09. November 2018

» Spiegel TV / Youtube: Die umstrittene Vereinigung "Juden in der AfD"

Bericht von der Gründung der Gruppe mit einigen homophoben Aussagen

» FAZ über Thomas Hitzlspergers Engagement für Vielfalt: Bunte Flagge zeigen (Paywall)

Thomas Hitzlsperger wirbt für eine Vielfalt im Fußball, die sich nicht im Kampf gegen Homophobie erschöpft. Auch Transsexualität ist ein Thema. Doch der Weg zu mehr Akzeptanz ist lang und noch lange nicht zu Ende.

» Tagesspiegel: "Taz"-Gebäude wird Zentrum für queeres Leben

Die Taz verlässt ihr altes Redaktionsgebäude und macht Platz für Neues: Zuerst kommen Start-ups, danach soll ein queeres Kulturhaus einziehen.

» Passauer Neue Presse: Erstmals auch Kulturreferent vom "dritten Geschlecht" gesucht

Mancher wundert sich, warum bei Stellenausschreibungen nicht mehr nur "m" für männlich oder "w" für weiblich gesucht werden...

» Deutsche Welle interviewt Uta Brandes: AfD befördert hasserfüllte Anti-Gender-Bewegung

Uta Brandes war Deutschlands erste Professorin, die über Gender und Design forschte. Gegen Veränderungen im Geschlechterverhältnis, sagt sie, machen heute vor allem die Rechten mobil.

» ref.ch: LGBT-Christen sagen nach Drohungen Treffen in Armenien ab

Im Vorfeld der LGBT-Konferenz für Christen häuften sich homophobe Vorfälle.

» Motorsport-Total.com: Transgender-Pilotin träumt von Le Mans – "Will Leuten helfen, sich frei zu fühlen"

Charlie Martin will als erste Transgender-Rennfahrerin bei den 24h von Le Mans an den Start gehen – So will sie Menschen ein großes Vorbild sein

» Schweizer Illustrierte: Von Homosexualität und Gleichberechtigung

Eigentlich wollte unsere Familienbloggerin nicht schon wieder über Gleichberechtigung schreiben. Auch wenn das Thema diese Woche in der Luft liegt. Aber dann hat ihr Blogger-Kollege eine so wunderbare Steilvorlage geliefert, dass Sandra C. gar nicht anders kann.

» MDR: Was macht eigentlich "Caught In The Act"-Sänger Eloy?

In den 1990er-Jahren feierte Eloy mit "Caught In The Act" Riesenerfolge. Doch dann kam die Trennung der Band. Eloy outete sich als schwul. Seit einiger Zeit ist der Holländer in der Schlagerbranche zu Hause.

» Südtirol News über Italiens erstes Coming Out: Mariasilvia Spolato stirbt in Bozen

Sie gestand öffentlich die Liebe zu einer Frau

» bento: Zwei Frauen dürfen sich bei Jack White-Konzert nicht küssen – der widmet ihnen einen Song

"Lasst uns Liebe und Toleranz fördern, wann immer wir können."

» neues deutschland über Sänger Jens Friebe: Jeder Tag ist Weltpimmeltag

Das neue Album des Sängers und Musikers Jens Friebe heißt "Fuck Penetration"

08. November 2018

» Welt zur US-Wahl: Unter Demokraten – Die Schwulen bleiben nüchtern

Zwei Partys, zwei Welten

» Travelnews: Der LGBT-Reisemarkt ist 218 Milliarden Dollar schwer

Reisende, die sich selber zur LGBT-Community ("Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender") rechnen, haben hinsichtlich Reisen spezielle Wünsche und Bedürfnisse und geben dafür auch einiges aus. Darauf soll die Reisebranche vorbereitet sein.

» Badische Zeitung: Kein Treff mehr für Regenbogenfamilien

Der Treffpunkt für Regenbogenfamilien im Rickenbacher Café Zartbitter wurde nach nur vier Veranstaltungen wieder geschlossen.

» HNA über Homophobie-Vorwurf: Facebook-Post sorgt nach Kreisliga-Fußballspiel für Wirbel

Nach einem Fußballspiel bezichtigen Dynamo Windrad II und deren Fangruppe, die Sektion Regenbogen, die Platzherren von Olympia Kassel IV der Homophobie.

» Focus Online beendet Homogerüchte: Neue Fotos lüften Geheimnis um den Juden, der Vorwand für Reichspogromnacht war

Das Attentat von Herschel Grynszpan vom 7. November 1938 auf einen deutschen Diplomaten missbrauchte die Nazi-Propaganda als Vorwand für die Reichspogromnacht. Die Hintergründe der Tat sind bis heute ungeklärt, aber eins ist jetzt sicher: Eine Beziehungstat, wie Jahrzehnte behauptet, war es nicht.

» evangelisch.de: Eine kämpferische, lebensbejahende Mystik – Pierre Stutz

Wer sich mit christlicher Mystik beschäftigt, findet zu einer großen Gelassenheit – aber wird auch zu einer Person, die kämpferisch für Leben und Gerechtigkeit eintritt. Das hat Pierre Stutz auf seinem Lebensweg erfahren. Für viele Queers ist er heute ein Begleiter auf dem Weg, sich selbst zu bejahen.

07. November 2018

» ze.tt: Wie Trans*Personen ihre Namen auswählen

Eine Sprachwissenschaftlerin hat für ihre Doktorarbeit untersucht, wie Trans*Menschen neue Namen wählen. Im Interview erklärt sie auch, warum die Namensänderung in Deutschland so kompliziert ist.

» St. Galler Tagblatt: "Ist St.Gallen wirklich so verklemmt?" Empörte Reaktionen wegen verweigerter Hochzeitstorte für Schwule und Lesben

Das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe scheint immer noch heikel. Dass eine St.Galler Konditorei nicht damit in Verbindung gebracht werden will, können viele Facebook-Nutzer nicht nachvollziehen.