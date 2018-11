Ausgewählter Artikel:

» (22.11.2018) Tagesspiegel interviewt Human Rights Watch zur WM in Katar: "Die Fifa kann nicht einfach wegschauen"

Minky Worden, Direktorin von Human Rights Watch, spricht über neue Todesfälle in Katar und die Verantwortung von Sportfunktionären und Politikern.

22. November 2018

» Frankfurter Rundschau über Hedwig von Beverfoerde: Die Freifrau auf Kreuzzug gegen den Sex-Unterricht

Hedwig von Beverfoerde zieht gegen das NetzDG vors Bundesverfassungsgericht. Doch eigentlich kämpft sie gegen LGBTI-Rechte und vor allem gegen Verfassungsrichterin Susanne Baer. S.a.: "Demo für alle" attackiert lesbische Verfassungsrichterin (17.11.2018)

» Basler Zeitung: Migros kocht ein Gendersüppchen

Bei Migros-Kindern braucht es beim Suppenkauf derzeit Fingerspitzengefühl, damit am Familientisch alle geschlechtergerecht verköstigt werden.

» Stuttgarter Zeitung über evangelische Gemeinde: Viele Stettener sagen Ja zur Homo-Ehe

Die evangelische Kirchengemeinde befasst sich mit der Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden sollen. Ein lesbisches Paar erzählt im Gemeindehaus von seinen Schwierigkeiten im Alltag und mit der Kirche.

» Tagesspiegel: Wie das dritte Geschlecht die Berufswelt ändert

Bald gibt es offiziell nicht nur zwei, sondern drei Geschlechter. Das hat Folgen für Betriebe von der Sprache bis zu Umkleideräumen und Toiletten.

» FAZ über Homosexualität und Dichtung: Stefan George wird ausgeleuchtet

Der eine wird geehrt des anderen Gedenken wird wegen eines Skandals gänzlich in Frage gestellt. Was verbindet den Sexualforscher Magnus Hirschfeld mit seinem dichtenden Zeitgenossen? Ein Gastbeitrag.

» Zeit Online über trans Jugendliche: Zwischen Kopf und Körper (Testzugang erforderlich)

Die Zahl transsexueller Jugendlicher steigt weltweit seit Jahren rapide. Experten stehen vor einem Rätsel: Suchen mehr Betroffene Hilfe, oder handelt es sich um eine Modediagnose?

» Saarbrücker Zeitung: Lesbenmagazin feiert 15-jähriges Bestehen

Im Frauen-Themen-Monat sollen verschiedene Lebensrealitäten von Frauen berücksichtigt werden.

» Wunderweib: Demisexuell – was ist das?

In Zeiten von asexuell, pansexuell oder sapiosexuell kann man den Überblick verlieren. Neu dabei: demisexuell – ein wichtiger Begrifft. Aber was ist das?

» Neue Westfälische: Annegret Kramp-Karrenbauer könnte die nächste "Miss Homophobie" werden

Geht es um den Parteivorsitz der CDU gilt "AKK" als "gemäßigte Kandidatin". Das gilt jedoch nicht für ihre Ansichten über...

21. November 2018

» Schwäbische: Jung, hübsch, lesbisch – Wie Cynthia Schneider die Kommunalpolitik auf der Ostalb erlebt

Cynthia Schneider war oft die Jüngste in Gremien, dazu hübsch und lesbisch. Und das in einer Welt, die oft von Männern dominiert war. Das ist ihre Sicht der Dinge.

» Deutschlandfunk Kultur: Céline Dions Kampf gegen Rosa und Blau

#MeToo, Transsexualität, drittes Geschlecht – die Welt ist komplex. Nicht so in der Welt der Kindermode. Dort gilt immer noch: Blau für Jungs, Rosa für Mädchen. Die Sängerin Céline Dion will das ändern und bringt genderneutrale Kindermode heraus.

» WAZ: Till Kaiser aus Herne kam als Mädchen zur Welt

Till Kaiser aus Herne-Süd kam als Mädchen zur Welt. Es folgte ein steiniger, einsamer Weg. Nun gründet er eine Selbsthilfegruppe ?Transgender?.

» GQ über Bi-curiosity: Ja, ein bisschen Bi schadet wirklich nie!

Unsere Sex-Kolumnistin Mimi Erhardt liebt Männer – und Frauen. In ihrer Kolumne verrät sie, wie wunderbar es sein kann, die eigene Sex-Komfort-Zone zu verlassen.

» evangelisch.de über Gottesdienste zum Welt-Aids-Tag: Nur noch Privatsache?

In Gottesdiensten zum Weltaidstag geht es um das Gedenken an die Verstorbenen, wie um die, die heute mit einer HIV-Infektion leben. Und letztlich geht es auch um die Kirche selbst.

» katholisch.de zur Causa Wucherpfennig: Wenn aus Tabus offene Debatten werden

Bischöfe treten für offene Debatten über ehemalige Tabuthemen ein, ein kritischer Theologe darf seinen Job behalten. Das gute Ende der Causa Wucherpfennig zeigt: Es bewegt sich etwas in der Kirche, kommentiert Pia Dyckmans.

» NZZ über Homosexuelle auf dem Westbalkan: Verliebt, verlobt, verhasst

Homosexuelle haben auf dem Westbalkan mit Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt zu kämpfen. Daran ändern neue Gesetze noch nichts. Wie leben Schwule und Lesben in diesen Ländern?

20. November 2018

» taz über Polyamorie: Nimm doch alle!

Eine Veranstaltung zu polyamorer Liebe platzt aus allen Nähten. Das Redebedürfnis über die Beziehungsform ist groß, Erfahrungen gibts noch wenig.

» RP Online: Prinz Mario I. regiert im Regenbogenland

Der neue Vorstand der KVG Hand in Hand Menzelen feiert mit der Prinzen-Proklamation eine klasse Premiere. Der Karneval im Ort lebt.

» stern.de: Verurteilte Mörderin bekommt Geschlechtsumwandlung – bezahlt aus der Steuerkasse

Einst folterte Paris Green einen Mann zu Tode. Nun bekommt sie eine Geschlechtsumwandlung, was in Großbritannien für Empörung sorgt.