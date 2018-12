Ausgewählter Artikel:

12. Dezember 2018

» Wiener Zeitung interviewt Superintendent: "Kirchenrecht soll nicht diskriminieren"

Wiens neuer Superintendent Matthias Geist über homosexuelle Trauungen, strukturelles Umdenken und "Law and Order".

» evangelisch.de über Ex-Partner*innen in der queeren Community: Wiederbegegnung – 2. Advent

In der Woche des 2. Advents steht die Wiederkunft Christi im Zentrum des Kirchenjahres. Wolfgang Schürger wird dadurch angeregt über die Wiederbegegnungen mit Ex-Partner*innen nachzudenken.

» Deutsche Allgemeine Zeitung über Homophobie in Kasachstan: "Ich würde sie alle erschießen!"

Im Platzkartwaggon entlang der Schmerzgrenze der Toleranz

» taz über Managerinnen in Fußballvereinen: Frauenquote gegen Männerallmacht

Katja Kraus saß selbst im HSV-Vorstand und fordert eine Frauenquote, um die Männerdominanz in den Vereinen zu brechen. Sexismus sei ein Problem.

11. Dezember 2018

» Tagesspiegel-Nachruf auf Rolf Gärnter: Jedes Teil ein Unikat!

Rolf Gärtner war Bauhaus-Kenner und verstand es, den anderen die Augen für das Besondere zu öffnen. Er lebte offen schwul und zog gern die Blicke auf sich.

» Travelnews: Pink Cloud Travel Service neu schweizweit vertreten

Der Spezialist von DER Touristik Suisse für lesbische und schwule Gäste sowie deren Freunde expandiert in die Kuoni-Filialen nach Genf, Lausanne, Fribourg, Bern, Basel und Lugano.

» Kronenzeitung über schwulen Mörder: iPhone überführte Todes-Apotheker

Das iPhone eines Apothekers hat in Großbritannien ein tödliches Ehedrama aufgeklärt. Der 37-jährige Mitesh Patel hatte seine Gattin (34) ermordet und versucht, es wie einen Einbruch mit Todesfolge aussehen zu lassen. Doch die Auswertung seines iPhones zeigte, wie der Geschäftsmann versuchte, die Tat zu verschleiern. Er soll sogar gegoogelt haben, wie er seine Frau am besten umbringt. Vom zuständigen Gericht wurde er nun zu lebenslanger Haft verurteilt.

» Welt+: Wie schwul war Goethe wirklich?

In seinem neuen Film fantasiert Rosa von Praunheim einen schwulen Goethe herbei. Ganz so weit hergeholt ist die These aber nicht, wie ein kleiner Ritt durch die Geschichte zeigt.

» Deutschlandfunk Kultur über Religionsgemeinschaften und Demokratie: Der Kampf um Teilhabe

Laut deutscher Verfassung haben Religionsgemeinschaften das Selbstbestimmungsrecht. Bis heute sind ihre Strukturen konservativ und patriarchal. Doch immer mehr Initiativen kämpfen für einen Mentalitätswandel nicht nur bei der Geschlechtergerechtigkeit.

» zentralplus: Die Akzeptanz sexueller Vielfalt ist keine Selbstverständlichkeit

Wie hat sich der Umgang mit der Sexualität in der Schweiz entwickelt und was sagt das über unsere Gesellschaft und die Politik aus? Diesen Fragen geht ein Buch nach, welches an der Hochschule Luzern erschienen ist. Eine zentrale Erkenntnis: Errungenschaften wie die sexuelle Freiheit sind alles andere als gesichert.

10. Dezember 2018

» VICE: Ich bin lesbisch, Punk, und lebe in einem 350-Seelen-Dorf

"An der Tür haben sie mir nicht geglaubt, dass ich eine Frau bin. Da habe ich mich ausgezogen. Also nackt auf der Straße. Dann durfte ich rein."

» rbb24: Wie der Senat Hilfe für Opfer von Zwangsehen verhinderte

Eine Wohnung, die extra angemietet wurde, um Opfer von Zwangsehen zu schützen, steht seit Monaten leer. Der Grund: Erst unklare Zuständigkeiten im Senat, dann fehlendes Geld und schließlich die rätselhafte Ablehnung eines Förderantrags.

» Deutschlandfunk Kultur über Co-Parenting als neues Familienmodell: Kein Paar und trotzdem ein Kind

Sie haben gemeinsam eine Tochter und teilen sich eine Küche ein Liebespaar waren Christine Wagner und Gianni Bettucci trotzdem nie. Sie sind sogenannte Co-Eltern – und werben dafür, das klassische Familienbild um neue Modelle zu erweitern.

» uni:view spricht mit Rechtsphilosophin u.a. über LGBTIQ*-Rechte: Verbriefte Rechte, gefährdete Freiheiten

Menschenrechte und demokratische Freiheiten werden auch in Europa zunehmend in Frage gestellt. Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner und Osteuropahistorikerin Kerstin Susanne Jobst im Semesterfrage-Interview zum Grundrecht auf Asyl, LGBTIQ*-Rechten und Tabubrüchen.

» Luzerner Zeitung: Der Churer Bischof Vitus Huonder sorgt sich um die Religionsfreiheit

Wer die katholische Lehre öffentlich vertritt, riskiert in den Augen von Vitus Huonder Diskriminierung. Ein Vertreter eines Schwulenverbandes taxiert die Klage des Churer Bischofs als Rechtfertigung für frühere Entgleisungen.

» NZZ-Ratgeber für Heteros: "Wie umarmen sich befreundete Männer korrekt?"

Immer mehr befreundete Männer begrüssen sich auch bei uns mit Handschlag und kurzer Umarmung. Wie macht man das korrekt. Links oder rechts?

» Nordkurier: Queeres Netzwerk in Neubrandenburg und Neustrelitz

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle und Transgender bauen zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg ein Netzwerk auf. Sie wollen zeigen, dass die Seenplatte offen und bunt ist.

» Supernova: "Ich würde auch in Marzahn oder Dresden nicht in Drag auf die Straße gehen"

Gewalt gegen LGBTI ist Alltag auch im vermeintlich liberalen Berlin. Die Dragqueen Olympia Bukkakis meint: Es ist falsch, in rassistische Klischees zu verfallen und nur Migrant*innen verantwortlich zu machen. Die Hauptschuld sieht sie in der sozialen Ungleichheit.

» Tilllate: Bekanntes Trans-Model disst Victoria's Secret

Weil das bekannte Unterwäsche-Label keine Trans-Frauen und Plus-Size-Models über den Laufsteg lässt, hat eine betroffene Youtuberin kurzerhand ihr eigenes sexy Video gedreht und das geht viral.