Ausgewählter Artikel:

» (16.11.2018) Nau: Neue Staffel Tamaste startet mit Transfrau

Sie wurde angespuckt, geschlagen, aber auch fotografiert und geküsst. Bam Bam Alba ist heute eine Frau, wurde aber als Mann geboren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. November 2018

» Volle Kanne (ZDF): Noch kein Verbot für "Konversionstherapie"

Man könnte meinen, dass in einer toleranten westlichen Gesellschaft jeder so leben darf, wie er möchte. Doch der Schein trügt. "Konversionstherapie" soll Homosexuelle "heilen" – und sie wird tatsächlich noch praktiziert!

» bento: 4 "Argumente" von Gender-Gegnern und warum sie totaler Quatsch sind

Wir brauchen endlich eine gendergerechte Sprache!

» SRF: Gott, rette mich vor meiner Homosexualität!

Umpolungstherapien sind in gewissen Kirchen nach wie vor hoch im Kurs wir haben mit zwei Betroffenen gesprochen.

» Spiegel Online über Rechtschreibrat: Genderstern wird noch nicht empfohlen

Entscheiden tut offenbar weh: Wieder hat der Rat für deutsche Rechtschreibung seine Empfehlungen für gendergerechtes Schreiben vertagt. Lösungen wie den Genderstern wolle man noch länger beobachten.

» Goal.com über Olivier Giroud: Im Fußball "unmöglich, offen schwul zu sein"

Olivier Giroud engagiert sich für einen offenen Umgang mit Homosexualität. Im Fußball sieht er nach wie vor eine Menge Nachholbedarf.

» Lebensmittel Zeitung: Outing im Office

Diversity steht längst auf der Agenda der Lebensmittelbranche, aber nur wenige haben bei Maßnahmen die sexuelle Orientierung ihrer Mitarbeiter im Blick. Sie lassen sich deutliche Effizienzsteigerungen entgehen.

» Berliner Morgenpost: CDU-Verordneter fühlt sich vom (schwulen) Bürgermeister diskriminiert

Im Rahmen einer Debatte um Integration im Bezirk empfand Serdar Bulat einen Verweis auf seine "Biografie" als ausgrenzend.

» SRF: In diesen Schweizer Schwulen wirst du dich verlieben

Die zweite Staffel der SRF-Serie "Nr. 47" ist ein mitreissendes Coming Out-Drama.

» Tagesspiegel: Mit 30 ist das Coming-out besonders schwer

Coming-out um die 30 – das fällt oft schwerer als in frühen oder späten Lebensphasen. Schuld sind auch Erwartungen der queeren Community, sagt eine Forscherin.

15. November 2018

» Welt interviewt Präsidentin der Bundeswehr-Uni: "Feministischer Einfluss auf Bundeswehr ist groß"

Die Präsidentin der Bundeswehr-Uni München stellt beim Thema Diversity große Fortschritte in der Armee fest: Soldatinnen hätten die Gruppenbildung rein männlicher Art durchbrochen. Homosexualität und Transgender seien heute keine Tabus mehr.

» taz über Barilla: Endlich schwule Nudeln

Der Pastahersteller präsentiert eine Verpackung, die ein lesbisches Paar zeigt. Vorher fiel der Chef der Marke noch mit homophoben Kommentaren auf.

» Antenne Niedersachsen: Ein Klo für alle – Geschlechterdebatte erreicht Toilette

Die US-Serie 'Ally McBeal' hat die Unisex-Toiletten populär gemacht: Dort tauschen Kollegen den Büro-Tratsch und trocknen gemeinsam ihre Tränen. Auch hierzulande sind WCs für alle auf dem Vormarsch. Als Zeichen gegen Diskriminierung.

» taz über 5 Jahre SchwuZ in Neukölln: Ficken im Club ist auch politisch

Vor fünf Jahren ist der queere Club SchwuZ nach Neukölln gezogen. Das wird jetzt gefeiert: mit Party und Politik.

» shz.de: Partnerstädte bei den Rainbow Days dabei (Registrierung erforderlich)

Im Austauschprogramm mit den Flensburger Partnerstädten sollen nächstes Jahr auch LGBTI-Personen eingeladen werden.

» Deutschlandfunk Kultur über 5. Arabische Filmtage in Berlin: "Queere Menschen werden nicht akzeptiert"

Die Realität von Lesben und Schwulen in der arabischen Welt ist Gegenstand der 5. Arabischen Filmtage in Berlin. Rabih El-Khoury betreibt das einzige Arthouse Kino im Libanon. Er hat die Filme ausgesucht, die von ihrem schwierigen Leben erzählen.

» Deutschlandfunk Kultur über LSBTI*-Personen im Alter: "Mit Blick auf die Lebensgeschichte pflegen"

Lesben, Schwule und Transgender haben andere Bedürfnisse als Heterosexuelle, wenn sie alt und pflegebedürftig werden. Ein Siegel könnte ihnen künftig helfen, das richtige Pflegeheim zu finden.

» Schwäbisches Tagblatt: Weilheim votiert für Ini Regenbogen

Der evangelische Kirchengemeinderat Weilheim hat sich entschieden, der Initiative Regenbogen beizutreten, die sich für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare einsetzt

» Zeitungsverlag Waiblingen über Homosexualität in der Kirche: Stellungnahme der Versöhnungskirche

Kirchengemeinderat der Versöhnungskirche nimmt Stellung zu den Vorfällen in Schorndorf.

» NWZonline über schwulen Vikar: Jetzt kommt die Praxis

Frank Echsler ist neuer Vikar in Wardenburg. Wenn er von seiner Kindheit und Jugend erzählt, wird schnell klar: Der berufliche Weg war eigentlich vorgezeichnet.