Ausgewählter Artikel:

» (22.12.2018) Volksstimme über Geschlechtsanpassungen: Erlösung durch eine Operation

Professor Manfred Infanger operiert an der Uniklinik Magdeburg transsexuelle Patienten. Der hohe Bedarf führt zu langen Wartezeiten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Dezember 2018

» Noizz: Fahri Yardims Rolle in "Dogs of Berlin" ist das Beste, was der Serie passieren konnte

Er ist Deutsch-Türke. Schwul. Und er raucht Gras. S.a.: Ein schwuler Deutsch-Türke und ein Ossi ermitteln (05.12.2018)

» taz über Schwule und Lesben in der Bundeswehr: LGBT-Verein beklagt Diskriminierung

Der Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger der Bundeswehr fordert Diversity-Beauftragte in der Armee. Homosexualität sei noch immer tabuisiert.

» Blick: Helene Fischers Neuer war Schwulen-Coverboy

Der neue Freund von Schlagerstar Helene Fischer zeigt gerne seinen muskulösen Körper – und erfreute damit auch schon die Schwulen.

» sueddeutsche.de: Der schwule Maharadscha

Als der indische Prinz Manvendra Singh Gohil vor zwölf Jahren öffentlich machte, dass er Männer liebt, schlug ihm Hass entgegen, seine Eltern enterbten ihn. Zu Besuch bei einem, der sich den Respekt neu erkämpft hat.

» WDR: Von der Schwierigkeit, als Christ schwul zu sein

Homosexualität ist in vielen Kirchengemeinden als Sünde angesehen Schwuler Wuppertaler erzählt seine Leidensgeschichte Buch mit Geschichten von homosexuellen und transsexuellen Christen

» Wunderweib: Mein Sohn ist schwul – Wie man sein Kind beim Outing unterstützen kann

Viele reagieren geschockt, wenn sich der Sohn als schwul oder die Tochter als lesbisch outet. Was jetzt wichtig ist, sagt Familientherapeutin Marthe Kniep.

» VICE: Verloren geglaubte Fotos aus einer ikonischen Queer-Disco

In den Siebziger Jahren war das Paradise Garage der Place to Be für die LGBTQ-Szene New Yorks. Die Fotografin Meryl Meisler hat die wilden Partynächte festgehalten.

21. Dezember 2018

» Kurier zur Ehe für alle in Österreich: Erlass des Bundes auf letzten Drücker

Verpartnerung zwischen Homosexuellen muss nicht aufgelöst werden, wenn diese ab 1. Jänner heiraten wollen. Kritik aus Wien.

» Deutsche Welle: Sorge unter LGBT-Flüchtlingen in Berlin

In Berlin gibt es die größte Unterkunft für LGBT-Flüchtlinge in Deutschland. Ein Drittel ihrer Bewohner ist russischsprachig. Warum kommt es unter ihnen zu Gewalt, obwohl sie ein gemeinsames Schicksal teilen?

» Tagesspiegel über queere Webformate: Highspeed-Dating im Kräutergarten

Weihnachtszeit ist Serienzeit. Wir haben die besten queeren Web-Serien und YouTube-Formate gesammelt gut geeignet zum Binge Watching mit der queeren Wahlfamilie.

» watson: Wie gut geht es Homosexuellen in der Bundeswehr? Darüber gibt es jetzt Streit

Auslöser war ein Interview mit der Präsidentin der Bundeswehr-Uni in München.

» republik.ch: Warum ich als Frau gelesen werde

Sascha identifiziert sich weder als Frau noch als Mann und schreibt für uns mehrere Beiträge über sich und Saschas Platz auf der Welt. Teil 1: Eine Verortung.

» Stuttgarter Zeitung: Müll, Anhänger und Sex-Treffen am Fernsehturm

Früher ist Alfons Kautzmann gerne rund um den Fernsehturm spazieren gegangen. Nun versucht er, das zu vermeiden. Das liegt an monatelang abgestellten Anhängern, Müll und Männern, die sich am Fernsehturm zum Sex treffen.

» Süddeutsche.de über Trauerfeier für Alexander Miklosy: Abschied von einem Freund

Hunderte Weggefährten erweisen dem verstorbenen Alexander Miklosy die letzte Ehre. S.a.: Trauer um Alexander Miklosy (13.12.2018)

» Pforzheimer Zeitung: Homosexuelle dürfen in Dürrn getraut werden – in Ölbronn nicht

Eine kirchliche Hochzeit in vertrauter Umgebung gehört für viele gläubige Paare zu einem perfekten Start ins Eheleben. Für manche jedoch bleibt es ein Traum: Homosexuelle Paare dürfen sich im Bereich der Evangelischen Landeskirche Württemberg nämlich nicht kirchlich trauen lassen.

20. Dezember 2018

» schwäbische: Tschetschenischer Menschenrechtler zu Unrecht in Haft

Nach einer fingierten Festnahme sitzt Ujub Titijew im Gefängnis er deckte die Hintergründe eines Massakers an Homosexuellen auf.

» derStandard.at interviewt irische Dragqueen Panti Bliss: "Ehe für alle stärkt den Konformismus"

Rory O'Neill hat in Irland die Ehe für alle miterkämpft. Er selber will jedoch nicht heiraten. Die Ehe mache Lesben und Schwule unfreier, sagt er – derstandard.at/2000094266237/Irische-Dragqueen-Panti-Bliss-Ehe-fuer-alle-staerkt-den-Konformismus

» Deutsche Welle: Indiens erste Single-Börse für Homo-Ehen

Seit drei Jahren gibt es die erste und bislang einzige Partnervermittlung in Indien für die schwule oder lesbische Klientel. Bis zu ihrer gesellschaftlichen Anerkennung und Gleichberechtigung ist es aber noch weit.

» Die Presse über Ehe für alle: Stadt Wien schreibt Leitfaden für Standesämter

Eine Handlungsanleitung für eingetragene Partnerschaften und Ehen gibt es vom Wiener Rathaus für die Standesämter – um Rechtssicherheit zu schaffen. Die Bundesregierung habe nach wie vor keine Durchführungsbestimmungen erlassen.