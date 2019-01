Ausgewählter Artikel:

» (17.01.2019) VICE: Ich habe mich als Sexarbeiter angemeldet

... um zu verstehen, wieso die meisten von ihnen illegal arbeiten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Januar 2019

» op-online: Bunter wird's nicht – Rosa-Wölkchen-Sitzung in der Willy-Brandt-Halle

"Gay is schee" hieß es wieder einmal bei der zweiten von vier Rosa Wölkchen-Vorstellungen in der Willy-Brandt-Halle. Mit Ross Antony trat ein beliebter Dschungel-Spezi auf. Moderator Jürgen Peusch, alias Jutta P. von Gerdas Kleine Weltbühne, blickte nebenbei zurück, als Gay weniger als schön galt, sondern eher als Risiko, Job, Familie und Freunde zu verlieren.

» VICE: Ich habe mich als Sexarbeiter angemeldet

... um zu verstehen, wieso die meisten von ihnen illegal arbeiten.

» Berliner Kurier über transsexuellen Kiez-Engel im Seniorenheim: Eine Fee wirbelt durch Neukölln

Von der "Wartestation auf den Tod" zum florierenden mittelständischen Selbsthilfe-Unternehmen: Wie die transsexuelle Seniorin Sylvia-Fee Wadehn Seniorenwohnanlagen ordentlich aufmischt.

16. Januar 2019

» euronews: Indiens Transgender nehmen den ersten Kumbh Mela

Ein Reinigungsritual für über hundert Millionen Hindus: In Indien hat die Kumbh Mela, das weltgrößte religiöse Fest, begonnen. In diesem Jahr durften sich erstmals Mitglieder der Transgender-Gemeinde der Prozession anschließen.

» mittelhessen.de: Marburg feiert Christopher Street Day

Zum ersten Mal findet das internationale politische Fest Christopher Street Day (CSD) in Marburg statt. Am Samstag, 22. Juni, ist es soweit:

» BILDblog: Einer schrieb über die Sexualität

"Auch die heterosexuelle Judy Davis (63, "Feud"), der heterosexuelle Finn Wittrock (34, "American Horror Story") , die heterosexuelle Amanda Plummer (61, "Pulp Fiction") und der heterosexuelle Corey Stoll (42, "House of Cards") stehen für die neue Netflix-Serie vor der Kamera."

» ze.tt über Queer Habibi: So schön sind diese Bilder zu queerem Leben in arabischen Ländern

Das Instagram-Profil artqueerhabibi ist mit Illustrationen und Postkarten eine Liebeserklärung an queeres Leben vom Libanon bis nach Algerien.

» Dresdner Neueste Nachrichten über lesbische Aktivistin in der Weimarer Republik: Der Damenklub Violetta

Wir haben die Mitarbeiter des Dresdner Stadtarchivs gebeten, aus den 40 Regalkilometern an Beständen ihre Lieblingsstücke auszugraben. Diese stellen wir nun in loser Folge vor. Heute: Charlotte Hedwig Hahm.

» gazete.taz über Intersexualität in der Türkei: Gender Trouble in Akyurt

Im südosttürkischen Dorf Akyurt und umliegenden Orten leben mehr als 20 intersexuelle Menschen. Sie werden ausgegrenzt und sozial benachteiligt.

» evangelisch.de über die Jahreslosung 2019 aus queerer Sicht: "Suche Frieden und jage ihm nach!"

Hass und Gewalt scheinen wieder salonfähig zu werden in vielen Gesellschaften. Wolfgang Schürger denkt darüber nach, was die Jahreslosung 2019 vor diesem Kontext für Queers bedeutet.

» taz über erste Absolvent*innen in Queer History: Influencer gegen Heteronormativität

Am Goldsmiths College in London gibt es den weltweit einzigen Studiengang zur Queer History. Die ersten Abschlüsse wurden nun gefeiert.

» Neue Westfälische: Amtsgericht bedauert unfreiwilliges HIV-Outing

Der Direktor bezieht Stellung zu den Vorwürfen und räumt ein, dass der Fall Frank W. unglücklich abgelaufen ist

15. Januar 2019

» Süddeutsche.de über Videospiel-Ausstellung im Schwulen Museum: Knutschen im Überraschungsei

Eine Berliner Ausstellung im Schwulen Museum dokumentiert die erstaunlich reichhaltige Geschichte der queer lesbaren Charaktere in Videospielen. S.a.: Queere Videospielgeschichte (13.12.2018)

» Tagesspiegel: Berlin richtet Krisenwohnung für queere Opfer von Zwangsverheiratung ein

In Berlin soll die erste Krisenwohnung für homo- und transsexuelle Opfer von Zwangsverheiratung entstehen. Jedes Jahr werden bis zu zehn Fälle bekannt.

» vorwärts über Homosexualität im Fußball: "Junge Menschen brauchen Vorbilder wie Hitzlsperger"

Vor fünf Jahren machte Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Bis heute ist kein aktiver Fußballer diesem Beispiel gefolgt. Dabei wären weitere Vorbilder sehr wichtig, meint Aktivist Jan Duensing.

» Mädchen.de: Lesbischer Sex – Wie funktioniert das eigentlich?

Hast du dich auch schon immer mal gefragt, wie Frauen miteinander Sex haben? Hier erfährst du es!

» ZEITjUNG: Oh Baby, ich hab Genderwahn!

Warum ich mir ein Leben ohne Queer-Feminismus nicht mehr vorstellen kann.

» Berliner Kurier: Erstes Transgender-Playmate – Als sie sich outete, wurde Ines vom Freund abserviert

Ihre Stimme ist wie Samt, ihre Haare sind seidig, und ihre Beine lang und schlank. Kein Wunder, dass der Playboy Ines Rau zum Playmate des Monats im November 2017 machte.

» Blick: Das Leben im falschen Körper

Die "Bachelor"-Kandidatin Daryana sorgte als erste Transfrau in der Kuppelshow für Aufsehen. Wir haben mit ihr, einem Chirurgen sowie dem Verein "Transgender Network Switzerland" über Geschlechtsanpassung, Namensänderung und Militärpflicht gesprochen.

» Diversität in "Sex Education" – Deswegen ist es die aktuellste Netflix-Serie

"Sex Education" ist der neueste Hit bei Netflix. Was die Serie so besonders macht und warum sie mehr zu bieten hat als blöde Sex-Witzchen