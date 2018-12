Ausgewählter Artikel:

30. Dezember 2018

» Nollendorfblog: Die transfeindliche Promo einer Martenstein-Kolumne und die doppelte Leserverachtung der "Zeit"

Über Entschuldigungen, die in Wahrheit Beschuldigungen sind.

» Jungle World über DDR-Schwulenbewegung: Die schwule Wende

»Coming Out«, der erste Film über Homosexualität in der DDR, feierte seine Premiere am Abend des Mauerfalls. Über die Schwulenbewegung im Osten und homosexuelle Melancholie.

» taz über "Dogs of Berlin": Das wahre Leben leben wir ja schon selber

Drogenclans und Hartz-IV-Elend, bekloppte Neonazis und korrupte Politiker: Dogs of Berlin hat ein paar gute Ideen. Aber der schwule Plot ist eine große Enttäuschung.

» Prinz-Eurovision-Blog hört auf: Danke für zehn gute Jahre!

Die ESC-Blogger gehen demnächst getrennte Wege.

» Süddeutsche.de über Balian Buschbaum: Wie es sich anfühlt, für die eigene Identität die Karriere aufzugeben

Wie Glück, Geschlechterrolle und Arbeit zusammenhängen – ein Interview mit dem Stabhochspringer Balian Buschbaum, der als Yvonne Buschbaum deutsche Meisterin wurde.

» Burgenländerin: Der Südburgenländer im Paillettenkleid

Wir sprachen mit Angelo Conti über Männer in Frauenkleidern und sein Leben als Travestiekünstler.

» stern: Wo Frauen alles bestimmen – Besuch bei einer glückseligen Gemeinschaft

Frauen halten in Noiva do Cordeiro alle wichtigen Positionen und bestimmen Politik und Finanzen. Sogar die Religion haben sie in dem kleinen Dorf in Brasilien abgeschafft. Und die Männer? Sind zufrieden.

» BuzzFeed: 15 erstaunlich praktische Vorteile, die alle Lesben haben

Vier Brüste sind besser als zwei.

29. Dezember 2018

» Tagesspiegel über das queere Pop-Jahr 2018: Töne des Regenbogens

Von schwulem Kammerpop bis zu non-binären Sternchengesängen: Das Pop-Jahr war auffällig queer. Ein Rückblick.

» Schweizer Illustrierte: Flucht aus der Homo-Hölle

Das Schicksal eines schwulen Pakistani erinnert SI-online-Blogger Onur Ogul daran, dass er im Paradies leben darf. Und dass dieses anderen geöffnet werden muss.

» bento über Mr. Gay Germany: Dank Marcel Danner könnten bald mehr Menschen Blut spenden

Jedes Jahr auf's Neue wird der "Mister Gay Germany" gekrönt. Dieses Jahr ging der Titel an den 29-jährigen Marcel Danner aus Berlin. Für ihn ist die Wahl mehr als eine Spaßveranstaltung: Er möchte den Titel nutzen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das seiner Meinung nach noch viel zu wenig thematisiert wird. S.a.: Das ist Deutschlands neues schwules Role-Model! (03.12.2018)

» Siegessäule: Queert euch endlich!

Die Konflikte der LGBTI-Welt von 2018 haben gezeigt: Die Zeit der rein schwulen oder lesbischen Institutionen muss zu Ende gehen, findet SIEGESSÄULE-Kolumnist Dirk Ludigs

» Deutschlandfunk Nova: Transgender darf ins Frauengefängnis

Fast zwei Jahre lange hatte eine Gefängnis-Insassin dafür gekämpft, in ein Frauengefängnis zu kommen.

» katholisch.de interviewt Seelsorger: Segen für homosexuelle Paare wird kommen!

Bruder Thomas Abrell berichtet über seine Arbeit mit Schwulen und Lesben

28. Dezember 2018

» Tagesspiegel spricht mit El Fox über Diskriminierung in der Mode: "Viele Models verschwinden, weil sie Übergriffe erleben"

El Fox ist Model und Fotografin in Berlin – und queer. Was das in einem Business bedeutet, in dem ältere weiße Männer den Ton angeben, erklärt sie im Gespräch.

» taz u.a. über Homophobie im Fußballverein: 40 Jahre Türkiyemspor Berlin

Finanznot, Homophobie-Vorwürfe und Platzprobleme: Nach 40 Jahren will sich Türkiyemspor neu erfinden und richtet den Fokus auf Frauensport.

» TAG24: Junge Transgender-Frau will wie eine 97-Jährige aussehen

Transgender-Frau Jolene Dawson will wie ihr größtes Idol Jackie Stallone (97) aussehen. Dafür ließ sie sich Botox spritzen und raucht regelmäßig Zigaretten.

» Deutschlandfunk Kultur über den "Hafen": Das Ende einer Traditionskneipe

Nach 28 Jahren schließt die Berliner Schwulen-Bar "Hafen". Doch der "Hafen" war mehr als eine Bar, meint der Journalist Jan Feddersen und das Ende fast folgerichtig aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre.

» Haufe: Wenn aus einer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine Ehe wird

Lassen gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, können sie auch rückwirkend vom Splittingtarif profitieren.

» Allgemeine Zeitung: Neues Mainzer Wohnprojekt "Queer im Quartier" ab Ende 2019

Rund 25 Wohnungen sollen angemietet werden für Lesben, Schwule sowie bi-, trans- und intersexuelle Menschen. Aber auch Heterosexuelle sind willkommen.