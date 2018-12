Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Dezember 2018

» Tagesspiegeli spricht mit El Fox über Diskriminierung in der Mode: "Viele Models verschwinden, weil sie Übergriffe erleben"

El Fox ist Model und Fotografin in Berlin – und queer. Was das in einem Business bedeutet, in dem ältere weiße Männer den Ton angeben, erklärt sie im Gespräch.

» taz u.a. über Homophobie im Fußballverein: 40 Jahre Türkiyemspor Berlin

Finanznot, Homophobie-Vorwürfe und Platzprobleme: Nach 40 Jahren will sich Türkiyemspor neu erfinden und richtet den Fokus auf Frauensport.

» TAG24: Junge Transgender-Frau will wie eine 97-Jährige aussehen

Transgender-Frau Jolene Dawson will wie ihr größtes Idol Jackie Stallone (97) aussehen. Dafür ließ sie sich Botox spritzen und raucht regelmäßig Zigaretten.

» Deutschlandfunk Kultur über den "Hafen": Das Ende einer Traditionskneipe

Nach 28 Jahren schließt die Berliner Schwulen-Bar "Hafen". Doch der "Hafen" war mehr als eine Bar, meint der Journalist Jan Feddersen und das Ende fast folgerichtig aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre.

» Haufe: Wenn aus einer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine Ehe wird

Lassen gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, können sie auch rückwirkend vom Splittingtarif profitieren.

» Allgemeine Zeitung: Neues Mainzer Wohnprojekt "Queer im Quartier" ab Ende 2019

Rund 25 Wohnungen sollen angemietet werden für Lesben, Schwule sowie bi-, trans- und intersexuelle Menschen. Aber auch Heterosexuelle sind willkommen.

27. Dezember 2018

» Edition F interviewt Tarik Tesfu: "Es ist scheißegal, wie wir Dinge meinen – wichtig ist, wie es bei einer Person ankommt"

Was können wir machen, um politisch aktiv zu sein? Wie sieht der Feminismus der Zukunft aus? Und was muss sich in der Medienlandschaft verändern? Über diese Fragen und mehr haben wir mit Tarik Tesfu gesprochen.

» Welt interviewt Arbeitskreis Homosexueller in der Bundeswehr: "Niemand wird per Befehl homofreundlich"

Der Arbeitskreis Homosexueller in der Bundeswehr kritisiert Mobbing und dumme Sprüche

» Deutschlandfunk Kultur über lesbischen Roman "Unter den Undala Bäumen": Verbotene Liebe in Nigeria

Chinelo Okparantas Debüt-Roman erzählt von einer Liebesbeziehung Ende der 1960er, die in dreifacher Hinsicht nicht sein durfte: Ijeoma ist Christin und eine Ibo, Amina eine Muslimin und eine Haussa. Und beide sind Frauen.

26. Dezember 2018

» HuffPost Deutschland: "Ich habe zwei Kinder mit meiner lesbischen Frau und meinem schwulen Freund"

"Wir haben unsere Entscheidung keine Sekunde bereut."

» Blog Kreuz & Queer auf evangelisch.de: Irgendwo dazwischen

Die Zeit zwischen den Jahren: Rückblick aufs Vergangene, Vorausschau auf künftige Tage. Raues mischt sich mit Tröstlichem. Was ist getan, was bleibt zu tun?

» The Atlantic: Gay Life in Berlin Is Starting to Echo a Darker Era

The right-wing resurgence in Germany recalls prewar Berlin. It may signal an ominous turn for the countrys gay community.

25. Dezember 2018

» Welt über Berliner Kit Kat Club: Was sofort ins Auge fällt, ist die Dominanz schwuler Orgien (kostenpflichtig)

Alle zwei Monate suchen Hedonisten im Kit Kat Club maximale Freiheit und Ekstase. Die Gegen-Party ist selbst im feierwütigen Berlin einzigartig. Rollstühle hängen an den Wänden. Frauenarzt-Stühle stehen herum. Überschwang regiert, Hemmnisse fallen. Ein Besuch.

» stern.de: Oma outet homosexuellen Onkel – Bei dieser Familie verläuft Weihnachten anders als erwartet

Es ist eine etwas andere weihnachtliche Familiengeschichte. In den Hauptrollen: die Oma, der Onkel und Herbert. Und weil die Story ein schönes Ende nimmt, verbreitet sie sich auf Twitter viral.

» Zeit Online u.a. über schwulen Katholiken: Wer's glaubt

Sie sind in der Kirche? Warum eigentlich? Aus Schuld, Faulheit oder tiefem Glauben: Vier von 45 Millionen Kirchenmitgliedern erzählen, warum sie nicht ausgetreten sind.

» AJOURE: Warum wir RuPauls Drag Race so lieben

RuPaul´s Drag Race besitzt weltweiten Kultstatus. Doch was genau macht die Serie aus?

» Blick: Stiefkind-Adoption ist bei Homosexuellen gefragt

Homosexuelle dürfen seit einem Jahr Stiefkinder adoptieren. Die Möglichkeit wird rege genutzt: 173 Gesuche sind bisher eingegangen. Doch ganz zufriedenstellend ist die Situation für Regenbogenfamilien noch immer nicht.

» Deutschlandfunk Kultur: Queere Musiker erobern den Mainstream

Für Pop war 2018 ein Umbruchsjahr: Zahlreiche Musikzeitschriften verkündeten ihr Aus, der "Echo" wurde nach dem Kollegah-Skandal abgeschafft und alle diskutierten über Feine Sahne Fischfilet. Große Erfolge feierte die queere Musikszene.

24. Dezember 2018

» Der Farang aus Thailand: Lebenspartnerschaftsgesetz mit Lücken

Das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft wurde in einigen Punkten verbessert und soll in dieser Woche dem Regierungskabinett zur Genehmigung vorgelegt werden.

» Süddeutsche.de über Intersexualität in der Antike: Götterkinder (kostenpflichtig)

Die Menschen der Antike hatten im Gegensatz zur Neuzeit keine Problem mit Intersexuellen. Sie nannten sie Hermaphroditen und zeigten sie auch. Eine kulturgeschichtliche Spurensuche.