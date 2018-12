Ausgewählter Artikel:

» (16.12.2018) jetzt.de interviewt Julian Mars: "Viele Schwule haben selbst eine Abneigung gegen Homosexualität"

Viele Schwule haben selbst eine Abneigung gegen Homosexualität Dieses Problem hat auch Felix, die Hauptfigur in Julian Mars Buch "Lass uns von hier verschwinden".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Dezember 2018

15. Dezember 2018

» FAZ über trans Mann: "Ich bin jetzt ein Er"

Es ist keine zwei Jahre her, da hieß Ben noch Annabell. Mit 13 erfuhr sie mithilfe einer transidenten Frau, dass er im falschen Körper steckte. Doch das ist jetzt Geschichte.

» Deutsche Welle: Wie Berliner Gay-Aktivisten irrtümlich die UdSSR besuchten

Auf Homosexualität stand in der UdSSR Gefängnis. Allein 1978 wurden 1300 Männer verurteilt. In dem Jahr empfing das ZK eine Gruppe schwuler Aktivisten aus West-Berlin. Was dann geschah, schildert deren Dolmetscherin.

» Landeszeitung über Luenegay e.V.: Schrill, schräg und ganz normal

Es ist auch schwierig, Leute zu finden, die sich im Verein einsetzen wollen.

» Zeit Online zum Streit um Homo-Segnungen: Bischof July, wie halten Sie Ihren Laden zusammen?

Die evangelische Kirche in Württemberg ist gespalten in ein linkes und ein konservatives Lager. An der Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden sollen, könnte sie zerbrechen.

» watson: "Kirche von Homo-Netzwerken befreien!" – katholischer Verein will Schwule verbannen

Anhänger des Churer Bischofs Vitus Huonder erklären sexuelle Übergriffe mit "Homo-Netzwerken" innerhalb der Kirche.

» WAZ spricht mit Mr. Gay Germany-Kandidat aus Essen über Schwulenhass: "Im Bus merke ich, dass manche nicht neben mir sitzen wollen"

Pascal Riek aus Essen ist 22 Jahre alt, absolviert eine Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger am Uniklinikum Essen – und er ist schwul.

» Die Rheinpfalz über schwules Paar: Gekämpft, geklagt, geheiratet

Seit einem guten Jahr ist die Ehe für alle möglich. Zuvor konnten gleichgeschlechtliche Paare nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft schließen. Sie ist mit weniger Rechten ausgestattet als eine Zivilehe. 100 gleichgeschlechtliche Ehepaare gibts in Ludwigshafen, darunter Andreas Herr und Werner Hügelschäfer. Sie erzählen ihre Geschichte.

» magazin.hiv-Interview mit Bernd Aretz: "Aids hat mich befreit"

Bernd Aretz, Vorkämpfer der HIV/Aids-Bewegung, hat uns kurz vor seinem Tod ein letztes Interview gegeben. Ein Gespräch über das Leben, den Tod und die Frage, wie Menschen miteinander umgehen sollten.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt LSVD: "Geschlechtsidentität ist mehr als der Körper"

Intersexuelle Menschen können ihr Geschlecht künftig als "divers" im Geburtenregister eintragen lassen – wenn ein Arzt ihnen dies attestiert. "Skandalös" nennt das der Lesben- und Schwulenverband und fordert eine Diskussion darüber, was Geschlecht ist.

» Tagesspiegel-Kommentar zum Gesetz zum dritten Geschlecht: Halt auf halber Strecke

Der Bundestag hat ein Gesetz zur dritten Geschlechtsoption beschlossen. Leider erfüllt es nur die Minimalforderungen des Urteils aus Karlsruhe. Ein Kommentar.

14. Dezember 2018

» B.Z.-Serie Mompas Berlin: Warum die Welt ohne unser Blut auskommen muss

Jeden Freitag schreibt B.Z.-Reporter Kriss Rudolph über das Leben mit seinem Hund Mompa (9). Heute geht es ums Blut spenden oder zumindest den Versuch das zu tun.

» ze.tt: "Ich werde meine Transsexualität niemals verbergen"

Lange dachte Sanni, es reiche ihr, homosexuell zu leben. Sich als transsexuell zu outen, traute sie sich erst, als sie ihr Heimatland Brasilien verließ. Dort kann Transsein sogar lebensgefährlich sein.

» Westdeutsche Zeitung kommentiert: Männlein, Weiblein, andere

Natürlich haben viele Menschen damit ein Problem, wenn jetzt ein drittes Geschlecht eingeführt wird. Divers soll es heißen, für Leute, deren Geschlechtlichkeit nicht eindeutig ist.

» 20 Minuten: Homo-Paare heiraten, bevor Bolsonaro kommt

Dutzende Schwulen- und Lesbenpaare stehen dieser Tage in Brasilien vor dem Altar – denn in wenigen Wochen tritt der homophobe Präsident Jair Bolsonaro sein Amt an.

» Handelsblatt über Respekt: Ein Hashtag allein nützt nichts

Kein menschliches Zusammenleben, keine Gesellschaft, kein Staat ist denkbar ohne ein gewisses Maß an respektvollem Umgang. Aber wem gebührt Respekt und wem nicht?

» Deutsche Welle: Wie Games Lesben und Schwule repräsentieren

Queere Charaktere in Games – also lesbische, schwule oder transsexuelle Protagonisten – sorgen noch immer für große Aufregung. Dabei sind sie da, seit es Videospiele gibt. Das zeigt jetzt erstmals eine Ausstellung. S.a.: Queere Videospielgeschichte (13.12.2018)

» Wunderweib interviewt Transgender-Musikerin Amy Conley: "Mein altes Ich und mein neues Ich sind keine zwei Persönlichkeiten"

Die Gitarristin Amy Conley kam als Junge zur Welt und lebt inzwischen glücklich als Frau. Im Interview mit uns spricht sie offen und ehrlich über ihren Alltag als eine transgender Frau.

» Spiegel Online: Mit Dragqueens durch die Berliner Nacht (kostenpflichtig)

Viel mehr als nur Männer in Frauenkleidern: Eine neue Generation von Dragqueens erobert die Berliner Bühnen. Ihr Glamour ist politisch.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Frust und Fiasko

Die FPÖ lehnt die Öffnung der Ehe für Homosexuelle strikt ab, die ÖVP ist dazu gespalten