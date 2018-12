Ausgewählter Artikel:

» (14.12.2018) Westdeutsche Zeitung kommentiert: Männlein, Weiblein, andere

Natürlich haben viele Menschen damit ein Problem, wenn jetzt ein drittes Geschlecht eingeführt wird. Divers soll es heißen, für Leute, deren Geschlechtlichkeit nicht eindeutig ist.

14. Dezember 2018

» B.Z.-Serie Mompas Berlin: Warum die Welt ohne unser Blut auskommen muss

Jeden Freitag schreibt B.Z.-Reporter Kriss Rudolph über das Leben mit seinem Hund Mompa (9). Heute geht es ums Blut spenden oder zumindest den Versuch das zu tun.

» ze.tt: "Ich werde meine Transsexualität niemals verbergen"

Lange dachte Sanni, es reiche ihr, homosexuell zu leben. Sich als transsexuell zu outen, traute sie sich erst, als sie ihr Heimatland Brasilien verließ. Dort kann Transsein sogar lebensgefährlich sein.

» 20 Minuten: Homo-Paare heiraten, bevor Bolsonaro kommt

Dutzende Schwulen- und Lesbenpaare stehen dieser Tage in Brasilien vor dem Altar – denn in wenigen Wochen tritt der homophobe Präsident Jair Bolsonaro sein Amt an.

» Handelsblatt über Respekt: Ein Hashtag allein nützt nichts

Kein menschliches Zusammenleben, keine Gesellschaft, kein Staat ist denkbar ohne ein gewisses Maß an respektvollem Umgang. Aber wem gebührt Respekt und wem nicht?

» Deutsche Welle: Wie Games Lesben und Schwule repräsentieren

Queere Charaktere in Games – also lesbische, schwule oder transsexuelle Protagonisten – sorgen noch immer für große Aufregung. Dabei sind sie da, seit es Videospiele gibt. Das zeigt jetzt erstmals eine Ausstellung. S.a.: Queere Videospielgeschichte (13.12.2018)

» Wunderweib interviewt Transgender-Musikerin Amy Conley: "Mein altes Ich und mein neues Ich sind keine zwei Persönlichkeiten"

Die Gitarristin Amy Conley kam als Junge zur Welt und lebt inzwischen glücklich als Frau. Im Interview mit uns spricht sie offen und ehrlich über ihren Alltag als eine transgender Frau.

» Spiegel Online: Mit Dragqueens durch die Berliner Nacht (kostenpflichtig)

Viel mehr als nur Männer in Frauenkleidern: Eine neue Generation von Dragqueens erobert die Berliner Bühnen. Ihr Glamour ist politisch.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Frust und Fiasko

Die FPÖ lehnt die Öffnung der Ehe für Homosexuelle strikt ab, die ÖVP ist dazu gespalten

» SRF: Religiös begründete Bevormundung von Körper und Lust?

Die Einstellungen von Gläubigen zur Sexualität variiert stark je nach Geschlecht, Status und religiöser Auslegung.

» Deutsche Allgemeine Zeitung über Homosexualität in Kasachstan: Anders als die Anderen

Menschen, die sich zu der LGBTQ+-Community zählen, also entweder homo-, bi-, transsexuell oder queer sind, Menschen stoßen auf viele Probleme – nicht nur in Almaty, sondern überall in Kasachstan. Obwohl homosexuelle Beziehungen seit 1997 legal sind, sind gleichgeschlechtliche Ehen per Gesetz verboten und auch die öffentliche Meinung dazu ist negativ.

» Tagesspiegel: Warum Rechtspopulisten diskriminierte Gruppen umarmen

Der Islam als Quelle allen Übels: Was einige Frauen, Homosexuelle und Juden zu rechten Parteien treibt. Ein Kommentar

13. Dezember 2018

» der Freitag über Intersexualität: Ey, frag ruhig!

Lynn wurde mit Eierstöcken und Hoden geboren, aber als weiblich festgelegt. Hier erzählt ja, wer erzählt hier eigentlich sein Leben: er, sie oder es?

» derStandard.at: Warum die Ehe für alle wieder vor Gericht landen könnte

Ab Jänner 2019 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Österreich heiraten, doch in den Standesämtern herrscht Ratlosigkeit.

» Meinerzhagener Zeitung: OP für Trans-Mensch in Lüdenscheid – Wie aus Nicoletta Nico wurde

Nico Herczog wurde als Nicoletta geboren. Im Klinikum Lüdenscheid entfernten Ärzte Gebärmutter und Eierstöcke. Es war die erste Operation dieser Art in Lüdenscheid. Jetzt fehlt zum Mann noch eine letzte OP.

» Die Weltwoche über Geschlechtervielfalt: Das selbstgebastelte Ich

Ob man als Mann, als Frau oder als etwas Drittes durchs Leben gehen will, wird man bald allein entscheiden können. Und das dürfte erst der Anfang der fluiden Identität sein.

» Salzburger Nachrichten: Schwulen Benediktiner ärgert der Rückzieher des Papstes (Anmeldung erforderlich)

Für Pater Karl Helmreich ist die Haltung der katholischen Kirche zum Thema Homosexualität unerträglich. Er will nicht mehr schweigen: Gleichgeschlechtliche Liebe sei ein Menschenrecht.

» jetzt: Deutsches Fernsehen ist zu hetero

Studien Beweisen: Deutsches Fernsehen ist hetero. Das muss sich ändern.

12. Dezember 2018

» Wiener Zeitung interviewt Superintendent: "Kirchenrecht soll nicht diskriminieren"

Wiens neuer Superintendent Matthias Geist über homosexuelle Trauungen, strukturelles Umdenken und "Law and Order".

» Frankfurter Rundschau über schwulen Frührentner: Psychisch krank nach Mobbing im Job

Peter R. wurde mit 58 Jahren dauerhaft arbeitsunfähig – heute ist deshalb die Rente zu klein.