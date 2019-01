Ausgewählter Artikel:

15. Januar 2019

» Tagesspiegel: Berlin richtet Krisenwohnung für queere Opfer von Zwangsverheiratung ein

In Berlin soll die erste Krisenwohnung für homo- und transsexuelle Opfer von Zwangsverheiratung entstehen. Jedes Jahr werden bis zu zehn Fälle bekannt.

» vorwärts über Homosexualität im Fußball: "Junge Menschen brauchen Vorbilder wie Hitzlsperger"

Vor fünf Jahren machte Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Bis heute ist kein aktiver Fußballer diesem Beispiel gefolgt. Dabei wären weitere Vorbilder sehr wichtig, meint Aktivist Jan Duensing.

» Mädchen.de: Lesbischer Sex – Wie funktioniert das eigentlich?

Hast du dich auch schon immer mal gefragt, wie Frauen miteinander Sex haben? Hier erfährst du es!

» ZEITjUNG: Oh Baby, ich hab Genderwahn!

Warum ich mir ein Leben ohne Queer-Feminismus nicht mehr vorstellen kann.

» Berliner Kurier: Erstes Transgender-Playmate – Als sie sich outete, wurde Ines vom Freund abserviert

Ihre Stimme ist wie Samt, ihre Haare sind seidig, und ihre Beine lang und schlank. Kein Wunder, dass der Playboy Ines Rau zum Playmate des Monats im November 2017 machte.

» Blick: Das Leben im falschen Körper

Die "Bachelor"-Kandidatin Daryana sorgte als erste Transfrau in der Kuppelshow für Aufsehen. Wir haben mit ihr, einem Chirurgen sowie dem Verein "Transgender Network Switzerland" über Geschlechtsanpassung, Namensänderung und Militärpflicht gesprochen.

» Diversität in "Sex Education" – Deswegen ist es die aktuellste Netflix-Serie

"Sex Education" ist der neueste Hit bei Netflix. Was die Serie so besonders macht und warum sie mehr zu bieten hat als blöde Sex-Witzchen

» Mannheimer Morgen über Schwulenchor RosaKehlchen: Ein Lied kann eine Brücke sein

In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts, als Homosexuelle in Deutschland noch "richtig" diskriminiert wurden, als schwuler Sex für viele Menschen ein Schreckgespenst war und Freddie Mercury höchstens als bisexuell gelten durfte, da gab es einen gut gelaunten Schwulenchor aus Heidelberg – die RosaKehlchen.

» Deutschlandfunk Nova: Wenn Heterosexuelle Homosexuelle spielen

Sollten heterosexuelle Menschen auch die Rollen von homosexuellen Menschen spielen? Die Meinungen dazu sind kontrovers.

14. Januar 2019

» Brigitte: "Ich liebe eine Transfrau!"

BRIGITTE.de-Leserin Amanita M. Nomi hat sich unsterblich in einen Mann verliebt. Dann erkannte sie: Mein Mann ist eine Transfrau.

» FAZ über Diversität an Hochschulen: Die Solidarität endet an der Grenze zur Unterschicht

Die Diversitätdebatte an den Hochschulen konzentriert sich allein auf Geschlecht und sexuelle Orientierung. Dabei ist die soziale Herkunft ein viel wichtigeres Kriterium für den Hochschulzugang.

» Mitteldeutsche Zeitung: Ein Leben lang Geheimnisse gehabt – Wie der transexuelle Patrick zur Frau wurde

Patricia Wiechmann kommt als Junge zur Welt, fühlt sich aber als Mädchen. Seit einem Jahr ist die Hallenserin offiziell eine Frau – der Weg dahin war lang.

» MDR: Vor 40 Jahren landen Village People mit ihrem Disco-Kracher "Y.M.C.A." einen unsterblichen Hit

Lässt heute eine Party die Disco-Ära hochleben, dürfte der Song "Y.M.C.A." kaum fehlen. Mit ihm tanzen die Village People in aller Welt durch die Charts und landeten in Deutschland damit 1979 sogar auf Platz Eins.

13. Januar 2019

» ze.tt: Warum in Wien männliche Cheerleader eine Frauenmannschaft anfeuern

In Wien unterstützt eine Gruppe männlicher Cheerleader das Team der Vienna Roller Derby. Sie kämpfen gegen Geschlechterklischees, Homophobie und für ein neues Bild von Männlichkeit. Ein Porträt

» taz über LGBT in Namibia: Flagge zeigen für Gleichstellung

Polizisten beschützen Pride-Paraden, Kirchen öffnen sich, koloniale Gesetze stehen auf dem Prüfstand: In Namibia kommt die LGBT-Bewegung voran.

» Primavera24: "Ich werde heute noch als Schwuchtel bezeichnet!" – So schwulenfeindlich ist unsere Region

Wir schreiben das Jahr 2019. Ein Jahr, in dem ein drittes Geschlecht amtlich ist und es die "Ehe für alle" mittlerweile seit über einem Jahr gibt. Und trotzdem scheint ein Großteil unserer Gesellschaft noch nicht bereit dafür zu sein. Der Erlenbacher Schlagersänger Mario Steffen wurde im normalen Arbeitsleben jahrelang wegen seiner Sexualität gemobbt – noch heute wird er beleidigt.

» Bild.de: Schwulen-Eklat um Skandal-Youtuber Logan Paul

Ein Jahr nach der Aufregung um den Suizid-Wald steht Logan Paul wieder in der Kritik. Diesmal hat er Lesben und Schwule verprellt.

» detektor.fm über Multimediakünstler Rafucko "Brasilien braucht einen schwulen Diktator"

Der Multimediakünstler Rafucko beschäftigt sich mit dem Brasilien weit weg von tropischen Regenwäldern und dem Karneval in Rio de Janeiro.

12. Januar 2019

» meinbezirk.at: Alle nannten ihn Anja – eine Reportage über einen Mann, der im Frauenkörper geboren wurde

Einen tiefen Einblick in seine starke Seele gewährte mir kürzlich Ricardo Föger. Es war ein Gespräch mit einem Mann, der in einem Mädchenkörper geboren wurde und die Zeit bis zu seiner Befreiung aus dem falschen Körper als unverschuldete Gefangenschaft beschreibt.