Ausgewählter Artikel:

» (19.12.2018) Merkurist über schwules Paar: "Es war unser Wunsch, vor Gott und der Welt zu heiraten"

Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit der von heterosexuellen gleichgestellt. Was das in der Praxis bedeutet, erzählt einer, der vor einem Monat geheiratet hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Dezember 2018

» Tagesspiegel über eine Geschlechtsangleichung: "Es hat alles nur schlimmer gemacht"

Ein Leben lang fragt er sich, ob er als Frau glücklicher wäre. Dann wagt Joachim die Operation. Doch danach ist gar nichts einfacher.

» taz zum Ende von Berlins queerfeministischem Wohnprojekt Liebig34: Raum zum Sein und Ausprobieren

Die Liebig34 ist echt einzigartig in Berlin. Doch das queerfeministische Projekt muss zu Silvester ausziehen. Was nun?

» 20 Minuten über lesbische Fußballerin Nilla Fischer: Sie fordert Toleranz und erhält Morddrohungen

Warum die lesbische schwedische Fussballerin Nilla Fischer jeglichem Hass trotzt.

» Deutschlandfunk über Sünde, Schuld und Vergebung im Judentum: Einmal und nie wieder

Wer jemanden schädigt, muss Wiedergutmachung leisten. So ist das Prinzip: "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zu verstehen. Jeder kann Gott direkt um Vergebung bitten, kein Geistlicher muss vermitteln. Der Einzelne ist nicht allein: Einmal im Jahr, an Yom Kippur, bekennen sich alle schuldig und bereuen.

» evangelisch.de über die Trauung für alle: Heißes Eisen in Österreich

Die lutherisch-evangelische Kirche in Österreich diskutiert nach 20 Jahren wieder die Öffnung der Trauung für gleichgeschlechtliche Paare. Katharina Payk hat einen kritischen Blick auf den Beschluss der Synode und seine möglichen Folgen geworfen.

18. Dezember 2018

» Welt: Gendern ist ok

Widerspricht eine Neudefinition der Geschlechter der menschlichen Natur? Keineswegs. Wir sind ja keine Tiere. Es wird Zeit, dass wir unsere Vorstellungen von Mann und Frau erweitern

» Südkurier über "Ein Käfig voller Narren": Wenn zwei Schwule ein Kind großziehen

Das Transvestiten-Musical "Ein Käfig voller Narren" ist heute politisch brisanter denn je – und zugleich urkomisch. Das Theater Basel zeigt, wie man die Geschichte überzeugend auf die Bühne bringt.

» netzpolitik.org: 16 Beispiele, warum Pseudonymität im Netz unverzichtbar ist

Wer eine Klarnamenpflicht im Internet einführen will, verschlechtert das Leben vieler Menschen. Wir zeigen anschaulich, warum das so ist.

» ORF: Winckelmanns Tod in Triest

Vor 250 Jahren wurde der Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann in Triest ermordet. Ein Psychobiograf hat den Tathergang nun rekonstruiert und ist dabei auf überraschende Ergebnisse gestoßen speziell was die Homosexualität Winckelmanns betrifft.

» zitty: Dragqueens gucken mit Mama

Siehst du was?, frage ich. Ja, die Dicke mit Kronleuchter aufm Kopp, antwortet meine Mutter. Wir sind bei der Wahl zur Miss Kotti, Drag Edition. Ausgerichtet wird der Schönheitswettbewerb von ­Pansy Presents, einer Größe der Berliner ­Dragszene.

» RBLive!: RainbowBulls beklagen Banner-Diebstahl

Die RainbowBulls haben per Facebook den Verlust ihres Banners beklagt. Das wurde ihnen während des Spiels gegen Trondheim demnach gestohlen.

» evangelisch.de interviewt Prälatin Arnold: "Wenn Menschen wegen Liebe verachtet werden, wird eine Kirche schuldig"

Die Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold hat am Sonntag in Bad Boll lesbische Frauen um Vergebung gebeten – im Namen der württembergischen Kirchenleitung.

» Andreas Brunner auf derStandard.at: Sexuelle Orientierung ist ein Menschenrecht!

Am 10. Dezember jährte sich die Deklaration der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum 70. Mal. Eine historische Nachlese zum Menschenrecht der sexuellen Orientierung

» taz spricht mit Professorin über Gender-Studies-Verbote in Ungarn: "Ein Angriff auf die Demokratie"

Das Studienfach Gender Studies gerät europaweit immer stärker in die Kritik. In Ungarn ließ Viktor Orbán es dieses Jahr verbieten.

» Welt über Gewaltstudie: NRW wirft Blick ins Dunkel der Beziehungen

NRW plant eine bundesweit einmalige Studie zu Gewalt in Partnerschaften. Die soll erstmals auch untersuchen, wie oft Männer zu Opfern werden und wie es um ausländische und homosexuelle Paare bestellt ist.

» Hallo München über QueerYourope: Offen für Alle – hetero, schwul, lesbisch, bi, trans

Obersendling In der Schertlinstraße eröffnet ein einzigartiges Projekt

» Berliner Zeitung über Gender-Theater in der Schaubühne: Normen zu Gesangseinlagen!

Patrick Wengenroth steuert eine Soiree zur Geschlechterdebatte bei, und Carolin Emcke hält eine Lectureperformance zum Thema.

» BR24: So führt Carolin Emcke die #MeToo-Debatte weiter

Wie geht es weiter nach der #MeToo-Debatte? Darüber denkt Carolin Emcke in ihrer Lecture Performance "Ja heißt ja, und..." an der Berliner Schaubühne nach. Auch, um so die Diskurshoheit wiederzuerlangen und sie den Hassmail-Schreibern zu nehmen.