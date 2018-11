Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. November 2018

» Radio Dreyeckland spricht mit BMH-Vorstand Jörg Litwinschuh über AfD: "Nur sehr schwer vereinbar mit den Stiftungszielen"

Am vergangenen Donnerstag hat der Bundestag die Kuratoriumsmitglieder zweier Bundesstiftungen gewählt.

» krone.at: Mehr transsexuelle Teenies wegen sozialer Medien?

Laut Statistik steigt der Anteil jener Jugendlicher, die Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität haben, seit einigen Jahren rasant an.

» St. Galler Tagblatt: Wenn Frauen ihren Mann stehen – Albanische Burrneshas entscheiden sich für ein Leben als Mann

Sie kleiden sich wie Männer, sie klemmen sich ihre Zigarette hinters Ohr wie Männer, und sie werden von Männern als Männer akzeptiert. Albanische Jungfrauen, so genannte Burrneshas, sind Thema eines Stückes im Kleintheater Luzern.

» taz über Streit in der LGBT-Communtiy: Der Haussegen hängt schief

Ein Streit um ein Grundstück in Schöneberg hat in der LGBT-Community tiefe Gräben hinterlassen. Nun ist das Land am Zug.

» Futter über Bisexualität: Ne, es ist keine Phase und ja, ich mein es ernst

Weil heterosexuelle Menschen im Grunde sehr selten gefragt werden, ob das nicht nur eine Phase ist. Hier werden ein paar Dinge kurz mal klargestellt.

12. November 2018

» inFranken.de: Das erste Prinzessinnenpaar schwingt in der Knetzgauer Faschingssaison das Zepter

Pünktlich zum Faschingsanfang am Sonntag um 11 Uhr 11 stellten sich "Gustl I." und "Marri I." als Prinzessinnenpaar des Knetzgauer Carnevalvereins (KCV) der Öffentlichkeit vor.

» Heute.at: "Keine Trans-Models" – Victoria's Secret-Chef in Kritik

Ein Victoria's Secret Chef hat sich negativ zu Trans- und Plus Size-Models am Laufsteg geäußert. Jetzt bekommt er online Kritik zu spüren.

» n-tv: Wie Co-Eltern zusammenfinden

Um ein Kind zu bekommen, gehen manche Menschen ungewöhnliche Wege. So wie Christine Wagner, die 2011 im Internet nach einem potenziellen Vater für ein Kind sucht. Heute ist ihre Tochter fünf Jahre alt. Sie wächst in einer Co-Elternschaft auf.

» 20 Minuten: Welche Hollywoodstars sind pansexuell?

Hollywoodstars bemühen sich, Tabus zu brechen, zum Beispiel bezüglich sexueller Orientierung. Hier erfährst du, wer sich wie geoutet hat.

» SRF über Homophobie in Afrika: Das letzte grosse Tabu

Für viele Afrikaner ist Homosexualität etwas Abartiges. Die katholische Kirche und Evangelikale schüren den Hass.

11. November 2018

» Noizz: Ich habe mit dem lesbischen Jesus gesprochen – dem US-Popstar Hayley Kiyoko

Beim Konzert danach bekam ich feuchte Augen.

» Neue Westfälische: Im Frauencafé geht's um das Thema Transsexualität

Politisches Frauencafé beschäftigt sich mit dem Thema "Trans in Paderborn". Die genaue Zahl von Betroffenen ist nicht bekannt.

» Nollendorfblog: Das politische Kalkül der Annegret Kramp-Karrenbauer verdient unsere tiefe Verachtung

Eigentlich sollte es in diesem Jahrtausend in Deutschland Konsens sein, dass offen agitierende Rassisten, Antisemiten und Homophobiker für den Vorsitz einer demokratischen Institution nicht tragbar sind.

» Berliner Morgenpost über Eisenherz: Der erste schwule Buchladen Deutschlands

Vor 40 Jahren eröffnete in Schöneberg das ?Prinz Eisenherz? – für viele damals ein Skandal, s.a.: Jubiläum in Berlin: 40 Jahre Eisenherz (07.10.2018)

» taz über die Zukunft des Schwulen Museums Berlin: Wie in einer zerrütteten Ehe

Ein seit Monaten zum Teil erbittert ausgetragener Kampf um die Neuausrichtung wirft ein Schlaglicht auf zum Teil lang schwelende Konflikte der LSBTTIQ*-Community.

» TVMovie über "Der König der Löwen"-Neuauflage: Werden Timon und Pumbaa schwul?

Wird es in "Der König der Löwen" ein Coming-out geben? Timon und Pumbaa könnten in der Neuauflage des Disney-Klassikers als

» evangelisch.de über Wucherpfennig: Theologe für Gleichberechtigung Homosexueller

Der katholische Theologe Ansgar Wucherpfennig hat laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" seine Forderung nach einer Zulassung homosexueller Paare zu katholischen Segensfeiern bekräftigt.

10. November 2018

» portal liberal: Im Einsatz für LGBTQI-Rechte in Afrika

Die Stiftung für die Freiheit hat eine neue Plattform zur Stärkung von LGBTQI-Rechten in Afrika ins Leben gerufen. Warum diese Arbeit so wichtig ist, erklärt Stiftungsvorstandsmitglied Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Beitrag für freiheit.org.

» Stuttgarter Nachrichten: Lied für Stuttgart zum Christopher-Street-Day

Am 17. November tritt der Chor Rosa Note mit Ausschnitten aus dem neuen Programm in der Liederhalle auf. Gefeiert wird auch 20 Jahre Frauenchor Musica Lesbiana.

» NZZ am Sonntag: Als Mann nicht glücklich, als Frau noch weniger (Registrierung erforderlich)

Die meisten Transsexuellen erleben eine Geschlechtsangleichung als Befreiung. Doch es gibt auch solche, die den Eingriff bereuen.