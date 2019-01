Ausgewählter Artikel:

04. Januar 2019

» Berliner Kurier: Politiker im Fummel – Eine neue Generation von Travestie-Künstlerinnen

Travestie-Künstlerin Jurassica Parker ist durchaus politisch.

» Welt über Leander Lichti: Zwischen Serien-Leben und Rückzug in die Stadt

Einen Homosexuellen darzustellen sei für ihn kein Problem: "Mir fällt die Rolle leicht, es ist schließlich ein Teil meines Berufs. Ich weiß aber, dass es Kollegen gibt, denen es schwerer fällt."

03. Januar 2019

» RP Online: Wie geht man damit um, wenn das Kind homosexuell ist?

Wie geht man richtig damit um, wenn man entdeckt, dass das eigene Kind schwul oder lesbisch ist? Wie spricht man diese Themen richtig an? Und was, wenn Eltern Probleme damit haben? Antworten auf diese Fragen gibt Sexualtherapeutin Claudia Kader-Tjijenda im Gespräch mit Susanne Hamann und Henning Bulka.

» Mannheimer Morgen über Sven Wolf: Ehre für die "gute Seele des VfR"

Der Ehrenamtspreisträger des Fußballkreises Mannheim für das Jahr 2018 steht fest. Es ist Sven Wolf, der beim VfR Mannheim als Geschäftsführer, Spielleiter sowie Presse- und Stadionsprecher in diversen Funktionen tätig ist.

» Rotenburger Rundschau über schwulen Pastor: Windrichtung Kiel

"Wer Adam nicht kennt, fragt eventuell nach Eva – vergeblich. Der Pastor lebt mit seinem Partner im Pfarrhaus. Er hat nie ein Geheimnis aus seiner Homosexualität gemacht und habe seine Offenheit auch nie bereut: Ihm schlug aus der Gemeinde nicht etwa Abneigung entgegen, sondern vor allem Neugierde."

» Zeit Online: Nicht Mann, nicht Frau – sondern Person

Das Gesetz für Intersexuelle kann Leben retten.

02. Januar 2019

» Nollendorfblog: Erklärung zum transphoben Martenstein-Tweet der "Zeit"-Redaktion – "Trans" ist kein Gefühl!

"Indem die ZEIT-Redaktion diese Aussage unhinterfragt und unkommentiert reproduziert und sich zu eigen macht, wie Johannes betont, stützt sie letztlich ein System, das trans Personen stigmatisiert und entmündigt und das ist Transfeindlichkeit. Und zwar nicht nur gefühlt."

» Tagesspiegel: "Für trans Personen ist es im Ostteil von Berlin oft schwieriger"

Queeres Leben findet auch in Außenbezirken Berlins statt. In Marzahn trifft sich eine Transgender-Selbsthilfegruppe – an Unterstützung mangele es dort noch oft.

» Die Burgenländerin: Sue ist jetzt Sam

Sam ist stolze, dreifache Mama und wird Stück für Stück zum Mann.

» evangelisch.de über lesbische Flüchtlinge: Kirchenasyl

Sie heißen Diana und Success. Seit einigen Wochen leben sie im Kirchenasyl in zwei Berliner Kirchengemeinden. Dort habe ich sie getroffen und mit ihnen gesprochen.

» Zeit Online: Mann und Frau waren nie die Einzigen

Dieses Jahr bekommt Deutschland sein drittes Geschlecht. Das ist weder unnatürlich, noch Ausdruck einer feministischen Revolution. Und "gender-gaga" sind wir doch alle.

» stern.de über schwulen Vater: Single-Mann adoptiert Mädchen mit Down-Syndrom – "Ich bin stolz, Albas Papa zu sein"

Die kleine Alba hat das Down-Syndrom und wurde zur Adoption freigegeben. 20 Familien lehnten das Kind ab. Doch dann traf Alba auf Luca.

» rbb24 über homosexuelle Co-Eltern: "Manchmal fühle ich mich Teilzeit-alleinerziehend"

Sie ist lesbisch, er ist schwul, zusammen haben sie eine Tochter gezeugt durch künstliche Befruchtung. Als "Co-Eltern" leben Christine Wagner und Gianni Bettucci in einer gemeinsamen Wohnung in Neukölln. Ihr Motto: Eltern ja, Liebe oder beste Freunde nein.

01. Januar 2019

» Tagesspiegel-Nachruf auf schwulen Anwalt Wilhelm Lodde: Für die kleinen Leute

Er war ein Anwalt für jedermann, kein Fall war ihm zu klein. Nur wenn er in der Kneipe saß, gab er keinen Rat, das war die Regel.

» Deutschlandfunk über Einfluss der Kirchen auf die Politik: "Demokratisch skandalös"

Carsten Frerk bezeichnet sich selbst als "evidenzbasierten Skeptiker". In seinen Büchern befasst sich der Politikwissenschaftler kritisch mit dem Verhältnis von Staat und Religion. Die christlichen Kirchen seien mächtiger als andere Lobby-Organisationen, sagt er. Aber er sieht Veränderungen.

» bento: Wenn Heterosexuelle behandelt würden wie Schwule und Lesben

"Ich hab ja nichts gegen euch, aber müsst ihr das wirklich so zur Schau stellen?" Sätze wie diesen hat fast jeder queere Mensch schon gehört.

» VICE: Vom "Homo-Heiler" zum christlichen Tabubrecher

Günter Baum betete jahrelang, um von seiner Homosexualität "geheilt" zu werden. Zehn Jahre später merkte er, das funktioniert nicht ? und startete einen Wiedergutmachungsversuch.

» 20 Minuten: Es gibt nicht nur "Mädchen oder Junge"

In den USA boomen Partys, in denen werdende Eltern das Geschlecht ihres Kindes verkünden. Ein nicht ganz unproblematischer Trend.

» Lëtzebuerger Journal: Asexualität offen ansprechen

Während mittlerweile offen in unserer Gesellschaft über Homosexualität gesprochen wird, sind für viele Menschen bei weitem nicht alle Ausrichtungen so eindeutig definiert. Ein gutes Beispiel ist die Asexualität, die erst nach und nach ein stärkeres mediales Interesse erfährt.

» stern.de über verliebte Schwule: Junges Paar erntet Shitstorm – weil sie ein berühmtes Foto nachstellten

Das Bild des Matrosen und der Frau in Weiß kennt die ganze Welt. Ein junges Paar stellte dieses nun nach und stieß auf Gegenwind.