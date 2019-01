Ausgewählter Artikel:

» (09.01.2019) Metal Hammer: Alex Skolnick über Homosexualität im Metal

Laut Testament-Saitenmeister Alex Skolnick halten sich schwule und lesbische Metal-Musiker an so etwas wie eine stillschweigende Vereinbarung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Januar 2019

» taz über die Abschiebung einer lesbischen Romni: Zurück unter Wellblech

Als Kind verlor Fllanxa Murra ihre Beine, als Erwachsene floh sie nach Deutschland und wurde abgeschoben. Ist Albanien für eine lesbische Romni sicher? S.a.: Lesbische Romni mit Behinderung nach Albanien abgeschoben (07.12.2018)

» Sumikai: Gengoroh Tagame bedauert Ende vieler Boys Love-Magazine für Erwachsene

Mit seinen alterslosen Werken erreicht der Mangaka Gengoroh Tagame ein breites Publikum. Sein Lieblings-Genre Boys Love wir bald zum Hobby.

» Brigitte über Julia & Eileen: "Wir lieben uns – trotz 37 Jahren Altersunterschied!"

Was bei heterosexuellen Paaren fast als normal angesehen wird, ist bei Julia und Eileen etwas Besonderes: Julia ist 37 Jahre jünger als ihre Frau.

» Metal Hammer: Alex Skolnick über Homosexualität im Metal

Laut Testament-Saitenmeister Alex Skolnick halten sich schwule und lesbische Metal-Musiker an so etwas wie eine stillschweigende Vereinbarung.

» Novastan.org: 1,5 Millionen Kasachstaner "nicht-traditioneller" Orientierung

Ein Kasache erzählt über die LGBT-Gemeinschaft in Almaty, sein coming-out und Selbstmord unter Homosexuellen. Nur.kz berichtete über seine Geschichte. Wir übersetzen den Artikel mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.

» evangelisch.de: Homosexuell begabt

Homosexualität ist eine gute Gabe Gottes. Das darf und sollte auch in unserer Sprache deutlich werden.

» apotheke adhoc: Drag-Queen schnappt sich Easy-Apotheker

Der schönste Mann der Welt: ein Apotheker. So beschreibt die Drag-Queen Nina Queer ihre neue Liebe.

» Dorstener Zeitung: "Bist du schwul?" – Trainer beleidigt Jungen (9), weil er bei den Sternsingern mitmacht

Ein Trainer eines Dorstener Sportvereins hat einen seiner Schützlinge vor versammelter Mannschaft beleidigt, weil der lieber als Sternsinger Gutes tun wollte. Der Vater ist entsetzt.

» Süddeutsche.de: Sexualerziehung an Grundschulen ist wichtig

Wenn Grundschüler die Welt erkunden, zählt dazu auch die Sexualität. Derbe Schimpfwörter können das gemeinsame Lernen aber stören. Schulen sollten reagieren.

» Die Rheinpfalz über schwulen Politiker in der Weimarer Republik: Der vergessene Bürgermeister

Nicht einmal zwei Jahre ist er im Amt gewesen, der einstige Schifferstadter Bürgermeister Walther Braun. Seine Amtszeit von 1920 bis 22 ist überschattet von einem Skandal – dem Vorwurf der Homosexualität. Dennoch – oder deshalb – ist der Würdenträger völlig in Vergessenheit geraten. Historiker Christian Könne hat nachgeforscht.

» tz: Im Dirndl – Mann gibt sich als Frau aus und prellt Dating-Partner um Millionensumme

Fesches Dirndl, braune lange Haare und eine gute Figur: Ein Mann gab sich als Frau aus und betrog seine Dating-Partner um eine Millionensumme.

» Südwest Presse kommentiert: Hitzlsperger darf nicht der einzige bleiben

Schwuchtel, Tuntenschuss, schwul, oder was?: Diese Sprüche hört Mann bis heute auf deutschen Fußballplätzen. Fünf Jahre nach dem Coming-out von Thomas Hitzlsperger ist schwul für viele ein Schimpfwort auf und neben dem Platz.

08. Januar 2019

» watson: "Coming-Out wäre das Ende der Karriere" – sagt ein schwuler Fan 5 Jahre nach Hitzlsperger

Der Vorsitzende des ersten Homosexuellen-Fanclubs "Hertha-Junxx" glaubt, dass der Fußball noch immer nicht so weit ist.

» Bravo über Ex-BTN-Star Sandra Lambeck: Traurige Trennung von Freundin

Nach Verlobungsgerüchten zwischen Sandra Lambeck und Nella Ngingo kommt die plötzliche Trennung ganz schön überraschend.

» derStandard.de: Plötzlich schwule Spielfigur beschäftigt "Overwatch"-Community

Protagonist "Soldier 76" ist laut neuestem Trailer schwul – Entscheidung von Autoren wird diskutiert

» Tagesspiegel: "Divers" ist in ein Drittel aller Stellenanzeigen berücksichtigt

Firmen haben sich noch nicht ganz auf die dritte Geschlechtsoption eingestellt: "D" für "Divers" taucht erst in ein Drittel der Stellenanzeigen auf.

» taz zu Hitzlsperger und Homophobie im Fußball: Schwierige Botschafterrolle

Thomas Hitzlsperger fordert fünf Jahre nach seinem Coming-Out schwule Fußballprofis zur Offenheit auf. Viele Befürchtungen seien irrational.

» Soester Anzeiger: Wirbel um Gruppe für Homosexuelle in der JVA Werl

Ein Leserbrief in der Oktoberausgabe der Gefangenenzeitung Hauspost sorgt seit geraumer Zeit in der Justizvollzugsanstalt Werl für Wirbel.

» buten un binnen über ein Coming-Out im Fußball: Ein Bremer erzählt

Heute vor fünf Jahren outete sich der ehemalige Nationalspieler Hitzlsperger als homosexuell. Eine Ausnahme im Profifußball. Ein Hobbykicker und Fanbetreuer bei Werder ist denselben Weg gegangen.

» bento: Tugay Sarac kämpft für die Rechte queerer Muslime - und wird deshalb bedroht

Nicht jeder ist familiär bedingt an Polizeischutz gewöhnt. Tugay schon. Seine Tante Seyran Ateş ist die Gründerin jener Berliner Moschee, in der Frauen Imaminnen sein dürfen. Bei Muslimen auf der ganzen Welt hat sie sich damit unbeliebt gemacht. Aber immerhin: Durch diesen familiären Background ist Tugay nicht schnell Angst einzujagen.