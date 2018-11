Ausgewählter Artikel:

» (29.11.2018) Schwäbische über die Segnung für alle: Je schneller, desto besser

Liebe kennt keine Unterschiede. Und die Entscheidung, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen, auch nicht das gilt unabhängig von der sexuellen Orientierung. Deshalb ist es richtig, dass sich die Evangelische Kirchengemeinde der Initiative Regenbogen angeschlossen hat. Sie setzt damit ein klares Signal: dafür, dass gleichgeschlechtliche Ehen nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch von der Kirche gleich behandelt werden sollten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. November 2018

» Pro Asyl über schwulen Flüchtling: Die Geschichte von Mamurjon Diyarow* aus Tadschikistan.

Jedes Jahr begleiten wir zahlreiche verfolgte Menschen in ihren Asylverfahren. Das PRO ASYL-Team hat 2018 tausende Beratungsgespräche geführt, rund 400 Flüchtlingen standen wir mit Mitteln aus dem Rechtshilfefonds zur Seite. Einer davon ist Mamurjon Diyarow* aus Tadschikistan.

» Belltower News: Rechtspopulismus und Diskriminierung in der Kita – Handlungsempfehlungen für die Pädagogik

Wie können Sie Diskriminierung und Abwertung im Kita-Alltag entgegentreten? Welche einfachen Veränderungen sorgen für mehr Vielfalt und Anerkennung? ​Handlungsempfehlungen aus der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung.

» Schwäbische über Homosexuelle in der Kirche: Ein lesbisches Paar erfährt Ablehnung

Die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim setzt sich für die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Ehepaare ein. Ein Themenabend zeigt, in der Gemeinde gibt es Anerkennung aber auch Vorbehalte.

» Stuttgarter Zeitung zum Segen für homosexuelle Paare: Bischof wirbt für Öffnung

Die Evangelische Landeskirche Württemberg untersagt es bisher, gleichgeschlechtliche Paare im Gottesdienst öffentlich zu segnen. Das soll sich ändern, hofft der Bischof Frank Otfried July.

» katholisch.de: Kann die Kirche in moralischen Fragen dazulernen?

Ein Kommentar zu den jüngsten Äußerungen von Kardinal Gerhard Ludwig Müller

» Süddeutsche.de über lesbische Flüchtlinge: Die verbotene Liebe ist endlich erlaubt

Mary Masuka Pius, 25, aus Tansania und Sylvia Kizza Nakate, 31, aus Uganda haben sich in Deutschland kennengelernt. In ihrer Heimat wurden sie verfolgt, weil sie lesbisch sind.

» Westdeutsche Zeitung zum Welt-Aids-Tag in Düsseldorf: Tuntenlauf erstmals auf der Eisbahn

Am Samstag wird in der Stadt für Solidarität geworben. Trotz guter Entwicklung bei den Ansteckungen: Es gibt noch viel zu tun.

» Zeit Online: Marokko ist ein sicheres Land, außer du bist schwul, weiblich, ungläubig ...

Die Bundesregierung will die Maghreb-Staaten zu "sicheren Herkunftsländern" erklären. Zu Recht?

28. November 2018

» RP Online über die CDU und die Ehe für alle: Schlachten von gestern

Wie die CDU immer noch mit der Ehe für alle hadert, ist der Partei unwürdig.

» SRF: "Lesbische Frauen werden in der Schweiz diskriminiert!"

Lesbische Frauen treffen oft auf Vorurteile, wenn es um ihre Orientierung geht. Darum spricht Hanna mal Klartext.

» Der Bund interviewt schwulen Juden: "Homosexualität wird verschwiegen"

Schwule Männer haben es in jüdisch-orthodoxen Kreisen schwer. Ein Betroffener erzählt von seinem Coming-out.

» evangelisch.de über LGBTI in Armenien: "Wir geben nicht auf!"

Vom 15. bis zum 18. November 2018 sollte eigentlich das diesjährige Forum für christliche Lesben, Schwule, Bi* und Trans* Menschen (LSBT) in Osteuropa und Zentralasien in Jerewan/Armenien stattfinden. Aufgrund von Gewalt, Vandalismus und Todesdrohungen musste es abgesagt werden.

» Stuttgarter Wochenblatt über 25 Jahre Abseitz: "Ja" zur Vielfalt

Abseitz der Sportverein für Schwule, Lesben und Freund*innen feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde vor der Aids-Hilfe ein Bäumchen gepflanzt.

» watson: Teenager gibt Coming-out an katholischer Eliteschule – die Reaktion ist großartig

Vier lange Jahre hatte Finn Stannard mit sich gerungen dann hat er es endlich gesagt. Der 17-jährige Schüler der katholischen Eliteschule St.

27. November 2018

» Mitteldeutsche Zeitung: Aus Jens wurde Jenny – Jenny Bittners Kampf um ein ganz normales Leben

Als sie ihren ersten Kampf erfolgreich beendet hatte, fing sie ihren zweiten an, gezwungenermaßen. Sie hatte ihr altes Leben, komprimiert in einem dicken Aktenordner, in einem Karton im Keller versenkt. Den Ordner hatte sie zusätzlich mit Paketband umwickelt, "das ist wie ein Schutzwall". Dann machte sie sich auf die Suche nach einem neuen Job. Sie rief ihre Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter an: "Wir können loslegen!" Sie ahnte nicht, dass die Jobsuche ihr zweiter Kampf werden würde.

» Spiegel Online über Harvey Milk: Tödliche Schüsse, die bis heute nachhallen

Harvey Milk war der erste offen schwule Politiker der USA. 1978 erschoss ihn ein Rivale. Das Attentat machte San Franciscos furchtlosen Stadtrat zum Märtyrer – und zur bis heute wichtigsten LGBT-Legende.

» Augsburger Allgemeine über Sexualkunde in der Schule: Wann ist dafür der richtige Zeitpunkt?

Wie soll Sexualkundeunterricht an bayerischen Schulen stattfinden? Das wird kontrovers diskutiert. Das sagen Wissenschaftlerinnen und konservative Vereine dazu.

» B.Z. über Mahide Lein: "Sex im Alter hält mich jung!"

Am Wochenende feierte das Berliner Urgestein Geburtstag. Sie setzt sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen ein, kämpft gegen Genitalverstümmelungen bei Frauen, bereist mit Künstlerinnen ihrer Agentur Ahoi die Welt. Jetzt verrät sie das Geheimnis ihrer Energie.

» Schwäbisches Tagblatt über neuen Vorstoß für Homo-Segnungen: Die Gemeinde muss zustimmen

Die Evangelische Landeskirche bringt zum Start der heutigen Herbstsynode einen neuen Gesetzentwurf ein.