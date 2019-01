Ausgewählter Artikel:

» (08.01.2019) Allgemeine Zeitung: Mainzerin Josi Jochmann möchte als erste Transgender-Sängerin mit Party-Hit durchstarten

Josephine Jochmann ist in Wörrstadt aufgewachsen und kam als Junge zur Welt. Mit ihrer Single Zeig mir deine Melonen möchte sie am Ballermann auftreten

08. Januar 2019

» Neue Westfälische: "Du willst nur Aufmerksamkeit" – Eltern ignorieren Transsexualität ihres Sohnes

Gütersloh. Jan (Name von der Redaktion geändert) war früher ein Mädchen. Er hatte lange Haare, ab und zu mal ein Kleid an und Barbies im Regal stehen...

» Main-Post: Jean Paul Gaultiers Freakshow

Im Sommer verkündete er seinen Ausstieg aus dem Prêt-à-Porter, nun hat sich Jean Paul Gaultier ein eigenes Denkmal gesetzt: eine exzentrisch-bunte "Fashion Freak Show".

» Deutschlandfunk Kultur über Schlager unterm Regenbogen: Wird Helene Fischer politisch?

Helene Fischer hat kürzlich mit der lesbischen Schlagersängerin Kerstin Ott das Lied "Regenbogenfarben" gesungen. Viele feierten das als "starkes Statement". Musikkritiker Jens Balzer schaut etwas nüchterner auf Fischers Engagement.

» Tagesspiegel über Homophobie in TV-Serie "Holocaust": Ein Bruch der Generationen

Der Film Holocaust war in den Siebzigern ein Phänomen. Doch homophobe Untertöne hinterlassen Fragen bei jungen Menschen.

» Der Bund interviewt Philosophin: "Die Wut auf Sündenböcke tröstet"

Die Philosophin Martha Nussbaum sieht die US-Gesellschaft in einem von Angst bestimmten Tief. Doch Pessimismus sei fehl am Platz: Der Fortschritt lasse sich nicht aufhalten.

07. Januar 2019

» Zeit Online über Homosexualität im Sport: Schwul, Sportler und ein komisches Gefühl

Moritz ist schwul. Das war nie ein Problem. Doch dann begann er, Sport zu studieren.

» Süddeutsche.de zur dritten Option: Sehr geehrter Mensch!

Die gesetzliche Anerkennung des dritten Geschlechts seit 1. Januar ist eine juristische und gesellschaftliche Revolution. Wie verändert das unser Kulturverständnis?

» Berliner Kurier: Transgender-Mieterin aus Wohnung gemobbt

Zuerst fühlt sie sich die Transgender-Frau von Nachbarn gemobbt, dann eskaliert ein Streit mit der Hauverwaltung wegen ein paar Blumentöpfen. Es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten. Jetzt steht Cora-Mae Gregorschewski (62) Ende Februar vor der Zwangsräumung. Sie sagt: "Ich werde diskriminiert und brauche Hilfe."

» watson: Die einseitige Liebesgeschichte der KZ-Aufseherin, die sich in eine Gefangene verliebte

Bergen-Belsen war zwar kein Vernichtungslager wie Sobibor oder Treblinka. Doch auch dieses Konzentrationslager war eine menschengemachte Hölle.

» VICE: Auch lesbische Frauen wollen schnellen, harten und unverbindlichen Sex

"Es ist sexistisch, zu glauben, dass Frauen nur geil auf Hingabe und Liebe sind", sagt Chingy. Sie steht auf Vollpinkeln und Ablecken.

» Radio RSI: Queer Stories – Über Kunst und Identität in zentralen Randlagen

Im Kunstraum Tranzit in Bratislava läuft gerade eine Ausstellung mit dem Titel Queer Stories.' Das Wort queer', das den lesbischen, gay, bisexuellen, Trans- und Intergender-Aktivismus und akademischen Diskurs bezeichnet, blickt auf eine fast dreißigjährige Geschichte zurück.

» Nollendorfblog: Solidarität für Fabrizio! Nicht der DSDS-Kandidat war respektlos, sondern die Sendung, die ihn vorgeführt hat.

Für ihn waren die Highheels ein Zeichen des Stolzes, während die Macher der Sendung wussten, dass sie seine Demütigung vollenden würden.

» Süddeutsche.de: Dieser AfD-Abgeordnete hat den Vorsitz über Bayerns Schulpolitik

Markus Bayerbach, neuer Vorsitzender des Bildungsausschusses, ist bislang nicht durch radikale Äußerungen aufgefallen. Dennoch wird er argwöhnisch beäugt. Wofür steht dieser Mann?

06. Januar 2019

» bento: Wie sich Brasiliens LGBT-Community gegen den neuen rechten Präsidenten wehrt

Seit Jair Bolsonaro an der Macht ist, fürchten viele Minderheiten in Brasilien um ihre Sicherheit.

» kurier.at: Österreichs erstes lesbisches Ehepaar im Interview

Wie Daniela und Nicole Kopaunik ihre Hochzeit feierten und wie unterschiedlich ihr Weg zum Outing verlief.

» kurier.at: Die Ehe für alle läuft gemächlich an

Die unklare Rechtslage bremst noch den Run auf die Standesämter in Österreich.

» Jungle World: Rassistische Islamkritik ist ein Widerspruch

Eine Linke, die Islamkritik als rassistisch denunziert, verzichtet auf den universalistischen Freiheits- und Gleichheitsanspruch.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Hajo Schumacher über Rollenwechsel in der Beziehung: "Es ist unheimlich befreiend"

In der Beziehung des Journalisten Hajo Schumacher kriselte es und er beschloss, sein Männerbild zu hinterfragen. Er ging mit seiner Frau zum Paarseminar, machte Rollenspiele und zog sich ein Kleid an. Daraus ist das Buch "Männerspagat" geworden.

» Medical Tribune: Empfehlungen zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit

Intersexuell, transgender, queer­ die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Lebensformen wird immer größer. Die bisherigen Versorgungsstandards sind veraltet. Erstmals gibt es jetzt Empfehlungen zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit.