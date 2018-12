Ausgewählter Artikel:

» (03.12.2018) Blick über "Bachelor"-Kandidatin: "Ich hatte zwei Monate lang etwas mit einer Frau"

«Bachelor»-Kandidatin Fabienne gestand auf Instagram, dass sie schon Erfahrungen mit rauen machte. BLICK erklärt sie, was dahintersteckt.

03. Dezember 2018

» HuffPost Deutschland: Mit ihrem Penis dominiert diese Frau die Porno-Branche

"Ohne Penis hast du es in der Porno-Branche schwer."

» HuffPost Deutschland: "Für meine Eltern bin ich kein echter Mann – dann inspirierte mich die LGBTQ-Szene"

"Ich mag Menschen, denen Meinungen wichtiger sind als Geld. Und ich mag Menschen, denen Geschlechterrollen egal sind."

» Tagesspiegel über Menschenrechte und Ideologie: Sabotage der Aufklärung

Raubkunst, Postkolonialismus, Gendertheorie: 70 Jahre nach der Erklärung der Menschenrechte braucht es nicht noch mehr ideologische Dekonstruktion. Eine Analyse.

» taz: Queerfeminismus für alle

Der Jugendsender Funk hat nun ein queerfeministisches Format: Softie erklärt komplexe Begriffe für Jugendliche bei Instagram und Facebook.

02. Dezember 2018

» SpOn/WDR-Video: Schwuler Jude trifft schwulen Ex-Muslimen

Viele homosexuelle Muslime haben ihren Glauben verloren berichtet Ibrahim aus dem Libanon. Julian, schwuler Jude aus Deutschland hat da andere Erfahrungen gemacht. Wie die Sexualität ihre Religiosität beeinflusst? Ein WDR Film aus der Reihe docupy.

» derStandard.at: "Die Presse" trennt sich von Martin Leidenfrost

Gastautor empörte mit homophobem Kommentar. S.a.: Österreich: Kommentar gegen Ehe für alle beschäftigt Presserat (14.09.2018)

» Inter:Culture:Capital: Homosexualität in China – digitale Freiheit durch soziale Medien und Apps?

In den ersten beiden Teilen dieser Reihe wurde auf geistesgeschichtliche Hintergründe und heutige Herausforderungen für Homosexualität in China eingegangen. Dieser Beitrag betrachtet nun aktuelle Entwicklungen durch das Internet und soziale Medien im Land. Wie viele neue Freiheiten haben sich durch das Social Web für Schwule und Lesben in China ergeben?

» taz über Papst Franziskus und Homosexualität: Die Mode Christentum

Einst galt er als liberal, jetzt hält Papst Franziskus Homosexualität für eine Mode. Das ist geschichtsvergessen und populistisch.

» ZDF-Kommentar zur CDU: Die gute alte Zeit kommt nicht zurück

"Wer an der Spitze der Volkspartei CDU steht, muss alle Wähler mitnehmen: Die aus der Schützenhalle genau wie die vom Christopher Street Day."

» Heute.at: "Wie von Mann zu Mann meine Liebe gestehen?"

Erst seit kurzem steht Dieter vor sich selber dazu, schwul zu sein. Und schon geht es darum, einem möglichen Partner ein Liebesgeständnis zu machen. Doch wie geht das überhaupt?

» taz über LGBT-Radio in Tunesien : Eine Stimme für queere Hörer*innen

Shams Rad ist das erste queere Radioprogramm in der arabischen Welt. Der Sender aus Tunesien ist dem Hass konservativer Geistlicher ausgesetzt.

» taz über Klofrau im SchwuZ: Tanz mit dem Wischmob

Jolanta Marquart hat in Polen studiert und arbeitet im Berliner Club Schwuz als Toilettenfrau. Dabei erfüllt sie für viele Gäste auch eine Fürsorgefunktion.

» Zeit Campus interviewt Felix Martin: "Es gibt diese Krankheit noch, aber sie ist kein Todesurteil mehr"

Felix Martin ist 23, Grünen-Landtagsabgeordneter, schwul und HIV-positiv. Er geht offen mit seiner Krankheit um weil er möchte, dass jeder über sie Bescheid weiß.

01. Dezember 2018

» Zeit Online: Chinas neues Aidsproblem

Schwul sein ist ein Stigma und über Safer Sex spricht man nicht: In China wächst die Zahl der HIV-Infizierten. Dabei hatte das Land Aids lange besser im Griff als andere.

» Nau: Uni Bern verleiht Homo-Ehen-Pionier Klaus Bäumlin Ehrendoktorwürde

Der Berner Pfarrer Klaus Bäumlin, der 1995 erstmals in der Schweiz zwei Schwulen eine kirchliche Quasi-Hochzeit ermöglichte, hat von der Universität Bern die Ehrendoktorwürde erhalten.

» Süddeutsche.de über Stammtisch für Regenbogen-Papas: Vater, Vater, Kind (Registrierung erforderlich)

Sie sind schwul, sie wünschen sich Kinder und sie nehmen dafür viele Verwicklungen in Kauf: Zu Besuch beim ersten Stammtisch für Regenbogen-Papas in Berlin.

» ze.tt: "Nach meinem Coming-out brachen meine Mutter und ich in Tränen aus"

Caroline, eine angehende Pastorin, hielt ihre Sexualität aus Angst vor Ablehnung lange geheim. Als die Last zu groß wurde, beschloss sie, einen Coming-out-Brief an ihr gesamtes Umfeld zu schreiben.

» GIGA: Selbsternannte Schwulen-Eliminatoren hetzen gegen einige Spieler in Fallout 76

In einem Spiel, das vor allem, oder wie in diesem Fall ausschließlich, Online gezockt wird, können Liebe, aber auch auch viel hass entstehen. Dabei geht es uns dieses Mal nicht um die Bugs in Fallout 76, über die sich einige Gamer beschweren, sondern um Streitigkeiten zwischen einzelnen Spielern.

» Tagesspiegel interviewt Rita Süssmuth: "Eine Krise kann sehr heilsam sein"

Die frühere Bundestagpräsidentin Rita Süssmuth über den Umgang mit Flüchtlingen, gesellschaftliche Erneuerung und Engagement.