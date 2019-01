Ausgewählter Artikel:

» (21.01.2019) Donaukurier über schwulen Flüchtling: Die Hoffnung bleibt

Das Schicksal von Peyman Mormand bewegt viele Menschen in Ingolstadt und darüber hinaus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Januar 2019

» euronews aus Indien: Transgender-Aktivistin Tripathi segnet Pilger

Laxmi Narayan Tripathi ist eine indische Transgender-Aktivistin, die ihre eigene religiöse Bewegung gründete: "Kinnar Akhada". Beim Kumbh-Mela-Festival war ihre Bewegung, die erste Transgender-Gruppe, die in den heiligen Wassern des Ganges und Yamuna baden durfte.

» Neue Presse Coburg über queeres Theaterstück: Die Brücke zum Ich

Es gibt mehr als Mann und Frau, hetero und homo: Das preisgekrönte Stück "Das Gesetz der Schwerkraft" zeigt in der Reithalle, wie es ist, nicht ins Raster zu passen.

» Westfalenpost: Schwuler Resa öffnet anderen Flüchtlingen Türen in Hagen

Obwohl er geflüchtet ist und seine Heimat verloren hat, ist Resa glücklich. In Hagen darf er schwul sein. Hier arbeitet er bei der Aidshilfe.

» RP Online: Schauspiel Köln zeigt "Rückkehr nach Reims"

Das Schauspiel Köln zeigt Didier Eribons Rückkehr nach Reims.

» RP Online: Autorin Seyran Ates diskutiert über Homosexualität im Islam

Seyran Ates kann nur mit Personenschutz das Haus verlassen. Die Rechtsanwältin und Autorin tritt für einen liberalen Islam ein. In Krefeld diskutiert die Imamin über das Thema Homosexualität.

20. Januar 2019

» Die Achse des Guten: Das queere Israel und seine Feinde

Israel ist als einzige stabile Demokratie im Nahen und Mittleren Osten das einzige Land der Region, in dem LGBT-Personen grundlegende Rechte gewährt werden. Eine lebendige Szene gibt es außer in Israel nur in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Von den selbsternannten Pinkwatchern ist allerdings nichts über die skandalösen Zustände in anderen Ländern des Nahen Ostens zu hören.

» NEON: "So reagieren Männer, wenn ich ihnen erzähle, dass ich ein Typ war"

In der NEON-Serie über die kleinen Gemeinheiten des Lebens erzählen junge Menschen, was sie schon immer loswerden wollten. Dieses Mal: Michelle

» ze.tt: Überholtes Männlichkeitsbild -So verarbeitet ein Künstler seine Kindheit

Luke Humphris zeichnete einen einfühlsamen Comic darüber, was es bedeuten kann, mit einem altbackenen Männlichkeitsbild aufzuwachsen.

» Spiegel Online: Der Nager-Star in Frauenkleidern

Ein kleines Grauhörnchen fiel 1944 aus dem Nest – und machte in den USA große Karriere. Zu ihrem Ehrentag am 21. Januar zeigt einestages Eichhörnchen mit sonderbaren Talenten und Obsessionen.

» TV Movie: "Köln 50667"-Transgender Sophia Dos Santos hat einen neuen Freund

Sich als Transgender zu outen war ein mutiger Schritt für den ehemaligen "Köln 50667"-Star David Dos Santos. Als Sophia hat sie nun eine neue Liebe gefunden.

» Jungle World: Voltaire verteidigen

Melanie Götz: Linke Relativierungen und rechte Islamkritik

19. Januar 2019

» Nollendorfblog: Die verlogene David-Berger-PR des WDR und seine ärgerliche Homophobietradition

Eine Wutrede auf den WDR von Johannes Kram: Sorry, aber das ist – nicht nur journalsitisch gesehen – wirklich das miesete, das ich seit langem gelesen habe. Das ist auf so vielen Ebenen so falsch, so unverschämt. Und auch so homohob.

» derStandard.at: Asylsachverständiger Mahringer – Keine Gefahr für Schwule im Irak

Wegen zwei Afghanistangutachten wurde Karl Mahringer als Gutachter enthoben, doch die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Also macht er weiter

» NWZonline interviewt Tim Fischer: Vom Fischer und seinen Frauen

Besonders war er schon immer. Als 45-Jähriger schert sich der homosexuelle Chansonnier nicht darum, was die Anderen denken.

» news.at interviewt Virginia Ernst und ihre Frau: "Es geht um Gefühle, nicht ums Geschlecht"

Virginia Ernst ist die Erste, die bei "Dancing Stars" mit einer Tanzpartnerin auftritt. Ernst und ihre Frau Dorothea im großen Doppelinterview.

» sol.de: Grüne fordern Mahnmal zur Erinnerung an die Homosexuellenverfolgung in Saarbrücken

Die Grünen im Stadtrat von Saarbrücken sprechen sich für ein Mahnmal in der Landeshauptstadt aus, das an die Opfer der Homosexuellenverfolgung erinnern soll. Die Aufarbeitung in Saarbrücken sei ein wichtiger Schritt, um sich für Toleranz und gegen Ausgrenzung zu positionieren.

» Spiegel Online über Geschlechtsanpassungen: "Macht doch endlich, sonst bringe ich mich um" (kostenpflichtig)

Der Kinderpsychiater Alexander Korte behandelt Mädchen und Jungen, die sich im falschen Körper fühlen. Die Zahl der Diagnosen ist heute fünfmal so hoch wie 2013, die Wartezeit kann ein Jahr betragen. Was ist da los?

» Main-Echo: Die Ämter und das Geschlecht "divers"

Beim Ge­sch­lecht lau­tet die Fra­ge mitt­ler­wei­le of­fi­zi­ell: Männ­lich, weib­lich oder di­vers? Die Me­di­en be­rich­ten dar­über, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt rich­te­te dar­über. Neu­er­dings ist der einst männ­li­che Nürn­ber­ger Grü­nen-Land­tags-ab­ge­ord­ne­te Mar­kus Gan­se­rer nun Frau Tes­sa Gan­se­rer. Und was kann Wert­heim bei­tra­gen? Ei­gent­lich nicht viel.

» Deutschlandfunk Kultur: Transgender gab es schon immer

Mann oder Frau, Ja oder Nein, Sekt oder Selters: Wir sind es gewohnt, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen – und klar in männlich oder weiblich einzuteilen. Doch schon der Talmud kennt gleich mehrere Bezeichnungen für Menschen, die biologisch dazwischen stehen.