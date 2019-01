Ausgewählter Artikel:

» (12.01.2019) meinbezirk.at: Alle nannten ihn Anja – eine Reportage über einen Mann, der im Frauenkörper geboren wurde

Einen tiefen Einblick in seine starke Seele gewährte mir kürzlich Ricardo Föger. Es war ein Gespräch mit einem Mann, der in einem Mädchenkörper geboren wurde und die Zeit bis zu seiner Befreiung aus dem falschen Körper als unverschuldete Gefangenschaft beschreibt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Januar 2019

» meinbezirk.at: Alle nannten ihn Anja – eine Reportage über einen Mann, der im Frauenkörper geboren wurde

Einen tiefen Einblick in seine starke Seele gewährte mir kürzlich Ricardo Föger. Es war ein Gespräch mit einem Mann, der in einem Mädchenkörper geboren wurde und die Zeit bis zu seiner Befreiung aus dem falschen Körper als unverschuldete Gefangenschaft beschreibt.

» Süddeutsche.de über Gilbert & George: So sehen Sieger aus

Das Künstlerduo Gilbert & George stellt bei "Kino der Kunst" zwei seiner Filme vor und plaudert über sein provokantes Lebenswerk

» Neue Presse: Leinebagger trainieren für den Regenbogen

450 Mitglieder, 15 Sparten, eine offene und wertschätzende Atmosphäre: Der Sportverein Leinebagger spricht seit 26 Jahren nicht nur Schwule und Lesben an. Die NP sprach mit den drei Vorsitzenden über Farbenspiel, politische Botschaften und Spaß am Sport.

» swissinfo über die EDU: Herr Früh, ist Ihre Partei homophob?

Interview mit Marc Früh von der Eidgenössisch-Demokratischen Union. Die EDU bekämpft die neue Strafnorm gegen Schwulenhetze.

» Volksfreund.de über Stolperstein für lesbische Autorin: Trierer Mädchen dem Vergessen entrissen

Ein Stolperstein in der Saarstraße 31 erinnert heute an eine Triererin, die den meisten Menschen unbekannt sein dürfte. Gertrud Schloß war Jüdin, engagierte Sozialdemokratin, Feministin, Dichterin und (Theater-)Autorin, zudem homosexuell. Damit erfüllte sie gleich mehrere Feindbilder der Nationalsozialisten, ein Umstand, der sie genau wie Millionen andere auch das Leben kostete.

» Tagesspiegel: Kirchenasyl für zwei lesbische Frauen

Zwei Lesben sollen nach Nigeria und Uganda abgeschoben werden. Dort könnten sie umgebracht werden. Aktuell erhalten sie Asyl in einer Berliner Kirche.

11. Januar 2019

» Blickpunkt Film: Mehr Diversität, mehr Toleranz, mehr Neugier

Zunächst einmal Gratulation an Darren Criss, der für seine Darstellung des Mörders von Gianni Versace in der Miniserie "The Assassination of Gianni Versace" als erster Schauspieler mit philippinischen Wurzeln einen Golden Globe gewinnen konnte. Diversität kann nicht sein. Sie muss sein.

» Die Steirerin interviewt trans Frau: Trans NORMAL

Bei Transsexualität steht die Identität und nicht die sexuelle Vorliebe im Mittelpunkt.

» Kontraste/rbb: Des Kremls treue Helfer

Aus Russland gesteuerte Medien verbreiten Fake News und hetzen gegen den Westen dabei treten dort immer wieder Politiker von AfD und Linke als Experten und Interviewpartner auf. Kontraste zeigt das Netzwerk der Helfer der russischen Propaganda.

» katholisch.de: Ein Brandbrief an Kardinal Brandmüller

Homosexuelle sind schuld am Missbrauch und die Kirche in Deutschland folgt dem Zeitgeist: Die Behauptungen von Kardinal Walter Brandmüller sind Nebelkerzen, sagt Björn Odendahl – und schreibt ihm deshalb einen Brief. S.a.: Kardinal: Missbrauch und Homosexualität hängen zusammen (04.01.2019)

10. Januar 2019

» Die Burgenländerin über die Mutti des Tuntenballs: Queer Queen

Alexandra Desmond ist die Mutti des Tuntenballes & die Tante, die man selbst gern hätte.

» Luzerner Zeitung: Die verlorene Freiheit in Putins Russland

Masha Gessen ist eine gewichtige Stimme der Exilrussen: Die Autorin erhält im März den Leipziger Buchpreis. In ihren neuem Buch berichten junge Russinnen und Russen von ihren Hoffnungen und Ängste.

» nordbayern.de: Drittes Geschlecht – Das ist der erste "diverse" Nürnberger

Männlich, weiblich – divers. Ab sofort lässt das Gesetz diese dritte Option zu. Auch die Folge der Vornamen kann neuerdings geändert werden. In Nürnberg hat jetzt ein 43-Jähriger den Anfang gemacht.

09. Januar 2019

» taz über die Abschiebung einer lesbischen Romni: Zurück unter Wellblech

Als Kind verlor Fllanxa Murra ihre Beine, als Erwachsene floh sie nach Deutschland und wurde abgeschoben. Ist Albanien für eine lesbische Romni sicher? S.a.: Lesbische Romni mit Behinderung nach Albanien abgeschoben (07.12.2018)

» Sumikai: Gengoroh Tagame bedauert Ende vieler Boys Love-Magazine für Erwachsene

Mit seinen alterslosen Werken erreicht der Mangaka Gengoroh Tagame ein breites Publikum. Sein Lieblings-Genre Boys Love wir bald zum Hobby.

» Brigitte über Julia & Eileen: "Wir lieben uns – trotz 37 Jahren Altersunterschied!"

Was bei heterosexuellen Paaren fast als normal angesehen wird, ist bei Julia und Eileen etwas Besonderes: Julia ist 37 Jahre jünger als ihre Frau.

» Metal Hammer: Alex Skolnick über Homosexualität im Metal

Laut Testament-Saitenmeister Alex Skolnick halten sich schwule und lesbische Metal-Musiker an so etwas wie eine stillschweigende Vereinbarung.

» Novastan.org: 1,5 Millionen Kasachstaner "nicht-traditioneller" Orientierung

Ein Kasache erzählt über die LGBT-Gemeinschaft in Almaty, sein coming-out und Selbstmord unter Homosexuellen. Nur.kz berichtete über seine Geschichte. Wir übersetzen den Artikel mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.

» evangelisch.de: Homosexuell begabt

Homosexualität ist eine gute Gabe Gottes. Das darf und sollte auch in unserer Sprache deutlich werden.

» apotheke adhoc: Drag-Queen schnappt sich Easy-Apotheker

Der schönste Mann der Welt: ein Apotheker. So beschreibt die Drag-Queen Nina Queer ihre neue Liebe.