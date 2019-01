Ausgewählter Artikel:

» (06.01.2019) Deutschlandfunk Kultur spricht mit Hajo Schumacher über Rollenwechsel in der Beziehung: "Es ist unheimlich befreiend"

In der Beziehung des Journalisten Hajo Schumacher kriselte es und er beschloss, sein Männerbild zu hinterfragen. Er ging mit seiner Frau zum Paarseminar, machte Rollenspiele und zog sich ein Kleid an. Daraus ist das Buch "Männerspagat" geworden.

06. Januar 2019

» bento: Wie sich Brasiliens LGBT-Community gegen den neuen rechten Präsidenten wehrt

Seit Jair Bolsonaro an der Macht ist, fürchten viele Minderheiten in Brasilien um ihre Sicherheit.

» kurier.at: Österreichs erstes lesbisches Ehepaar im Interview

Wie Daniela und Nicole Kopaunik ihre Hochzeit feierten und wie unterschiedlich ihr Weg zum Outing verlief.

» kurier.at: Die Ehe für alle läuft gemächlich an

Die unklare Rechtslage bremst noch den Run auf die Standesämter in Österreich.

» Jungle World: Rassistische Islamkritik ist ein Widerspruch

Eine Linke, die Islamkritik als rassistisch denunziert, verzichtet auf den universalistischen Freiheits- und Gleichheitsanspruch.

» Medical Tribune: Empfehlungen zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit

Intersexuell, transgender, queer­ die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Lebensformen wird immer größer. Die bisherigen Versorgungsstandards sind veraltet. Erstmals gibt es jetzt Empfehlungen zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit.

05. Januar 2019

» Tagesspiegel: Eine Nacht als Drag Queen in Berlin

Unser Autor, ein weißer hetero Mann, geht als Dragqueen feiern. Erstmals in seinem Leben wird er diskriminiert fühlt sich aber auch frei.

» Tiroler Tageszeitung: Erste Homo-Ehe Tirols – "Ein sehr emotionaler Moment"

In Innsbruck hat sich gestern Tirols erstes homosexuelles Paar das Jawort gegeben.

» Vrodo: Schwule sollen HIV-Outing in Virtual Reality üben

Das US-Gesundheitsministerium investiert mehr als 1,7 Millionen US-Dollar in VR-Training für Schwule, die nicht über ihre HIV-Infizierung sprechen wollen.

» der Freitag bejubelt homophoben Autor Leidenfrost: Ein Befreiungsversuch

Der Journalismus ist ängstlich geworden. Anmerkungen zum Fall Relotius und einer Diskussion im eigenen Haus. S.a.: "neues deutschland" feuert homophoben Autor (08.12.2018)

» Liechtensteiner Vaterland: Drittes Geschlecht kein Thema in Liechtenstein

In einigen Ländern gibt es mittlerweile ein anerkanntes drittes Geschlecht. Auch in der Schweiz wird dessen Einführung diskutiert. In Liechtenstein ist es kein Thema, da noch keine Fälle von intersexuellen Kindern bekannt sind.

» ORF: Schönborn mit "Ehe für alle" nicht einverstanden

Der im Montafon aufgewachsene Kardinal Christoph Schönborn ist mit dem am 1. Jänner in Kraft getretenen Gesetz zur Ehe für alle nicht einverstanden. Das sagt er anlässlich seines Heimatbesuches in Schruns im Interview mit dem ORF.

» buten un binnen: Setzt Bremens Sportsenatorin auf die richtigen Themen?

Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann übernimmt 2019 den Vorsitz der Sportministerkonferenz. Ihre geplanten Schwerpunkte überraschen Bremer Vereine. S.a.: 2019 wird das queere Sportjahr (01.01.2019)

» Sumikai: Lesbisches japanisches Paar will 26 Mal im Ausland heiraten, um das Land zu verändern

Zwei japanische Studentinnen wollen in ihrer Heimat heiraten. Weil sie das nicht können, bereisen sie die Welt und tun es 26 Mal.

» Spiegel+: Wie selbst ernannte Heiler Homosexuelle bekehren wollen (kostenpflichtig)

Obskure Heiler versuchen in Deutschland immer noch, Homosexuelle zu bekehren. Ihre Therapien können Leben zerstören nun mehren sich die Forderungen nach einem Verbot.

» Tagesspiegel: Schutzräume für die queere Jugend gesucht

Eine Studie zeigt: Queere Jugendliche erleben in der Freizeit oft noch Diskriminierungen. Das Internet ist für sie ein besonders ambivalenter Raum.

» Süddeutsche.de: Erste Transfrau im Landtag – Praxistest der Toleranz

Eine Transfrau im Landtag – das ist deutschlandweit einmalig. Viele Abgeordnete reagieren positiv auf die Grüne Tessa Ganserer, aber es gibt auch Vorurteile. S.a.: Bayerischer Landtagsabgeordneter outet sich als transgender (09.11.2018)

04. Januar 2019

» L'essentiel über Regenbogenfamilie in Luxemburg: Gericht hebt Entscheidung von Justizminister auf

im Streit um die Einbürgerung eines amerikanischen Kindes hat das Verwaltungsgericht eine Entscheidung von Félix Braz annuliert.

» Schweizer-Illustrierte-Blog Voll schwul!: Muskel-Mobbing in Sydney

Für gesunde Ernährung und fleissiges Trainieren sollte man Menschen eigentlich bewundern. Doch in Australien hegte SI-online-Blogger Onur Ogul eigentlich nur Groll gegen Muskelmänner. Ferien zwischen Neid und Groll.

» 20 Minuten: Lesbische Mutter verliebt sich in Samenspender

12 Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Alice, die sie mit der Ex-Frau grossziehen wollte, lernte Jessica Share den leiblichen Vater kennen. Heute sind sie ein Paar.