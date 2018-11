Ausgewählter Artikel:

» (10.11.2018) NZZ am Sonntag: Als Mann nicht glücklich, als Frau noch weniger (Registrierung erforderlich)

Die meisten Transsexuellen erleben eine Geschlechtsangleichung als Befreiung. Doch es gibt auch solche, die den Eingriff bereuen.

10. November 2018

» Stuttgarter Nachrichten: Lied für Stuttgart zum Christopher-Street-Day

Am 17. November tritt der Chor Rosa Note mit Ausschnitten aus dem neuen Programm in der Liederhalle auf. Gefeiert wird auch 20 Jahre Frauenchor Musica Lesbiana.

» Aargauer Zeitung: "Er kämpft für jede Liebe" – wie geht es Schiedsrichter Pascal Erlachner ein Jahr nach seinem Outing?

Vor knapp einem Jahr hat sich der Fussball-Schiedsrichter Pascal Erlachner als schwul geoutet. Wie geht es ihm heute, ein Jahr danach?

» n-tv: In Israel wird LGBT politisch

In Tel Aviv gründet sich eine Partei, die sich ausdrücklich in der schwulen, lesbischen, bisexuellen und transsexuellen Gemeinschaft verortet. Die Mitglieder haben die Wahlen 2019 im Blick und träumen sogar von einer Regierungsbeteiligung.

» Vorarlberger Nachrichten: "Seid ihr etwa lesbisch?"

Schülerinnen konfrontierten Passanten mit spontanem Spiel im Rahmen der Kulturperspektiven 2024.

» Main-Post: 40 Jahre Rosa Hilfe in Unterfranken

Seit 1978 gibt es in Würzburg das Beratungsangebot rund um das Leben von schwulen, bi- und transsexuellen Männern.

» Saarbrücker Zeitung interviewt Mirko Welsch: "Jacky Süßdorf warf sich mir dabei an den Hals"

Der Oberbürgermeister-Anwärter, sein Verhältnis zu NPD-Frontfrau und seine Rolle als Homosexuellen-Sprecher bei der AfD. Dort war er bis zu seinem Austritt im März vergangenen Jahres aktiv.

» Schweizer Illustrierte: Wenn Schwule zu Töpfen, Bällen und Fenchel werden

Um das Wort "schwul" zu vermeiden, haben sich Menschen rund um die Welt allerlei Begriffe ausgedacht. Von Gemüse über Schiffe bis zu Veloteilen ist alles dabei. SI-online-Blogger Onur Ogul stellt einige seltsame Begriffe vor – die meist auch eine abwertende Bedeutung haben.

» Frankfurter Rundschau über katholische Kirche: "Tagsüber homophob, nachts homophil"

Die Schwulenlobby, Missbrauch, Korruption: Seit Jahren ist Gianluigi Nuzzi Skandalen der katholischen Kirche auf der Spur. Auch der Knochenfund im Vatikan beschäftigt den Journalisten.

» derStandard.de interviewt Michael Buchinger: "Bin in Videos nicht schwuler als im echten Leben"

"Lange Beine, kurze Lügen" heißt das zweite Buch des Youtubers. Ein Gespräch über Trost, Verantwortung und seltsame Vertraulichkeit im Internet

» Blick über homophoben Spruch: "Diese Aussage von DJ Antoine ist unterste Schublade"

DJ Antoine spekuliert, dass Bachelor Clive Bucher schwul ist und macht dabei eine saloppe Bemerkung über Homosexuelle. Zum grossen Ärger der Schwulen-Organisation Pink Cross, welche die Aussagen als "verletzend und unwürdig" deklariert.

» jetzt: Schottland nimmt LGBT-Themen in den Lehrplan staatlicher Schulen auf

Schottische Schulen nehmen LGBTI-Rechte in den Lehrplan auf.

» Abendzeitung interviewt Regenbogenfamilien-Beraterin: "Es sind immer Kinder der Liebe"

Stephanie Gerlach spricht in der AZ über ihre Beratungsarbeit mit gleichgeschlechtlichen Paaren.

09. November 2018

» Spiegel TV / Youtube: Die umstrittene Vereinigung "Juden in der AfD"

Bericht von der Gründung der Gruppe mit einigen homophoben Aussagen

» FAZ über Thomas Hitzlspergers Engagement für Vielfalt: Bunte Flagge zeigen (Paywall)

Thomas Hitzlsperger wirbt für eine Vielfalt im Fußball, die sich nicht im Kampf gegen Homophobie erschöpft. Auch Transsexualität ist ein Thema. Doch der Weg zu mehr Akzeptanz ist lang und noch lange nicht zu Ende.

» Tagesspiegel: "Taz"-Gebäude wird Zentrum für queeres Leben

Die Taz verlässt ihr altes Redaktionsgebäude und macht Platz für Neues: Zuerst kommen Start-ups, danach soll ein queeres Kulturhaus einziehen.

» Passauer Neue Presse: Erstmals auch Kulturreferent vom "dritten Geschlecht" gesucht

Mancher wundert sich, warum bei Stellenausschreibungen nicht mehr nur "m" für männlich oder "w" für weiblich gesucht werden...

» Deutsche Welle interviewt Uta Brandes: AfD befördert hasserfüllte Anti-Gender-Bewegung

Uta Brandes war Deutschlands erste Professorin, die über Gender und Design forschte. Gegen Veränderungen im Geschlechterverhältnis, sagt sie, machen heute vor allem die Rechten mobil.

» ref.ch: LGBT-Christen sagen nach Drohungen Treffen in Armenien ab

Im Vorfeld der LGBT-Konferenz für Christen häuften sich homophobe Vorfälle.

» Motorsport-Total.com: Transgender-Pilotin träumt von Le Mans – "Will Leuten helfen, sich frei zu fühlen"

Charlie Martin will als erste Transgender-Rennfahrerin bei den 24h von Le Mans an den Start gehen – So will sie Menschen ein großes Vorbild sein