19. Januar 2019

» Nollendorfblog: Die verlogene David-Berger-PR des WDR und seine ärgerliche Homophobietradition

Eine Wutrede auf den WDR von Johannes Kram: Sorry, aber das ist – nicht nur journalsitisch gesehen – wirklich das miesete, das ich seit langem gelesen habe. Das ist auf so vielen Ebenen so falsch, so unverschämt. Und auch so homohob.

» NWZonline interviewt Tim Fischer: Vom Fischer und seinen Frauen

Besonders war er schon immer. Als 45-Jähriger schert sich der homosexuelle Chansonnier nicht darum, was die Anderen denken.

» news.at interviewt Virginia Ernst und ihre Frau: "Es geht um Gefühle, nicht ums Geschlecht"

Virginia Ernst ist die Erste, die bei "Dancing Stars" mit einer Tanzpartnerin auftritt. Ernst und ihre Frau Dorothea im großen Doppelinterview.

» sol.de: Grüne fordern Mahnmal zur Erinnerung an die Homosexuellenverfolgung in Saarbrücken

Die Grünen im Stadtrat von Saarbrücken sprechen sich für ein Mahnmal in der Landeshauptstadt aus, das an die Opfer der Homosexuellenverfolgung erinnern soll. Die Aufarbeitung in Saarbrücken sei ein wichtiger Schritt, um sich für Toleranz und gegen Ausgrenzung zu positionieren.

» Spiegel Online über Geschlechtsanpassungen: "Macht doch endlich, sonst bringe ich mich um" (kostenpflichtig)

Der Kinderpsychiater Alexander Korte behandelt Mädchen und Jungen, die sich im falschen Körper fühlen. Die Zahl der Diagnosen ist heute fünfmal so hoch wie 2013, die Wartezeit kann ein Jahr betragen. Was ist da los?

» Main-Echo: Die Ämter und das Geschlecht "divers"

Beim Ge­sch­lecht lau­tet die Fra­ge mitt­ler­wei­le of­fi­zi­ell: Männ­lich, weib­lich oder di­vers? Die Me­di­en be­rich­ten dar­über, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt rich­te­te dar­über. Neu­er­dings ist der einst männ­li­che Nürn­ber­ger Grü­nen-Land­tags-ab­ge­ord­ne­te Mar­kus Gan­se­rer nun Frau Tes­sa Gan­se­rer. Und was kann Wert­heim bei­tra­gen? Ei­gent­lich nicht viel.

» Deutschlandfunk Kultur: Transgender gab es schon immer

Mann oder Frau, Ja oder Nein, Sekt oder Selters: Wir sind es gewohnt, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen – und klar in männlich oder weiblich einzuteilen. Doch schon der Talmud kennt gleich mehrere Bezeichnungen für Menschen, die biologisch dazwischen stehen.

» Schweizer Illustrierte über schwules Älterwerden: Wenn Schönheit nichts nützt

Lange wünschte sich SI-online-Blogger Onur Ogul, seine 20er wiederholen zu können. Im Zuge der "10 years challenge" auf Instagram hat er nun bemerkt, dass er viel lieber schon 30 ist.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung: Der "finocchi"-Eklat

Der Bozner Lega-Gemeinderat Kurt Pancheri leistet sich im Gemeinderat eine homophobe Entgleisung. Er spricht von "associazioni di finocchi". Die Homosexuellen-Vereinigung Centaurus prüft eine Strafanzeige.

» Weser-Kurier interviewt Sportsenatorin: "Das Outing eines Fußballers würde uns stolz machen"

Anja Stahmann ist unter anderem Senatorin für Sport in Bremen. Im Interview spricht sie über ihre Sport-Affinität, die Sportministerkonferenz und das Vereinsleben in Bremen. S.a.: 2019 wird das queere Sportjahr (01.01.2019)

» der Freitag über die Koalition von Queer und Kapital: Neoliberale Brandbeschleuniger

Nancy Fraser sagt: Neoliberale Kräfte fanden ihren Wunschpartner in einem meritokratischen Aufsteigerinnen-Feminismus.

» Süddeutsche.de: Toiletten für alle!

Beim Bau neuer Schulen wollen Garching, Pullach und Taufkirchen den Bedürfnissen intersexueller Kinder und Jugendlicher mit speziellen Toiletten gerecht werden. Manche haben einen pragmatischen Ansatz.

» BR24: Warum nonbinäre Artists die Popkultur beeinflussen müssen

Der Pop braucht queer-feministische Positionen als Gegengewicht zu immer gleichen Körper-und Rollenbildern. Der queer-feministische Pop reflektiert Hautfarbe, Klasse und Gender-Performance und will dabei musikalisch innovativ sein.

18. Januar 2019

» Dirk Ludigs in Siegessäule: Nein, meine LSBTTIQ*+-Suppe ess ich nicht!

Der Kolumnist hat einen Vorsatz für 2019: Er wird nicht länger Buchstabenungetüme schreiben. Denn er hat längst ein Wort dafür.

» Belltower News: Wie ein schwuler Theologe zum Sprachrohr von AfD, IB und Co wurde

David Berger hat eine schillernde Karriere hinter sich. Vom Vatikan zu Deutschlands größtem schwulen Magazin hin zum vielgelesenen rechtspopulistischen Blogger.

» DWDL.de über genderbewusstes Erzählen: "Wir brauchen einen echten Kulturwandel"

Die Medienwissenschaftlerin Skadi Loist forscht seit 20 Jahren über Ungleichbehandlung in Film und Fernsehen. Ein Gespräch über vernetzte Männer, riskante Frauen, erfolgreiche Diversität und die rechtspopulistische Reaktion.

» Berliner Zeitung: Chelsea-Profi nimmt Stellung zu Homosexualitäts-Gerücht

Homosexualität ist für die meisten Profi-Fußballer nach wie vor ein Tabu-Thema. Nur wenige aktive Spieler oder Ex-Akteure wagen den Schritt zum Outing. Nun hat ein englischer Profi das Thema wieder auf die Tagesordnung gehoben – allerdings mehr oder weniger unfreiwillig.

» Volksstimme.de: Uni Halle untersucht Ehrenpromotionen

Eine Ehrendoktorwürde vergeben Universitäten als hohe Wertschätzung. Aber war das in der Vergangenheit immer gerechtfertigt?

» katholisch.de: Homo-Aktivisten machen Lobbyarbeit auf dem Weltjugendtag

Ein Aktivistenbündnis will auf dem Weltjugendtag für mehr Verständnis und Akzeptanz für sexuelle Vielfalt in der Kirche sorgen. Sie wenden sich gegen eine Lehre, die sie als "verletzend" empfinden.