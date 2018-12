Ausgewählter Artikel:

» (01.12.2018) Süddeutsche.de über Stammtisch für Regenbogen-Papas: Vater, Vater, Kind (Registrierung erforderlich)

Sie sind schwul, sie wünschen sich Kinder und sie nehmen dafür viele Verwicklungen in Kauf: Zu Besuch beim ersten Stammtisch für Regenbogen-Papas in Berlin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Dezember 2018

» Nau: Uni Bern verleiht Homo-Ehen-Pionier Klaus Bäumlin Ehrendoktorwürde

Der Berner Pfarrer Klaus Bäumlin, der 1995 erstmals in der Schweiz zwei Schwulen eine kirchliche Quasi-Hochzeit ermöglichte, hat von der Universität Bern die Ehrendoktorwürde erhalten.

» ze.tt: "Nach meinem Coming-out brachen meine Mutter und ich in Tränen aus"

Caroline, eine angehende Pastorin, hielt ihre Sexualität aus Angst vor Ablehnung lange geheim. Als die Last zu groß wurde, beschloss sie, einen Coming-out-Brief an ihr gesamtes Umfeld zu schreiben.

» GIGA: Selbsternannte Schwulen-Eliminatoren hetzen gegen einige Spieler in Fallout 76

In einem Spiel, das vor allem, oder wie in diesem Fall ausschließlich, Online gezockt wird, können Liebe, aber auch auch viel hass entstehen. Dabei geht es uns dieses Mal nicht um die Bugs in Fallout 76, über die sich einige Gamer beschweren, sondern um Streitigkeiten zwischen einzelnen Spielern.

» Tagesspiegel interviewt Rita Süssmuth: "Eine Krise kann sehr heilsam sein"

Die frühere Bundestagpräsidentin Rita Süssmuth über den Umgang mit Flüchtlingen, gesellschaftliche Erneuerung und Engagement.

» Südwest Presse über schwules Paar: Eheglück trotz kleiner Schatten

Es war ein Freitag Ende Juni im vergangenen Jahr, als die Entscheidung fiel. Da­ran erinnern sich Tom Wackenhut (54) und Wolf Wackenhut-Plieininger (57) noch ganz genau. Der Bundestag machte den Weg frei für die "Ehe für alle": Schwule und Lesben können seit dem 1. Oktober 2017 in Deutschland heiraten. Wolf Wackenhut-­Plieninger hat die Meldung damals im Autoradio in den Nachrichten gehört, als er auf dem Heimweg von der Arbeit bei Heilbronn war. Tom Wackenhut hat der Neuigkeit gemeinsam mit Lehrerkollegen in Kirchberg entgegengefiebert. "Wir haben in der Schule gegoogelt – und als ich die Nachricht sah, war ich total happy", erzählt er.

» Schweizer Illustrierte: Rassistisch und schwul – das gibts!

Wer zu einer Minderheit gehört, ist noch lange nicht tolerant mit anderen. Das musste SI-online-Blogger Onur Ogul zu seinem grossen Ärger bei einem Date feststellen.

» datum.at: Sie haben nichts gegen Homos, aber ...

Martin ist schwul, ich bin lesbisch. 2019 kommt die Ehe für alle. Und die Diskriminierung im Alltag geht weiter.

» Tagesspiegel: Sind HIV und Aids reif fürs Museum?

HIV und Aids werden zunehmend zu Themen, die auch Historiker beschäftigen – zum Beispiel im ersten Aids-Museum. Doch wie weit ist die Gesellschaft wirklich?

30. November 2018

» Deutsche Welle: Was macht der Sport gegen Homophobie?

Eine Studie der Deutschen Sporthochschule zeigt, dass Homophobie im europäischen Sport weiterhin ein Problem ist. In England setzen die Fußballer der Premier League und andere Sportler ein Zeichen gegen Homophobie.

» taz über lesbische Geflüchtete aus Albanien: Eine von 962

Fllanxa Murra hat keine Beine. Sie floh nach Deutschland, als ihre Eltern von ihrer Homosexualität erfuhren. Nun gilt Albanien als sicheres Herkunftsland.

» derStandard.de über HIV und Aids: Als die "Schwulen-Pest" in der Gesellschaft ankam

Als Krankheit der homosexuellen Szene verschrien, versuchte man in Österreich Aufklärung statt Hetze zu betreiben – die Stigmatisierung bleibt bis heute

» WAZ: Pascal aus Essen tritt im Finale der Schwulen-Wahl an

Der Essener Pascal Rieck steht im Finale der Schwulen-Wahl "Mr. Gay Germany". Dort kommt es aber nicht nur auf Äußerlichkeiten an.

» Jungle World über LGBTI in Marokko: Mit Sicherheit verfolgt

Immer wieder gibt es Versuche, Marokko als »sicheres Herkunftsland« zu deklarieren. Homo- und Transphobie sind dort allerdings nicht nur weitverbreitet, sondern auch gesetzlich legitimiert.

» 20 Minuten zum Diskriminierungsverbot: "Der Schwulenwitz ist nicht in Gefahr"

Wer Homosexuelle diskriminiert, soll laut dem Ständerat bestraft werden. Schwulenverbände tolerieren Schwulenwitze aber dennoch.

29. November 2018

» Pro Asyl über schwulen Flüchtling: Die Geschichte von Mamurjon Diyarow* aus Tadschikistan.

Jedes Jahr begleiten wir zahlreiche verfolgte Menschen in ihren Asylverfahren. Das PRO ASYL-Team hat 2018 tausende Beratungsgespräche geführt, rund 400 Flüchtlingen standen wir mit Mitteln aus dem Rechtshilfefonds zur Seite. Einer davon ist Mamurjon Diyarow* aus Tadschikistan.

» Belltower News: Rechtspopulismus und Diskriminierung in der Kita – Handlungsempfehlungen für die Pädagogik

Wie können Sie Diskriminierung und Abwertung im Kita-Alltag entgegentreten? Welche einfachen Veränderungen sorgen für mehr Vielfalt und Anerkennung? ​Handlungsempfehlungen aus der Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung.

» Schwäbische über die Segnung für alle: Je schneller, desto besser

Liebe kennt keine Unterschiede. Und die Entscheidung, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen, auch nicht das gilt unabhängig von der sexuellen Orientierung. Deshalb ist es richtig, dass sich die Evangelische Kirchengemeinde der Initiative Regenbogen angeschlossen hat. Sie setzt damit ein klares Signal: dafür, dass gleichgeschlechtliche Ehen nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch von der Kirche gleich behandelt werden sollten.

» Schwäbische über Homosexuelle in der Kirche: Ein lesbisches Paar erfährt Ablehnung

Die Evangelische Kirchengemeinde Laupheim setzt sich für die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Ehepaare ein. Ein Themenabend zeigt, in der Gemeinde gibt es Anerkennung aber auch Vorbehalte.

» Stuttgarter Zeitung zum Segen für homosexuelle Paare: Bischof wirbt für Öffnung

Die Evangelische Landeskirche Württemberg untersagt es bisher, gleichgeschlechtliche Paare im Gottesdienst öffentlich zu segnen. Das soll sich ändern, hofft der Bischof Frank Otfried July.