kompliziert ist.

» St. Galler Tagblatt: "Ist St.Gallen wirklich so verklemmt?" Empörte Reaktionen wegen verweigerter Hochzeitstorte für Schwule und Lesben

Das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe scheint immer noch heikel. Dass eine St.Galler Konditorei nicht damit in Verbindung gebracht werden will, können viele Facebook-Nutzer nicht nachvollziehen.

» Süddeutsche.de über LGBTI auf dem Land: Mut zur Ermutigung

Homo- und Transsexualität ist im konservativ-ländlichen Raum nach wie vor ein Tabuthema. Daher sollte die Initiative der 9a aus Aßling unbedingt Schule machen

» Vice: Ich bin schwul und lebe monogam – selbst meine Freunde können es nicht fassen

Alle Homosexuellen haben andauernd One-Night-Stands? Bullshit.

» Tele Züri: Regenbogenfarbene Zebrastreifen auf Zürcher Strassen

Die Stadt soll Farbe bekennen für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle. Zudem sollen zwei gleichgeschlechtliche Symbole auf den Ampeln ersichtlich werden.

06. November 2018

» 20 Minuten über Transsportler: "Testosteron macht einen Sportler nicht trainiert"

Für Janna Kraus von Transgender Network Switzerland sollen Transmenschen im Sport in Zukunft kein Tabuthema mehr sein.

» rbb24: Die lesbische Sichtbarkeit im Mainstream-Pop

Glitzer, Glamour, Regenbogenflaggen – alles sieht aus wie bei einer Demo für LGBTIQ-Rechte, es ist aber das Konzert von Hayley Kiyoko in Berlin. Mit ihren Liedern über die Liebe zu Frauen füllt die 27-Jährige Konzerthallen – nicht nur in den USA.

» Schwarzwälder Bote: Pfarrerstochter im falschen Körper geboren

Mädchen aus Altensteig möchte ein Junge sein: Geht das in einer Kleinstadt im Schwarzwald?

» sissymag: "Bohemian Rhapsody" schrammt haarscharf am Straightwashing vorbei

Heiß ersehnt, vor allem von Queen-Fans: Seit dieser Woche läuft Bryan Singers "Bohemian Rhapsody" in den deutschen Kinos, das vor allem ein Biopic des legendären Freddie Mercury sein will. In der Hauptrolle brilliert der in Deutschland bisher weitgehend unbekannte US-Schauspieler Rami Malek ("Mr. Robot", "Papillon"). Das man dem echten Freddie trotz Maleks beeindruckender Bühnenpräsenz nur selten nahe kommt, hat seine Gründe in einem allzu pathetischen und mutlosen Drehbuch, das nur haarscharf am Straightwashing vorbeischrammt. Ein fragwürdiges Filmspektakel, findet unser Autor Paul Schulz.

» Deutschlandfunk Kultur über Angriffe auf die Gender Studies: Den Feinden der Gleichberechtigung entgegentreten!

Ungarn streicht die Gender Studies aus den Universitäten. Das ist nicht hinzunehmen, sagt Soziologin Sabine Hark: Solche Angriffe sind Bestandteil einer Ideologie, die es grundsätzlich auf Demokratie und Gleichberechtigung abgesehen hat.

» Zeit Online: Aus Mann wird Frau, aus Frau wird Mann

Trans*Menschen stecken im falschen Körper, einige wagen den größten Schritt: die geschlechtsangleichende Operation. Was passiert dabei und welche Risiken gibt es?

» Jüdische Allgemeine: "Keshet Deutschland" gegründet

Der Verein will künftig queeres jüdisches Leben fördern

» neues deutschland über Harald Petzold: Zurück in die Zukunft als Politiker

Um ein Zeichen für die Gleichstellung der Homosexuellen zu setzen, wollte Harald Petzold bei der Europawahl 2019 für die LINKE antreten. Doch die AG queer versagte ihm nun die Unterstützung.

05. November 2018

» ORF über ungelösten schwulen Mordfall: "Kalte Spuren" – Mord am Figurteich

Am Figurteich in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) wurde im August 2004 der 67-jährige Kurt W. tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Zufallsbekanntschaft wurde. Bis heute fehlt von dem Täter jede Spur.