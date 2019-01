Ausgewählter Artikel:

» (18.01.2019) Tagesspiegel: Wilde Geschlechter

Trans*, Transgender, Intersexualität: Gerade in großen Städten wie Berlin gibt es viele, die sich nicht als "Mann" oder "Frau" einordnen lassen wollen. Ein Glossar.

18. Januar 2019

» Berliner Zeitung: Chelsea-Profi nimmt Stellung zu Homosexualitäts-Gerücht

Homosexualität ist für die meisten Profi-Fußballer nach wie vor ein Tabu-Thema. Nur wenige aktive Spieler oder Ex-Akteure wagen den Schritt zum Outing. Nun hat ein englischer Profi das Thema wieder auf die Tagesordnung gehoben – allerdings mehr oder weniger unfreiwillig.

» Volksstimme.de: Uni Halle untersucht Ehrenpromotionen

Eine Ehrendoktorwürde vergeben Universitäten als hohe Wertschätzung. Aber war das in der Vergangenheit immer gerechtfertigt?

» katholisch.de: Homo-Aktivisten machen Lobbyarbeit auf dem Weltjugendtag

Ein Aktivistenbündnis will auf dem Weltjugendtag für mehr Verständnis und Akzeptanz für sexuelle Vielfalt in der Kirche sorgen. Sie wenden sich gegen eine Lehre, die sie als "verletzend" empfinden.

» Tagesspiegel: Von bi-neugierig bis pansexuelll – Wie wir lieben

Auf Datingportalen stehen immer mehr Identitäten und Vorlieben zur Auswahl. Eine sexuelle Orientierungshilfe.

» NWZonline über Gedenkstätte Bergen-Belsen: AfD bekommt keinen Sitz im Stiftungsrat

Holocaust-Opfer protestierten, als AfD-Abgeordnete im Gremium einer Gedenkstätte mitarbeiten wollten. Mit einer Neuregelung schloss der Landtag die Partei aus die rechten Abgeordneten klagten.

» Nollendorfblog über Gloria von Thurn und Taxis: Deutsche Medien machen der Prinzessin der europäischen extremen Rechten den Hof

Die WELT macht sich zur Pressesprecherin einer Extremistin und auch andere Medien verheben sich an der Meldung über eine abgesagte Ehrung der Prinzessin in New York.

» BR2-Zündfunk: Warum die "Homo-Heilung" verboten gehört

In Deutschland gibt es immer noch Ärzte, die Homosexuelle heilen wollen und das auch gesetzlich dürfen. Wir haben mit einem Arzt gesprochen, der seinen Patienten ihre homosexuelle Neigung abgewöhnen will. Und mit einem Aktivisten, der dafür kämpft, dass solche Konversionstherapien verboten werden.

» DW bei facebook: Die israelische Drag Queen und der syrische Bauchtänzer

Looking for co-existence in the Middle East? We found it in this Berlin gay bar

» Heute.at: Polizei als "Spatzilutscher" beschimpft

Ob es das wert war? Ein Mann beflegelte in Wr. Neustadt Beamte, wird dafür in Sozialen Netzwerken als Held gefeiert, musste aber dafür tief in die Tasche greifen.

» MDR über Experiment in Chemnitz: Gespräche contra Vorurteile

Ein Verein in Chemnitz verleiht "lebende Bücher" und will damit mehr als bloß unterhalten. Ein mutiges Experiment mit offenem Ausgang. Dabei erzählen Homosexuelle, Transgender oder Flüchtlinge aus ihrem Leben.

» Deutschlandfunk: Polen wollen Hassrede bekämpfen

Der gewaltsame Tod des Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz führt vielen Polen vor Augen, wie gewaltvoll die Sprache im Politikbetrieb zuletzt geworden ist. Oppositionsparteien, Menschenrechtler und auch die Polizei möchte nun stärker gegen Hassreden vorgehen.

17. Januar 2019

» 20 Minuten: "Rechte wollen ungestraft gegen Schwule hetzen"

Politiker von EDU und SVP ergreifen das Referendum gegen die Ausweitung der Rassismus-Strafnorm. Dieses sei homophob, sagen Schwule. S.a.: Rechte Christen wollen Referendum über LGB-Schutz erzwingen (06.01.2019)

» watson: Im Aargau gibt es erstmals eine "queer*feministische" Nationalrat-Liste

Bei den Nationalratswahlen wollen Menschen verschiedener Geschlechter mit «queer*feministischem» Hintergrund im Kanton Aargau erstmals mit einer gemeinsamen Liste antreten. Konkret handelt es sich um eine Unterliste der SP Aargau.

» Umfrage zu Sexueller Bildung/Sexualpädagogik in der Lehramtsausbildung und der Fortbildung für tätige Lehrkräfte

Dieser Fragebogen befasst sich mit Sexueller Bildung/Sexualpädagogik und entsprechenden Angeboten und Erfahrungen sowohl in der Lehramtsausbildung und in der Fortbildung von Lehrkräften als auch im schulischen Alltag.

» Lutz van Dijk im Tagesspiegel: Schluss mit dem Erinnern zweiter Klasse an homosexuelle NS-Opfer

Der Bundestag muss endlich auch homosexueller NS-Opfer würdig gedenken – nur so lassen sich Lehren für heute gewinnen. Ein Gastbeitrag.

» taz interviewt Lutz van Dijk zum Holocaust-Gedenktag: "Eine Brücke bis in die Gegenwart"

Der Historiker Lutz van Dijk fordert in einer Petition, dass der Bundestag am Holocaust-Gedenktag 2021 erstmals explizit die homosexuellen Opfer thematisiert. S.a.: Mehrheit im Bundestagspräsidium für Gedenken an homosexuelle Nazi-Opfer (14.01.2019)

» op-online: Bunter wird's nicht – Rosa-Wölkchen-Sitzung in der Willy-Brandt-Halle

"Gay is schee" hieß es wieder einmal bei der zweiten von vier Rosa Wölkchen-Vorstellungen in der Willy-Brandt-Halle. Mit Ross Antony trat ein beliebter Dschungel-Spezi auf. Moderator Jürgen Peusch, alias Jutta P. von Gerdas Kleine Weltbühne, blickte nebenbei zurück, als Gay weniger als schön galt, sondern eher als Risiko, Job, Familie und Freunde zu verlieren.

» VICE: Ich habe mich als Sexarbeiter angemeldet

... um zu verstehen, wieso die meisten von ihnen illegal arbeiten.

» Berliner Kurier über transsexuellen Kiez-Engel im Seniorenheim: Eine Fee wirbelt durch Neukölln

Von der "Wartestation auf den Tod" zum florierenden mittelständischen Selbsthilfe-Unternehmen: Wie die transsexuelle Seniorin Sylvia-Fee Wadehn Seniorenwohnanlagen ordentlich aufmischt.