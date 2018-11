Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. November 2018

» Frankfurter Rundschau über queere Flüchtlinge: Im falschen Körper geboren

Flüchtlinge berichten von Angst und Nachstellungen wegen ihrer Sexualität. In der Regenbogen-Unterkunft in Wiesbaden finden sie Hilfe bis hin zur Therapie.

» Frankfurter Rundschau: Freiwillige für Rainbow-Refugees gesucht

In mehr als 60 Staaten steht Homosexualität unter Strafe. Viele Menschen fliehen aus diesem Grund. Die Aidshilfe in Wiesbaden betreut queere Geflohene und sucht nun selbst Untersützung.

» Badische Zeitung über die "Schwule Welle" aus Freiburg: Eine Institution der Vielfalt (Registrierung erforderlich)

Die "Schwule Welle" aus Freiburg ist Deutschlands dienstälteste schwule Radiosendung – jetzt wird sie 30 Jahre alt .

» Tilllate: Braucht es LGBT-Unterricht in der Schweiz?

Als erste Regierung der Welt führt Schottland in zwei Jahren LGBT-Unterricht ein. Sollte die Schweiz diesem Beispiel folgen?

» Märkische Allgemeine über Sansibar: Homophobie in Potsdams Partnerstadt

Unverständnis über Potsdams afrikanische Partnerstadt: Auf Sansibar wurden Homosexuelle wegen ihrer sexuellen Ausrichtung verhaftet. Politiker fordern eine Protestnote, der Freundeskreis mahnt zur Zurückhaltung.

» HNA: Christopher Street Day vor dem Aus? Verein "CSD Kassel" löst sich auf

Die Zukunft des Christopher Street Day (CSD) in Kassel ist ungewiss. Auf einer Mitgliederversammlung des CSD Kassel wurde jetzt die Auflösung des Vereins beschlossen.

» meinbezirk.at: Skandal-Zeitreise des Tuntenballs

Die WOCHE wirft zum 30-jährigen Tuntenball-Jubiläum einen Blick zurück. Der Tuntenball feiert am 23. Februar 2019 im Grazer Congress sein 30-jähriges Jubiläum und das unter dem Motto "Scandal 30 Years of Diversity".

» Sarah Unger auf Xing: Mein Coming-out ließ sich im Büro nicht verheimlichen

Sarah Ungar, Personalleiterin und Transsexuelle, spricht Klartext zum Thema "Trend #8 Power of Diversity: Wie verschieden wollen wir sein?" 78 Prozent der von XING befragten Personaler glauben, dass mehr Vielfalt eine Firma erfolgreicher macht. Aber nur gut die Hälfte achtet schon heute bei der Bewerberauswahl bewusst auf Diversity.

» Deutschlandfunk Kultur über queeres Kino in Brasilien: Harte Zeiten für die Filmschaffenden

Mit "Hard Paint" kommt erneut ein brasilianischer Film ins Kino, der sich mit dem Leben der Queer-Community beschäftigt. Unter dem ultra-rechten, homophoben Präsidenten Bolsonaro werden solche Filmprojekte es bald schwer haben, sagt Filmkritiker Wolfgang Hamdorf.

» Noizz: Sind Jaden Smith und Tyler, the Creator wirklich ein schwules Paar? Hoffentlich!

Hip-Hop braucht endlich sein erstes Gay-Couple!

» Telepolis: Der Zwang zum perfekten muskulösen Körper macht junge Männer krank

Mädchen müssen schlank, junge Männer muskulös sein. Nach einer Studie produziert der bislang übersehene Drang zur Körpernormierung auch bei Männern psychische Störungen

13. November 2018

» Welt: Wie sollen wir nur das dritte Geschlecht schreiben?

Welche Rolle spielt Sprache bei der Geschlechtergerechtigkeit? Damit beschäftigt sich der Rat für deutsche Rechtschreibung, der nun seine Ergebnisse vorstellen will. Ein Sprachwissenschaftler warnt vor einer bedrohlichen Entwicklung.

» Tagesspiegel über queere Erzählungen von Tamta Melaschwili: Unterdrückte Frauen in Georgien

Die Schriftstellerin Tamta Melaschwili erzählt in "Marines Engel", wie Frauen und die LGBTI-Community in Georgien unterdrückt werden.

» NiederlandeNet: Leihmutterschaft für homosexuelle Paare vereinfacht

Für viele homosexuelle Paare bleibt der Kinderwunsch nur ein Traum. Aus diesem Grund sehen sich zahlreiche solcher Paare gezwungen, die Erfüllung ihres Traums im Ausland zu suchen. Doch ab dem nächsten Jahr wollen zwei Kliniken in den Niederlanden Leihmutterschaft anbieten.

» Frankfurter Neue Presse über Ralf König: Der großzügige Mann

Comic-Zeichner Ralf König schaute gestern im Caricatura-Museum vorbei und hatte ein Geschenk für das Team rund um Chef

» Berliner Woche über den Regenbogenkiez: Anwohner, Gewerbetreibende und Polizei trafen sich zum Meinungsaustausch

Wie sicher ist der Regenbogenkiez? Taschendiebstahl und Raub sind deutlich zurückgegangen im Quartier rund um Motz-, Nollendorf-, Fugger- und Eisenacher Straße, seit der Schwulenkiez auf die Liste kriminalitätsbelasteter Orte gesetzt wurde.

» fudder: Mehr Sichtbarkeit, weniger Diskriminierung – Wie es queeren Studierenden in Freiburg geht

Seit 20 Jahren setzt sich das Regenbogen-Referat der Uni Freiburg für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein. Wie sichtbar ist die LGBTQI-Community an der Uni und wie liberal ist Freiburg? Ein Gespräch mit Elena Schuster und Jonathan Hanser aus dem Vorstand.

» taz über Filmfestspiele von Carthage: Homosexualität und neue Väter

Die Filmfestspiele von Carthage erzählen Geschichten von der anderen Seiten des Mittelmeers. Nahaufnahmen von Menschen in disparaten Gesellschaften.

» Radio Dreyeckland spricht mit BMH-Vorstand Jörg Litwinschuh über AfD: "Nur sehr schwer vereinbar mit den Stiftungszielen"

Am vergangenen Donnerstag hat der Bundestag die Kuratoriumsmitglieder zweier Bundesstiftungen gewählt.

» krone.at: Mehr transsexuelle Teenies wegen sozialer Medien?

Laut Statistik steigt der Anteil jener Jugendlicher, die Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität haben, seit einigen Jahren rasant an.