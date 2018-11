Ausgewählter Artikel:

» (25.11.2018) stern über Tansania: Das schwulenfeindlichste Land der Welt?!

Normalerweise schreibe ich in dieser Kolumne über Promis, die in Sachen Liebe oder Sex alles richtig oder alles falsch machen. Diese Woche geht der "Loser-Pokal" an Paul Makonda, Gouverneur von Dar es Salam, der gerade zur Hetzjagd auf Schwule aufruft.

25. November 2018

» WAZ: Homo- und Transsexuelle leben in Gelsenkirchen in Angst

Junge Homosexuelle erwartet in Gelsenkirchen ein wahrer Spießrutenlauf. Jugendliche erzählen von ihren erschreckenden Erlebnissen.

» Lippische Landes-Zeitung: Rennfahrer aus Detmold hat 50 Jahre "im falschen Körper" gelebt

Mehr als 44 Jahre hat ein Mann namens Dieter Scholz die Rennsportszene weit über die Grenzen des Lipperlandes hinweg geprägt. Der Slalomfahrer, der sich auch einen Namen als Vorsitzender bei der Komba-Gewerkschaft und beim "dbb Lippe" gemacht hat, reihte einen Erfolg an den anderen, beherrschte seine Rivalen auf dem Asphalt und heimste unzählige Siege ein. Doch den größten persönlichen Erfolg feierte Scholz vor knapp anderthalb Jahren, als er den Mut fasste, aus seiner harten Männerrolle zu entfliehen: "Ich habe 50 Jahre in einem falschen Körper gelebt. Ich fühle mich wie eine Frau. Und so möchte ich auch weiterleben."

» Telepolis über das generische Maskulinum: Man(n) oder Frau oder Trans?

Der Duden und Gendern in der Sprache. Spricht das generische Maskulinum tatsächlich alle Menschen, alle Geschlechter an?

24. November 2018

» Main-Post: OB-Brief wegen Jagd auf Homosexuelle in Tansania

Im afrikanischen Tansania, wo Würzburgers Partnerstadt Mwanza liegt, werden Schwule und Lesben verfolgt. Würzburgs OB schrieb einen Brief an seinen Kollegen in Mwanza.

» Zeitungsverlag Waiblingen über Homosexualität in der Kirche: Fuchslochs knappe Entschuldigung

Versöhnungskirchen-Pfarrer bedauert Wortwahl, die anderen halten ihre gegensätzliche Position.

» Wiesbadener Tagblatt über queeren Chor: "Die Uferlosen" aus Kastel

Die Uferlosen sind Frauen und Männer zwischen 20 bis Anfang 70 aus Mainz und Wiesbaden, die sich mit ihren Liedern für mehr Toleranz einsetzen.

» watson: Wie der Glaube fördert Intoleranz, Rassismus, Sexismus und Homophobie fördert

Der Absolutheitsanspruch an den eigenen Glauben führt zu Elitedenken und Überheblichkeit.

» FAZ über soziale Spaltung: Die Linksliberalen schotten sich ab

Auf dem Straßenfest oder im ICE die Linksliberalen treffen nur noch auf ihresgleichen. Was sie für Vielfalt halten, ist bunte Eintönigkeit. Die politischen Folgen sind verheerend. Ein Essay.

» VICE: Ich bin queer, habe Behinderungen, und hier ist mein Rat für dein Studium

Wenn du noch zur Schule gehst, solltest du eins nicht vergessen: Du bist nicht allein.

» Stuttgarter Zeitung über Landespreis für Stuttgarter Schwuleninitiative: Verfolgt und ausgegrenzt der Liebe wegen

Nach dem Krieg hörte die Verfolgung von Schwulen und Lesben nicht auf. Eine Stuttgarter Initiative hat im Internetportal "Der Liebe wegen" unter anderem die Kastration von zwölf Männern in der Region bis Ende der 1960er aufgedeckt. Dafür bekam das Autorenteam nun den Landespreis für Heimatforschung.

» Emma: Offener Brief an Ministerin Karliczek

Chantal Louis erinnert die Forschungsministerin an die 75 Studien in Sachen "Kinder in Homo-Ehen" und legt ihr nahe, diese zur Kenntnis zu nehmen. Zwei Drittel aller Abgeordneten verabschiedeten 2017 nach Jahrzehnten Debatte die "Ehe für alle". 2018 wundert sich die CDU-Ministerin aus Brochterbeck darüber.

» Volksstimme porträtiert trans Mann: Endlich raus aus dem "Gefängnis"

Menschen ändern sich im Laufe des Lebens. Manchmal wird aus einer Frau ein Mann: Karin Türling aus Wolmirstedt wird zu Karlo Türling.

» Süddeutsche.de über revidierte Geburtsanzeige für transsexuellen Sohn: Kai

Manche Ereignisse überwältigen andere Menschen viel mehr als diejenigen, die das Ereignis selbst betrifft. Das ist sehr menschlich, aber im Fall eines coolen Transsexuellen und seiner coolen Mutter auch sehr komisch und überaus sympathisch.

» Deutschlandfunk Kultur über Regenbogenfamilien: "Wir halten unsere Gesellschaften für konservativer als sie sind"

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) möchte Regenbogenfamilien zum Forschungsthema machen: Ihr Eindruck sei, dass Kinder zu leiden hätten. Hilfreich wäre es für diese Kinder, wenn sie gesellschaftliche Akzeptanz erführen, meint hingegen die Literaturagentin Elisabeth Ruge.

» Focus: Eltern verstoßen ihre Tochter (19) – als sie auf Foto sehen, mit wem sie eine Beziehung hat

Jung, verliebt und frisch an der Uni: Eigentlich hätte für Emily die schönste Zeit ihres Lebens beginnen sollen. Doch die Eltern der 19-Jährigen hatten bislang nichts von ihrer sexuellen Orientierung gewusst – und reagierten vollkommen unbarmherzig, als sie vom Liebesglück ihrer Tochter erfuhren.

» FAZ interviewt Stadtdekan: Für eine neue Sexualmoral und den freiwilligen Zölibat

Die Abschaffung des Pflichtzölibats und ein neuer Umgang mit Homosexualität: Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz fordert im Interview umfassende Reformen in der katholischen Kirche.

» Zeit Online über rechte und linke Kritik an der Ehe für alle: Kramp-Karrenbauers Albtraum

Dass CDU-Politikerinnen die Ehe für alle immer noch kritisieren, mag man gestrig und homophob nennen. Tatsächlich sind aber auch radikale Queer-Theoretiker dagegen.

» fussball.de über die Quadratekicker: Schwuler Fußball in Mannheim

Bei den Quadratekickern des mvd Mannheim spielen in erster Linie "queere" Menschen, also beispielsweise Homo-, Bi- oder Transsexuelle. Aber eigentlich sind sie eine ganz normale Fußballmannschaft.

23. November 2018

» VICE: Wie ich herausfand, dass mein Vater schwul ist

Ich fing erstmal an zu heulen – das bereue ich bis heute.