20. November 2018

» RP Online: Prinz Mario I. regiert im Regenbogenland

Der neue Vorstand der KVG Hand in Hand Menzelen feiert mit der Prinzen-Proklamation eine klasse Premiere. Der Karneval im Ort lebt.

» stern.de: Verurteilte Mörderin bekommt Geschlechtsumwandlung – bezahlt aus der Steuerkasse

Einst folterte Paris Green einen Mann zu Tode. Nun bekommt sie eine Geschlechtsumwandlung, was in Großbritannien für Empörung sorgt.

» BR24: Markus Ganserer und sein Coming Out als Transgender

Markus Ganserer aus Nürnberg ist der erste Parlamentarier in Deutschland, der den Mut hatte, sich als Transgender-Person zu outen. Der Grünen-Politiker bezeichnet sich als transident. Er wechselt zwischen beiden Geschlechtern hin und her. S.a.: Bayerischer Landtagsabgeordneter outet sich als transgender (09.11.2018)

» BR24: Gedenken an Opfer transphober Gewalt in Nürnberg

Heute ist Transgender Day of Remembrance: der Gedenktag für Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, weil sie nicht klar in die Schubladen "Mann" oder "Frau" passen. In Nürnberg wurde bereits gestern an sie erinnert.

» tz: Ariana Grande und ein pikantes Foto – Steht die Sängerin etwa auf Frauen?

Vor rund einem Monat musste Ariana Grande die Trennung von Freund Pete Davidson durchleben. Doch jetzt postete die Sängerin ein pikantes Foto, das eine Frage aufwirft: Steht sie etwa auf Frauen?

» nordbayern.de: Coming-out-Geschichten als Comic

Die Nürnbergerin Martina Schradi ist mit ihren einfühlsamen Cartoons aus der sogenannten LGNTI*-Welt über Europas Grenzen hinaus gefragt

» inherne.net: Transgender – Im falschen Körper geboren

Es ist erst wenige Monate her, als sich Till Kaiser an die Stadt Herne gewandt hat. Der 29-Jährige sucht Austausch. Austausch mit Menschen, denen es ähnlich ergangen ist wie ihm. Denn der Herner wurde als Mädchen geboren und wusste schnell: "Ich bin im falschen Körper geboren. Ich bin doch ein Mann."

» taz spricht mit Boxtrainerin über feministischen Sport: "Es gibt ganz viele Lebensrealitäten"

Corinna Schmeichel ist Boxtrainerin und Soziologin. Sie erklärt, was feministischen Sport ausmacht und weshalb er auch für den Leistungssport bedeutsam ist.

» Gießener Anzeiger: "Schwuler so was wie ein Kindsmörder" – Ausstellung im Gießener Rathaus

Die Ausstellung "Unverschämt.//Shameless" im Atrium des Gießener Rathauses beschäftigt sich mit der Lebenssituation von lesbischen Frauen und schwulen Männern von 1945 bis 1985.

19. November 2018

» taz über griechischen Doku-Film Kaliarda: Der Code der schwulen Subkultur

Die Dokumentation Kaliarda von Regisseurin Paola Revenioti gibt Einblick in die Verständigung queerer Griechen in früheren Zeiten.

» Süddeutsche.de über 30 Jahre Sub: Manchmal fliegen noch Eier

Als die Beratungsstelle Sub vor 30 Jahren ihre Arbeit aufnahm, war die Aids-Hysterie groß und Schwule wurden diskriminiert. Seitdem hat sich viel gebessert – doch Anfeindungen erleben Homosexuelle weiterhin.

» rbb24: Kampagne soll auf Opfer rechter Gewalt aufmerksam machen

Für nicht-weiße, jüdische oder homosexuelle Menschen kann das Leben in Berlin gefährlich sein. Darauf will eine neue Kampagne aufmerksam machen. Finanziert wird sie vom Senat. Ziel sind Spenden für die Opfer.

» Berliner Kurier über queere Seniorenresidenz: Am Ende des Regenbogens

Ein Berliner Seniorenheim hat sich auf die Pflege von Homosexuellen und Transpersonen spezialisiert. Dort gibt es auf Wunsch auch eine Sexualassistenz.

» Welt über Tansania: Hetzjagd auf Schwule offiziell eröffnet

In den meisten afrikanischen Ländern ist Homosexualität illegal. In Tansania wird nun ein Überwachungsteam eingesetzt, das Verhaftungen vorantreiben soll. Aktivisten fürchten Auswirkungen über die Landesgrenzen hinaus.

» tagesspiegel.de: Unisex-Toiletten für die Viadrina-Universität

Brandenburg als queerer Vorreiter: Die Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder hat jetzt All-Gender-Toiletten, Falkensee eine queere Mediathek.

» jetzt: Hochzeitsmagazin zeigt keine homosexuellen Paare und muss eingestellt werden

Hochzeitsmagazin zeigt keine homosexuellen Paare und muss schließen. Die Gründer begründen ihre Entscheidung mit dem Christentum.

» Bild.de über LGBT in Montenegro: "Lasst uns die Ketten der Diskriminierung ablegen"

Farbenfroh war sie, die sechste Parade für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen (LGBT) in Montenegro.

» Garconne Feuilleton: Gemeinsam streiten, mehr erreichen! Ein Interview mit Gabriele Bischoff

Engagiert und kritisch: Seit vielen Jahren setzt sich Gabriele Bischoff für die Belange von Lesben* in NRW ein. Sie ist nicht nur langjährige Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben

» Rhein-Neckar-Zeitung: Der Lehrer fand das Schwulsein widerlich

Journalist und Autor Axel Schock erzählte im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums – Flucht aus dem Kraichgau nach Berlin