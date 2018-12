Ausgewählter Artikel:

» (10.12.2018) Supernova: "Ich würde auch in Marzahn oder Dresden nicht in Drag auf die Straße gehen"

Gewalt gegen LGBTI ist Alltag auch im vermeintlich liberalen Berlin. Die Dragqueen Olympia Bukkakis meint: Es ist falsch, in rassistische Klischees zu verfallen und nur Migrant*innen verantwortlich zu machen. Die Hauptschuld sieht sie in der sozialen Ungleichheit.

10. Dezember 2018

» uni:view spricht mit Rechtsphilosophin u.a. über LGBTIQ*-Rechte: Verbriefte Rechte, gefährdete Freiheiten

Menschenrechte und demokratische Freiheiten werden auch in Europa zunehmend in Frage gestellt. Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner und Osteuropahistorikerin Kerstin Susanne Jobst im Semesterfrage-Interview zum Grundrecht auf Asyl, LGBTIQ*-Rechten und Tabubrüchen.

» Luzerner Zeitung: Der Churer Bischof Vitus Huonder sorgt sich um die Religionsfreiheit

Wer die katholische Lehre öffentlich vertritt, riskiert in den Augen von Vitus Huonder Diskriminierung. Ein Vertreter eines Schwulenverbandes taxiert die Klage des Churer Bischofs als Rechtfertigung für frühere Entgleisungen.

» NZZ-Ratgeber für Heteros: "Wie umarmen sich befreundete Männer korrekt?"

Immer mehr befreundete Männer begrüssen sich auch bei uns mit Handschlag und kurzer Umarmung. Wie macht man das korrekt. Links oder rechts?

» Nordkurier: Queeres Netzwerk in Neubrandenburg und Neustrelitz

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle und Transgender bauen zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg ein Netzwerk auf. Sie wollen zeigen, dass die Seenplatte offen und bunt ist.

» Tilllate: Bekanntes Trans-Model disst Victoria's Secret

Weil das bekannte Unterwäsche-Label keine Trans-Frauen und Plus-Size-Models über den Laufsteg lässt, hat eine betroffene Youtuberin kurzerhand ihr eigenes sexy Video gedreht und das geht viral.

» Siegessäule: Schwule für Lesben!

Wir rufen schwule Männer auf Solidarität zu zeigen: Fordert die Politik unter dem Hashtag #schwulefürlesben auf, für mehr lesbische Teilhabe und Sichtbarkeit in Berlin zu sorgen

» Spiegel Online: Zwei Geistlichen-Anwärter disktuieren über Zölibat und Homo-Ehe

Eine evangelische Theologiestudentin und ein katholischer Pfarrer-Anwärter sprechen übers Zölibat, gleichgeschlechtliche Ehe und Kinderwunsch. Ein WDR-Film aus der Reihe "docupy".

» Frankfurter Rundschau interviewt Zölibatsberater: "Die katholische Sexualmoral ist unmenschlich"

Joachim Reich ist Deutschlands einziger Zölibatsberater für Priester, die mit der Keuschheit hadern. Er kritisiert die Lehre der Kirche über Sexualität – und auch den neuerlichen Vorstoß der Bischöfe.

» Tageblatt.lu: Fernand Kartheiser und das schwule Känguru Django

Django ist schwul. Das stört den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser. Mit einer parlamentarischen Anfrage hat der Politiker ungewollt eine Solidaritätswelle mit der LGBTI-Community in Luxemburg ausgelöst.

09. Dezember 2018

» Deutschlandfunk Kultur über Pfarrer mit Ehemann: Vor Gottes Augen spielt es keine Rolle

Homosexuelle Paare können sich in den meisten evangelischen Landeskirchen inzwischen segnen lassen. Schwieriger wird es, wo ein schwuler Pfarrer mit seinem Ehemann ins Pfarrhaus einziehen will. Genau das hat Steffen Paar getan.

» SZ-Interview mit zwei Transmenschen: "Warum soll ich verheimlichen, wer ich bin?" (Registrierung erforderlich)

Die eine wurde als Mann geboren, der andere als Frau: Ein Gespräch mit zwei Transmenschen über Scham, Stolz und eine gewaltige Verwandlung

» Jungle World interviewt LSU-Chef: "Nicht alle sind in allen Bereichen so konservativ"

Alexander Vogt, Bundesvorsitzender von "Lesben und Schwulen in der Union", im Gespräch über die CDU nach Merkel

08. Dezember 2018

» chrismon: Transident – erkannt mit 12

Die Eltern dachten, sie hätten Töchter. Bis das jüngste Kind sagte, es sei ein Junge

» der zaunfink über Kramp-Karrenbauer: Wir müssen da mal was klären.

Nicht mit Frau Kramp-Karrenbauer, da sind ja sowieso Hopfen und Malz verloren. Aber ihre fragwürdigen Äußerungen werden jetzt seit drei Jahren in den Medien hyperventiliert, und mit ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden wird das ja nicht besser werden. Wir können also mal darüber sprechen, ob wir in unseren Abwehrreaktionen – so notwendig diese natürlich waren und sind – vielleicht selbst hier und da das Ideal einer freien Gesellschaft aus den Augen verloren haben. Mit "wir" meine ich hier alle, die irgendwie mit schwulem oder anderweitig queerem Aktivismus zu tun haben.

» Spiegel Online zu Homophobie-Vorwürfen gegen Kevin Hart: Selbst schuld?

Vor Jahren riss Kevin Hart homophobe Witze, jetzt kosten sie ihn die Oscar-Moderation. Der Fall zeigt: Der Shitstorm kennt kein differenziertes Menschenbild – sondern nur Opfer. Willkommen im totalitären Netz! S.a.: Homophobe Witze: Kevin Hart sagt Oscar-Moderation ab (07.12.2018)

» katholisch.de über Afrika: Warum die Kirche Homosexuelle diskriminiert

Die Hintergründe zur Äußerung von Kardinal Pengo

» Welt: Das schwule London heute

Die Reisebranche schätzt die LGBT-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender) als große und zahlungskräftige Kundengruppe

» Kölner Stadt-Anzeiger: Bundespräsident ehrt Gründer des Centrums Schwule Geschichte

Der Buchhändler Martin Sölle widmete sein Leben dem Archiv der Schwulenbewegung.

07. Dezember 2018

» Tagesspiegel: Rettung für Krisenwohnung scheint gefunden

Noch vor wenigen Tagen stand die Krisenwohnung für homosexuelle Opfer von Zwangsehen vor dem Aus. Doch es gibt Neuigkeiten.