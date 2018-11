Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. November 2018

» RP Online über die CDU und die Ehe für alle: Schlachten von gestern

Wie die CDU immer noch mit der Ehe für alle hadert, ist der Partei unwürdig.

» SRF: "Lesbische Frauen werden in der Schweiz diskriminiert!"

Lesbische Frauen treffen oft auf Vorurteile, wenn es um ihre Orientierung geht. Darum spricht Hanna mal Klartext.

» Der Bund interviewt schwulen Juden: "Homosexualität wird verschwiegen"

Schwule Männer haben es in jüdisch-orthodoxen Kreisen schwer. Ein Betroffener erzählt von seinem Coming-out.

» evangelisch.de über LGBTI in Armenien: "Wir geben nicht auf!"

Vom 15. bis zum 18. November 2018 sollte eigentlich das diesjährige Forum für christliche Lesben, Schwule, Bi* und Trans* Menschen (LSBT) in Osteuropa und Zentralasien in Jerewan/Armenien stattfinden. Aufgrund von Gewalt, Vandalismus und Todesdrohungen musste es abgesagt werden.

» Stuttgarter Wochenblatt über 25 Jahre Abseitz: "Ja" zur Vielfalt

Abseitz der Sportverein für Schwule, Lesben und Freund*innen feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde vor der Aids-Hilfe ein Bäumchen gepflanzt.

» watson: Teenager gibt Coming-out an katholischer Eliteschule – die Reaktion ist großartig

Vier lange Jahre hatte Finn Stannard mit sich gerungen dann hat er es endlich gesagt. Der 17-jährige Schüler der katholischen Eliteschule St.

27. November 2018

» Mitteldeutsche Zeitung: Aus Jens wurde Jenny – Jenny Bittners Kampf um ein ganz normales Leben

Als sie ihren ersten Kampf erfolgreich beendet hatte, fing sie ihren zweiten an, gezwungenermaßen. Sie hatte ihr altes Leben, komprimiert in einem dicken Aktenordner, in einem Karton im Keller versenkt. Den Ordner hatte sie zusätzlich mit Paketband umwickelt, "das ist wie ein Schutzwall". Dann machte sie sich auf die Suche nach einem neuen Job. Sie rief ihre Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter an: "Wir können loslegen!" Sie ahnte nicht, dass die Jobsuche ihr zweiter Kampf werden würde.

» Spiegel Online über Harvey Milk: Tödliche Schüsse, die bis heute nachhallen

Harvey Milk war der erste offen schwule Politiker der USA. 1978 erschoss ihn ein Rivale. Das Attentat machte San Franciscos furchtlosen Stadtrat zum Märtyrer – und zur bis heute wichtigsten LGBT-Legende.

» Augsburger Allgemeine über Sexualkunde in der Schule: Wann ist dafür der richtige Zeitpunkt?

Wie soll Sexualkundeunterricht an bayerischen Schulen stattfinden? Das wird kontrovers diskutiert. Das sagen Wissenschaftlerinnen und konservative Vereine dazu.

» B.Z. über Mahide Lein: "Sex im Alter hält mich jung!"

Am Wochenende feierte das Berliner Urgestein Geburtstag. Sie setzt sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen ein, kämpft gegen Genitalverstümmelungen bei Frauen, bereist mit Künstlerinnen ihrer Agentur Ahoi die Welt. Jetzt verrät sie das Geheimnis ihrer Energie.

» Schwäbisches Tagblatt über neuen Vorstoß für Homo-Segnungen: Die Gemeinde muss zustimmen

Die Evangelische Landeskirche bringt zum Start der heutigen Herbstsynode einen neuen Gesetzentwurf ein.

» Trans Mann auf HuffPost Deutschland: Erst als Soldat habe ich meine wahre Sexualität gefunden

Mit Mitte 40 hatte ich mich immer noch nicht geoutet...

» BR24: Kirchenvorstände sträuben sich gegen Segnung homosexueller Paare

Gleichgeschlechtliche Paare können sich in evangelischen Kirchen in Bayern segnen lassen. So wurde es auf der Frühjahrstagung der bayerischen Landessynode 2018 entschieden. In manchen Gemeinden werden ihnen trotzdem Steine in den Weg gelegt.

» Süddeutsche.de über "sichere Herkunftsstaaten": Auf der Suche nach einem grünen Ja

Die Regierung will die Liste der sicheren Herkunftstaaten um Algerien, Tunesien, Marokko und Georgien erweitern. Die Zustimmung im Bundesrat ist aber unsicher.

» Blick über Berner DJane Carol Fernandez: MTV zensiert ihr Lesben-Video

Zu sexy! MTV will das Video der Schweizer DJane Carol Fernandez (32) nicht zeigen.

26. November 2018

» Liana Bednarz auf Causa über AKK und die Ehe für alle: Konservative Rosinenpickerei

Annegret Kramp-Karrenbauer ist gegen die "Ehe für alle". Das Problem dabei ist ihre Begründung. Denn beim eigenen Lebensmodell Liberalität bewusst zu pflegen und bei anderen Minderheiten ein Empathiedefizit zu zeigen, ist schlicht Doppelmoral. Damit ist sie im Politikbetrieb nicht allein.

» Zeit Online: Wer hat noch Angst vor Syphilis?

Nie war Sex so frei und ungezwungen möglich wie heute. Dabei werden Geschlechtskrankheiten häufiger. Nur: Wer kennt Chlamydien? Warum Safer Sex immer wichtiger wird

» General-Anzeiger: Kontaktstellen sollen beim Coming-Out helfen

Der Rhein-Sieg-Kreis fördert Jugendeinrichtungen, die schwule, lesbische und transsexuelle Jugendliche beraten. Die Gesundheitsagentur der Aids-Hilfe Rhein-Sieg richtet derzeit eine eigene Anlaufstelle in Troisdorf ein.

» BuzzFeed: 22 Gay-Sexszenen, die heißer sind, als die Polizei erlaubt

Diese Sexszenen sind so heiß, danach kannste' direkt die 112 anrufen.

» Süddeutsche.de zu Stephan Harbarth: Politische Entpolitisierung

Die Union beruft einen neuen Spitzen­richter für weniger Ein­mischung.