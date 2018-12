Ausgewählter Artikel:

» (07.12.2018) Tagesspiegel: Rettung für Krisenwohnung scheint gefunden

Noch vor wenigen Tagen stand die Krisenwohnung für homosexuelle Opfer von Zwangsehen vor dem Aus. Doch es gibt Neuigkeiten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Dezember 2018

» Tagesspiegel: Rettung für Krisenwohnung scheint gefunden

Noch vor wenigen Tagen stand die Krisenwohnung für homosexuelle Opfer von Zwangsehen vor dem Aus. Doch es gibt Neuigkeiten.

» Tagesspiegel über Lesbisches Filmfest Berlin: "Wir wollen ein breites Publikum erreichen"

Beim ersten lesbischen Filmfest Berlin laufen am Sonntag Filme mit lesbischer, non-binärer, trans und inter Perspektive. Ein Interview mit Sandra Polchow vom Orga-Team.

» NZZ: Frauen ab 40 schwören den Männern ab und werden lesbisch. Was hat das mit #MeToo zu tun?

Immer wieder hört man von Frauen, die sich nach Jahren in einer heterosexuellen Beziehung plötzlich in eine Frau verlieben. Späte Lesben befreien sich so auch von einer Last.

» Zeit Online interviewt Conchita Wurst: "Was ich zu geben habe, ist Liebe" (Registrierung erforderlich)

Als Conchita Wurst wurde Tom Neuwirth berühmt. Doch seine Tournee läuft schlecht. Ein Gespräch über Selbstverwirklichung und den Versuch, Erfolg zu planen

» Siegessäule-Kommentar zur Wahl der Qual beim CDU-Parteitag: Wird es Typhus, Pest oder Cholera?

Die Ära Merkel neigt sich dem Ende. Am Freitag wird auf dem CDU-Parteitag in Hamburg der neue CDU-Parteivorsitz gewählt. Was diese Wahl aus queerer Perspektive bedeutet, erklärt Dirk Ludigs

» n-tv: Schwul oder nicht schwul?: Dating-Angebot geht auf Twitter viral

Männer lieben automatisch Frauen, das war einmal. Und wenn man nicht sicher ist, dann kann man auch das souverän deutlich machen, wie die Geschichte von Cody Craig zeigt.

» BuzzFeed: Dieser Berliner wurde verprügelt, weil er mit seinem Freund Händchen hielt

"Er nannte uns 'Schwuchteln' und sagte, wir sind 'das Problem der Gesellschaft'."

» Wiener Zeitung: Ehe für alle – auch in der Kirche?

Die evangelisch-lutherische Kirche berät über die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren.

» Salzburger Nachrichten: Geht der Trend zum schwulen Pfarrer? (Registrierung erforderlich)

Unsere Zeit ist voller wechselnder Moden. Gerade waren Röhrenhosen noch "In", Disco-Sound und Gnackmatten. Und dann, ganz plötzlich: Ist schon wieder alles anders. Das hat auch unsere Katholische Kirche erkannt – indem sie feststellt, dass es in der Gesellschaft so eine "Mode" zur Homosexualität gebe, was für sichtliche Aufregung sorgt

06. Dezember 2018

» taz über Kramp-Karrenbauer und die Ehe für alle: Die heteronormative AKK

CDU-Vorsitz-Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer betont ihre Ablehnung der Eheöffnung. Eine Kulturkriegerin von katholischen Gnaden?

» FAZ: Eine Puppe für einen Jungen?

Gender-Liebhaber versus Gender-Hasser wo verorten Sie sich? Die Debatte um Geschlechterklischees ist wieder da. Uns hatte sie eigentlich nicht tangiert. Bis unser Sohn eine Puppe geschenkt bekommen sollte.

» Kurier über Chloe Moretz: Brooklyn Beckham-Ex datet jetzt eine Frau

Chloe Moretz ist offenbar frisch verliebt – und zwar in ein "Playboy"-Model.

» Südwest Presse über trans Rapper: Zwischen dem Leben als Frau oder Mann

Goldkette, Bart, die Schultern breit wie ein Bär: Kadir Göktas ist ein ganzer Kerl, wie man so schön sagt. Im Musikvideo zu Sunnyboy, das ihm der hiesige Musiker und Produzent Peaaal alias Marvin Plachtzik mit viel Aufwand gekonnt auf den Leib

» Édouard Louis auf Zeit Online über die Gelbwesten: Wer sie beleidigt, beleidigt meinen Vater

Was aus den Gelbwesten werden wird, ist zur Stunde unklar. An den Vorurteilen gegen sie zeigen sich die soziale Gewalt und die Verächtlichkeit von Frankreichs Bürgertum.

» Stuttgarter Nachrichten: Kondome sollen aus Wald verschwinden

Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Leute aus der Schwulenszene am Fernsehturm in Stuttgart-Degerloch treffen. Sie hinterlassen Spuren im Wald, und das missfällt immer mehr Menschen. Wer räumt dann Kondome und anderen Müll weg?

» derStandard.at: Sexualpädagogik bitte ohne Ideologie!

Das Beispiel Teenstar zeigt: Die Vermittlung sexualpädagogischer Inhalte muss evidenzbasiert sein. Aufgabe der Politik ist, Pseudowissen von Schulen fernzuhalten

» derStandard.at: Aufregung um Petition gegen Ehe für alle an Uni Wien

In einem Seminar soll der Lehrveranstaltungsleiter dazu aufgerufen haben, gegen die Ehe für alle zu unterschreiben. Die Uni will mit ihm sprechen

» inforadio: Gemeinsam Eltern sein, aber kein Paar

"Das, was wir sind – dafür gibt es eigentlich kein richtiges Wort", sagt Christine Wagner. "Wir sagen, wir sind Co-Eltern." Die Berlinerin hat ein gemeinsames Kind mit Gianni Bettucci. Sie ist lesbisch, er ist schwul. Sylvia Tiegs hat die ungewöhnliche Familie in ihrem gemeinsamen Zuhause besucht.

05. Dezember 2018

» Nollendorfblog: Die geistig-moralische Verkommenheit des Friedrich Merz

Johannes Kram kommentiert die früheren Aussagen des CDU-Politikers zum Coming-out von Klaus Wowereit

» Schweriner Volkszeitung über Schwule in Schwerin: "Händchenhalten ist gefährlich" (Registrierung erforderlich)

Homosexuelle Menschen und ihr Alltag in Schwerin: Drei Schwule berichten über Prügel, Pöbeleien und abfällige Bemerkungen