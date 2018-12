Ausgewählter Artikel:

» (05.12.2018) Aargauer Zeitung: Wegen Aussagen zu Homosexualität – Einsiedler Abt kritisiert den Papst

Papst Franziskus verschärft den Kurs gegenüber schwulen Priestern. Die "Mode" passe nicht zur Kirche, sagt er. Schweizer Katholiken sind erstaunt über die Trendwende des Papstes.

05. Dezember 2018

» Schweriner Volkszeitung über Schwule in Schwerin: "Händchenhalten ist gefährlich" (Registrierung erforderlich)

Homosexuelle Menschen und ihr Alltag in Schwerin: Drei Schwule berichten über Prügel, Pöbeleien und abfällige Bemerkungen

» evangelisch.de über homophobe Bildungsministerin: Wie meinen, Frau Karliczek?

Statt sich auf wissenschaftliche Fakten zu stützen, bleibt Bundesbildungsmisterin Karliczek in ihrer Ablehnung der Ehe für alle lieber im Vagen. Ihr Nein begründet sie nicht konkret, sondern beschwört stattdessen abstrakte Bedrohungen herauf, wenn Kinder bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen. Ein gefährliches Verhalten, das Ungleichheit legitimiert und damit letztendlich auch dem Hass gegen homosexuell begabte Menschen den Boden bereitet.

» Deutschlandfunk Kultur zum Turner-Preis für Charlotte Prodger: "Dass sie gewinnt, ist eine Überraschung"

Die Videokünstlerin Charlotte Prodger hat den renommierten britischen Turner Prize gewonnen. "Bridgit", ein Film über die Heimat der Schottin, entstand allein mit dem Smartphone. Er sei wagemutig und ohne Kitsch, sagt Kulturjournalist Carsten Probst. S.a.: Turner-Preis für queere Filmcollage (05.12.2018)

» Bluewin: Gleichgeschlechtliches Paar bekommt Zwillinge – dank Leihmutter

Heiraten können Schwule und Lesben in der Schweiz nicht. Seit Anfang des Jahres aber dürfen sie Kinder adoptieren zumindest ein bisschen. Denn seit 1. Januar steht auch bei uns gleichgeschlechtlichen Paaren die Stiefkindadoption offen. Das bedeutet, dass ein Partner das leibliche Kind des anderen Partners adoptieren darf. Andere Möglichkeiten, Eltern zu werden, haben Homosexuelle in der Schweiz nicht zumindest nicht offiziell. Dass es aber durchaus Wege und Möglichkeiten gibt, zeigt die Dokumentation "Wunschkinder Wenn gleichgeschlechtliche Paare Eltern werden".

» Tagesspiegel: Kein Geld für Opfer von Zwangsehen

Die Schaffung von Krisenwohnungen war im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Nun muss die bislang einzige Wohnung vielleicht wieder gekündigt werden.

» Zeitungsverlag Waiblingen: Großes Streit-Thema Homosexualität

Pastor Michael Löffler sagt, am Thema Homosexualität und Kirche könnte die Evangelisch-Methodistische Kirche zerbrechen.

» rbb24 zu umstrittenen Kontrollen in schwulen Clubs: "Unsere Gäste hatten nicht mal Zeit, sich anzuziehen"

Mehrere nächtliche Kontrollen in sexpositiven schwulen Clubs sorgen für Unmut in der queeren Community. Der Vorwurf: Mangelnde Sensibilität der Polizei. Manche fühlen sich gar an Zeiten der Schwulenverfolgung erinnert.

04. Dezember 2018

» Bluewin: Die Christdemokratin, die die "Ehe für alle" will

Sie ist als Favoritin für die Bundesratswahlen ins Rennen gegangen: die Walliser CVP-Nationalrätin Viola Amherd. Kollegen beschreiben sie als brav oder zurückhaltend, aber auch als hartnäckig, dossierfest und kompromissbereit. Auch als "Brückenbauerin" wird die gebürtige Brigerin gern bezeichnet. In Wirtschaft und Politik ist die 56-jährige Notarin gut vernetzt.

» dispo: European Diversity Award für die Deutsche Post DHL

Die Post ist das erste deutsche Unternehmen, das den Preis erhält.

» Spektrum der Wissenschaft: Wie Minderheiten die Welt verändern

Mit Geschick und Ausdauer können Einzelne eine Mehrheit zum Umdenken bewegen

» Dirk Ludigs auf Siegessäule.de: Der Angriff auf Berlins queere Sexorte

Die jüngsten Razzien in queeren Läden stehen in einer langen und unseligen Tradition. Dirk Ludigs findet, dass es um mehr geht, als um Brandschutzregeln: Es geht um unsere Identität als sexuelle Minderheiten

» Merkurist: "Ignorante Idioten" – was "Mr. Gay Europe" Enrique so aufregte

Die "Mr. Gay Germany"-Wahl steht für Empathie und Akzeptanz. Als aber am vergangenen Wochenende der Nachfolger des Mainzers Enrique gewählt wurde, kommentierte ein Facebook-User rassistisch. In Video schießt Enrique zurück.

» Welt+ über Jens Spahn: Der sanfte Polarisierer

Manche sehen in Jens Spahn einen Hetzer, andere die Zukunft des Konservatismus. Er selbst sagt, der Kampf um den CDU-Vorsitz habe ihn verändert: Ich mache jetzt einfach mein Ding. Unterwegs mit einem Polarisierer, der auch ganz weich werden kann.

» IGN: Harley Quinn liebt Poison Ivy -Wie Margot Robbie zur ersten lesbischen Superheldin werden könnte

Margot Robbie würde gerne die Beziehung von Poison Ivy und Harley Quinn im DCEU beleuchten. Doch wie stehen die Chancen dafür?

» Süddeutsche.de zu Papst und Homosexualität: Doppelmoral

Die Kirche leidet nicht unter homosexuellen Priestern, sondern einem zu engen Begriff von Sexualität.

» Domradio: Papst Franziskus zu Homosexualität – Ein Interview mit Jan Hendrik Stens (Liturgie-Redaktion)

Bei Papst Franziskus weiß man, dass dieser in einer Pressekonferenz vor Journalisten geäußert hat, dass er keine homosexuellen Menschen, die Gott ehrlichen Herzens suchten, verurteilt. Doch am vergangenen Wochenende irritierten einige Aussagen des Papstes über Homosexuelle. – Audio vom 03.12.2018

» Merkurist: Ist jeder in Homosexuellen- und Sportbars willkommen?

Szene-Bars können manchmal ihren ganz eigenen Charme versprühen. Doch wenn man kein Mitglied der Szene ist, gibt es oftmals die Hürde, den Schritt in die Bar zu wagen. Zurecht?

» BR24: Diversity Toys – Spielzeuge für mehr Toleranz

Die Zeit des Weihnachtswahnsinns hat längst begonnen. Geschenke für Kinder sind ein großer Markt, der alle Klischees bedient. Sogenannte "Diversity Toys" sollen Kinder schon beim Spielen zu mehr Toleranz erziehen.

» katholisch.de: Homosexuelle Priester – keine Modeerscheinung

Haben homosexuelle Priester und Ordensleute einen Platz in der Kirche? Papst Franziskus meinte gerade: Nein. Pater Mertes widerspricht: Allein schon, weil es so viele gibt – und wie und warum sollte man das auch ändern?