23. November 2018

» ZDF: Nach homophobem Angriff – Wales' Rugby-Team setzt Zeichen

In Wales ist Gareth Thomas eine Legende. Dennoch ist der frühere Rugby-Spieler Opfer eines Angriffs geworden – weil er schwul ist. Nun solidarisiert sich das Nationalteam mit ihm. S.a.: Gareth Thomas wird Opfer eines Hassverbrechens (19.11.2018)

» taz über Gewalt und Islam: Eine Frage der Ehre

Sehen Linke über Übergriffe hinweg, wenn sie von Muslimen begangen werden? Darüber diskutierte die Initiative Ehrlos statt wehrlos.

» NZZ am Sonntag über Oscar Wilde und Alfred Douglas: Eine Liebesgeschichte wider Zucht und Ordnung (Registrierung erforderlich)

Der gefeierte Schriftsteller und unverbesserliche Ästhet Oscar Wilde und der rachedurstige Narzisst Alfred Douglas verlieben sich.

» FAZ-Faktencheck: Leben Kinder homosexueller Partner schlechter?

Forschungsministerin gegen Familienministerin: Es geht um die Frage, ob Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren Nachteile haben. Die eine beklagt fehlende Studien. Die andere hält die Sorge für längst ausgeräumt. Wer liegt richtig? Ein Faktencheck.

22. November 2018

» Beobachter News zum Transgender Day of Remembrance: Erinnerung an die Ermordeten

Der 20. November war der internationale Gedenktag für die weltweit ermordeten transsexuellen und transgender Menschen. Aus diesem Anlass fand am Abend auf dem Stuttgarter Schlossplatz eine zweistündige Gedenkveranstaltung statt. Rund 100 Menschen nahmen teil. Im Anschluss gab es noch eine Lesung.

» ze.tt: Trans zu sein ist keine Modeerscheinung, sondern eine Identität!

Die offizielle Zahl von Transpersonen steigt. Doch trotz der wachsenden Akzeptanz müssen sich Betroffene noch immer mit diskriminierenden Strukturen auseinandersetzen.

» Spiegel Online über Kinder und Gender-Klischees: Die rosa-hellblaue Hirnkrake

Komm, wir zertrümmern ein paar Geschlechterklischees: Die empfehlenswerte ZDFneo-Doku "No more boys and girls" mit Collien Ulmen-Fernandes schaut in die Köpfe kleiner Menschen.

» FAZ interviewt lesbische CDU-Politikerin Diana Kinnert: "Die Partei muss radikal reformiert werden"

Unternehmerin, Migrantin, lesbisch und CDU-Mitglied. Im Interview mit FAZ.NET spricht die 27 Jahre alte Politikerin Diana Kinnert über die Sehnsucht nach konservativen Ikonen und unterstellte Merkel-Nähe.

» Frankfurter Rundschau über Hedwig von Beverfoerde: Die Freifrau auf Kreuzzug gegen den Sex-Unterricht

Hedwig von Beverfoerde zieht gegen das NetzDG vors Bundesverfassungsgericht. Doch eigentlich kämpft sie gegen LGBTI-Rechte und vor allem gegen Verfassungsrichterin Susanne Baer. S.a.: "Demo für alle" attackiert lesbische Verfassungsrichterin (17.11.2018)

» Basler Zeitung: Migros kocht ein Gendersüppchen

Bei Migros-Kindern braucht es beim Suppenkauf derzeit Fingerspitzengefühl, damit am Familientisch alle geschlechtergerecht verköstigt werden.

» Stuttgarter Zeitung über evangelische Gemeinde: Viele Stettener sagen Ja zur Homo-Ehe

Die evangelische Kirchengemeinde befasst sich mit der Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden sollen. Ein lesbisches Paar erzählt im Gemeindehaus von seinen Schwierigkeiten im Alltag und mit der Kirche.

» Tagesspiegel: Wie das dritte Geschlecht die Berufswelt ändert

Bald gibt es offiziell nicht nur zwei, sondern drei Geschlechter. Das hat Folgen für Betriebe von der Sprache bis zu Umkleideräumen und Toiletten.

» FAZ über Homosexualität und Dichtung: Stefan George wird ausgeleuchtet

Der eine wird geehrt des anderen Gedenken wird wegen eines Skandals gänzlich in Frage gestellt. Was verbindet den Sexualforscher Magnus Hirschfeld mit seinem dichtenden Zeitgenossen? Ein Gastbeitrag.

» Tagesspiegel interviewt Human Rights Watch zur WM in Katar: "Die Fifa kann nicht einfach wegschauen"

Minky Worden, Direktorin von Human Rights Watch, spricht über neue Todesfälle in Katar und die Verantwortung von Sportfunktionären und Politikern.

» Zeit Online über trans Jugendliche: Zwischen Kopf und Körper (Testzugang erforderlich)

Die Zahl transsexueller Jugendlicher steigt weltweit seit Jahren rapide. Experten stehen vor einem Rätsel: Suchen mehr Betroffene Hilfe, oder handelt es sich um eine Modediagnose?

» Saarbrücker Zeitung: Lesbenmagazin feiert 15-jähriges Bestehen

Im Frauen-Themen-Monat sollen verschiedene Lebensrealitäten von Frauen berücksichtigt werden.

» Wunderweib: Demisexuell – was ist das?

In Zeiten von asexuell, pansexuell oder sapiosexuell kann man den Überblick verlieren. Neu dabei: demisexuell – ein wichtiger Begrifft. Aber was ist das?

» Neue Westfälische: Annegret Kramp-Karrenbauer könnte die nächste "Miss Homophobie" werden

Geht es um den Parteivorsitz der CDU gilt "AKK" als "gemäßigte Kandidatin". Das gilt jedoch nicht für ihre Ansichten über...

21. November 2018

» Schwäbische: Jung, hübsch, lesbisch – Wie Cynthia Schneider die Kommunalpolitik auf der Ostalb erlebt

Cynthia Schneider war oft die Jüngste in Gremien, dazu hübsch und lesbisch. Und das in einer Welt, die oft von Männern dominiert war. Das ist ihre Sicht der Dinge.

» Deutschlandfunk Kultur: Céline Dions Kampf gegen Rosa und Blau

#MeToo, Transsexualität, drittes Geschlecht – die Welt ist komplex. Nicht so in der Welt der Kindermode. Dort gilt immer noch: Blau für Jungs, Rosa für Mädchen. Die Sängerin Céline Dion will das ändern und bringt genderneutrale Kindermode heraus.