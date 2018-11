Ausgewählter Artikel:

» (12.11.2018) 20 Minuten: Welche Hollywoodstars sind pansexuell?

Hollywoodstars bemühen sich, Tabus zu brechen, zum Beispiel bezüglich sexueller Orientierung. Hier erfährst du, wer sich wie geoutet hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. November 2018

» Heute.at: "Keine Trans-Models" – Victoria's Secret-Chef in Kritik

Ein Victoria's Secret Chef hat sich negativ zu Trans- und Plus Size-Models am Laufsteg geäußert. Jetzt bekommt er online Kritik zu spüren.

» n-tv: Wie Co-Eltern zusammenfinden

Um ein Kind zu bekommen, gehen manche Menschen ungewöhnliche Wege. So wie Christine Wagner, die 2011 im Internet nach einem potenziellen Vater für ein Kind sucht. Heute ist ihre Tochter fünf Jahre alt. Sie wächst in einer Co-Elternschaft auf.

» SRF über Homophobie in Afrika: Das letzte grosse Tabu

Für viele Afrikaner ist Homosexualität etwas Abartiges. Die katholische Kirche und Evangelikale schüren den Hass.

11. November 2018

» Noizz: Ich habe mit dem lesbischen Jesus gesprochen – dem US-Popstar Hayley Kiyoko

Beim Konzert danach bekam ich feuchte Augen.

» Neue Westfälische: Im Frauencafé geht's um das Thema Transsexualität

Politisches Frauencafé beschäftigt sich mit dem Thema "Trans in Paderborn". Die genaue Zahl von Betroffenen ist nicht bekannt.

» Nollendorfblog: Das politische Kalkül der Annegret Kramp-Karrenbauer verdient unsere tiefe Verachtung

Eigentlich sollte es in diesem Jahrtausend in Deutschland Konsens sein, dass offen agitierende Rassisten, Antisemiten und Homophobiker für den Vorsitz einer demokratischen Institution nicht tragbar sind.

» Berliner Morgenpost über Eisenherz: Der erste schwule Buchladen Deutschlands

Vor 40 Jahren eröffnete in Schöneberg das ?Prinz Eisenherz? – für viele damals ein Skandal, s.a.: Jubiläum in Berlin: 40 Jahre Eisenherz (07.10.2018)

» taz über die Zukunft des Schwulen Museums Berlin: Wie in einer zerrütteten Ehe

Ein seit Monaten zum Teil erbittert ausgetragener Kampf um die Neuausrichtung wirft ein Schlaglicht auf zum Teil lang schwelende Konflikte der LSBTTIQ*-Community.

» TVMovie über "Der König der Löwen"-Neuauflage: Werden Timon und Pumbaa schwul?

Wird es in "Der König der Löwen" ein Coming-out geben? Timon und Pumbaa könnten in der Neuauflage des Disney-Klassikers als

» evangelisch.de über Wucherpfennig: Theologe für Gleichberechtigung Homosexueller

Der katholische Theologe Ansgar Wucherpfennig hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" seine Forderung nach einer Zulassung homosexueller Paare zu katholischen Segensfeiern bekräftigt.

10. November 2018

» portal liberal: Im Einsatz für LGBTQI-Rechte in Afrika

Die Stiftung für die Freiheit hat eine neue Plattform zur Stärkung von LGBTQI-Rechten in Afrika ins Leben gerufen. Warum diese Arbeit so wichtig ist, erklärt Stiftungsvorstandsmitglied Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Beitrag für freiheit.org.

» Stuttgarter Nachrichten: Lied für Stuttgart zum Christopher-Street-Day

Am 17. November tritt der Chor Rosa Note mit Ausschnitten aus dem neuen Programm in der Liederhalle auf. Gefeiert wird auch 20 Jahre Frauenchor Musica Lesbiana.

» NZZ am Sonntag: Als Mann nicht glücklich, als Frau noch weniger (Registrierung erforderlich)

Die meisten Transsexuellen erleben eine Geschlechtsangleichung als Befreiung. Doch es gibt auch solche, die den Eingriff bereuen.

» Aargauer Zeitung: "Er kämpft für jede Liebe" – wie geht es Schiedsrichter Pascal Erlachner ein Jahr nach seinem Outing?

Vor knapp einem Jahr hat sich der Fussball-Schiedsrichter Pascal Erlachner als schwul geoutet. Wie geht es ihm heute, ein Jahr danach?

» n-tv: In Israel wird LGBT politisch

In Tel Aviv gründet sich eine Partei, die sich ausdrücklich in der schwulen, lesbischen, bisexuellen und transsexuellen Gemeinschaft verortet. Die Mitglieder haben die Wahlen 2019 im Blick und träumen sogar von einer Regierungsbeteiligung.

» Vorarlberger Nachrichten: "Seid ihr etwa lesbisch?"

Schülerinnen konfrontierten Passanten mit spontanem Spiel im Rahmen der Kulturperspektiven 2024.

» Main-Post: 40 Jahre Rosa Hilfe in Unterfranken

Seit 1978 gibt es in Würzburg das Beratungsangebot rund um das Leben von schwulen, bi- und transsexuellen Männern.

» Saarbrücker Zeitung interviewt Mirko Welsch: "Jacky Süßdorf warf sich mir dabei an den Hals"

Der Oberbürgermeister-Anwärter, sein Verhältnis zu NPD-Frontfrau und seine Rolle als Homosexuellen-Sprecher bei der AfD. Dort war er bis zu seinem Austritt im März vergangenen Jahres aktiv.

» Schweizer Illustrierte: Wenn Schwule zu Töpfen, Bällen und Fenchel werden

Um das Wort "schwul" zu vermeiden, haben sich Menschen rund um die Welt allerlei Begriffe ausgedacht. Von Gemüse über Schiffe bis zu Veloteilen ist alles dabei. SI-online-Blogger Onur Ogul stellt einige seltsame Begriffe vor – die meist auch eine abwertende Bedeutung haben.