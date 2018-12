Ausgewählter Artikel:

» (20.12.2018) Die Presse über Ehe für alle: Stadt Wien schreibt Leitfaden für Standesämter

Eine Handlungsanleitung für eingetragene Partnerschaften und Ehen gibt es vom Wiener Rathaus für die Standesämter – um Rechtssicherheit zu schaffen. Die Bundesregierung habe nach wie vor keine Durchführungsbestimmungen erlassen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Dezember 2018

» schwäbische: Tschetschenischer Menschenrechtler zu Unrecht in Haft

Nach einer fingierten Festnahme sitzt Ujub Titijew im Gefängnis er deckte die Hintergründe eines Massakers an Homosexuellen auf.

» derStandard.at interviewt irische Dragqueen Panti Bliss: "Ehe für alle stärkt den Konformismus"

Rory O'Neill hat in Irland die Ehe für alle miterkämpft. Er selber will jedoch nicht heiraten. Die Ehe mache Lesben und Schwule unfreier, sagt er – derstandard.at/2000094266237/Irische-Dragqueen-Panti-Bliss-Ehe-fuer-alle-staerkt-den-Konformismus

» Deutsche Welle: Indiens erste Single-Börse für Homo-Ehen

Seit drei Jahren gibt es die erste und bislang einzige Partnervermittlung in Indien für die schwule oder lesbische Klientel. Bis zu ihrer gesellschaftlichen Anerkennung und Gleichberechtigung ist es aber noch weit.

» Die Presse über Ehe für alle: Stadt Wien schreibt Leitfaden für Standesämter

Eine Handlungsanleitung für eingetragene Partnerschaften und Ehen gibt es vom Wiener Rathaus für die Standesämter – um Rechtssicherheit zu schaffen. Die Bundesregierung habe nach wie vor keine Durchführungsbestimmungen erlassen.

» Tagesspiegel über Tumblr: Warum sehe ich nur weiße Nackte?

Der Blog-Dienst Tumblr verbietet Nacktfotos: Minderheiten, queere Stimmen und Körper werden dadurch im Netz noch unsichtbarer. Ein Selbsterfahrungsbericht.

» bento: Das Nacktheits-Verbot auf Tumblr ist für Trans*menschen eine Katastrophe

Tumblr sperrt jetzt alle Fotos, Videos und Gifs, die menschliche Genitalien, weibliche Brustwarzen und Sex zeigen. Viele Nutzerinnen und Nutzer sind frustriert bis empört, schließlich verlieren wir alle damit einen kosten- und virenfreien Zugang zu Pornos und erotischen Darstellungen

» stern.de: Mehr als Techno – In diesem Club tanzt Georgien für Freiheit und den Wandel

Das Bassiani in Tiflis gilt als einer der besten Technoclubs der Welt. Aber Tanzen war schon lange nicht mehr so politisch wie hier.

» Deutschlandfunk über Sünde, Schuld und Vergebung im Atheismus: Gewissen statt Gott

Für religiöse Menschen kommen Ge- und Verbote letztlich von Gott. Wer nicht an eine höhere Macht glaubt, handelt Regeln des Zusammenlebens aus und begründet sie. Atheisten kritisieren, dass Religionen Menschen Schuldgefühle einreden und ganze Gruppen als Sünder stigmatisieren.

» Badische-Zeitung-Schülertext über LGBTQ: Ein Mensch ist ein Mensch

Die Abkürzung "LGBTQ" begegnet mir so oft. Doch viele wissen gar nicht, wofür sie steht.

» ZEITjUNG über sexuelle Orientierungen: Warum es okay ist, auf Labels zu verzichten

Wir ordnen uns ständig in Kategorien ein. Auch wenn es um unsere sexuelle Orientierung geht – dabei muss das nicht sein. Auf wen du stehst, ist deine Sache!

» VICE: Queere Menschen erzählen, wie sie Homofeindlichkeit auf dem Land erlebt haben

"Ich musste mich auf dem Schulweg verstecken, weil ich bedroht wurde."

19. Dezember 2018

» Tagesspiegel über eine Geschlechtsangleichung: "Es hat alles nur schlimmer gemacht"

Ein Leben lang fragt er sich, ob er als Frau glücklicher wäre. Dann wagt Joachim die Operation. Doch danach ist gar nichts einfacher.

» taz zum Ende von Berlins queerfeministischem Wohnprojekt Liebig34: Raum zum Sein und Ausprobieren

Die Liebig34 ist echt einzigartig in Berlin. Doch das queerfeministische Projekt muss zu Silvester ausziehen. Was nun?

» 20 Minuten über lesbische Fußballerin Nilla Fischer: Sie fordert Toleranz und erhält Morddrohungen

Warum die lesbische schwedische Fussballerin Nilla Fischer jeglichem Hass trotzt.

» Deutschlandfunk über Sünde, Schuld und Vergebung im Judentum: Einmal und nie wieder

Wer jemanden schädigt, muss Wiedergutmachung leisten. So ist das Prinzip: "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zu verstehen. Jeder kann Gott direkt um Vergebung bitten, kein Geistlicher muss vermitteln. Der Einzelne ist nicht allein: Einmal im Jahr, an Yom Kippur, bekennen sich alle schuldig und bereuen.

» Merkurist über schwules Paar: "Es war unser Wunsch, vor Gott und der Welt zu heiraten"

Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit der von heterosexuellen gleichgestellt. Was das in der Praxis bedeutet, erzählt einer, der vor einem Monat geheiratet hat.

» evangelisch.de über die Trauung für alle: Heißes Eisen in Österreich

Die lutherisch-evangelische Kirche in Österreich diskutiert nach 20 Jahren wieder die Öffnung der Trauung für gleichgeschlechtliche Paare. Katharina Payk hat einen kritischen Blick auf den Beschluss der Synode und seine möglichen Folgen geworfen.

18. Dezember 2018

» Welt: Gendern ist ok

Widerspricht eine Neudefinition der Geschlechter der menschlichen Natur? Keineswegs. Wir sind ja keine Tiere. Es wird Zeit, dass wir unsere Vorstellungen von Mann und Frau erweitern

» Südkurier über "Ein Käfig voller Narren": Wenn zwei Schwule ein Kind großziehen

Das Transvestiten-Musical "Ein Käfig voller Narren" ist heute politisch brisanter denn je – und zugleich urkomisch. Das Theater Basel zeigt, wie man die Geschichte überzeugend auf die Bühne bringt.

» netzpolitik.org: 16 Beispiele, warum Pseudonymität im Netz unverzichtbar ist

Wer eine Klarnamenpflicht im Internet einführen will, verschlechtert das Leben vieler Menschen. Wir zeigen anschaulich, warum das so ist.