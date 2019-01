Ausgewählter Artikel:

Elf Filme zwischen Blockbuster und Independent-Produktion werden vom 25. bis 28. Januar in Wiesbaden gezeigt. Auch die Probleme schwuler Moslems sind ein Thema.

22. Januar 2019

» Welt über geschlechtergerechte Sprache: Hannover schafft den Lehrer ab

Niedersachsens Landeshauptstadt setzt sich an die Spitze der Gender-Bewegung. Verwaltungssprache soll künftig geschlechtsneutral formuliert werden. Auch die Anreden Herr und Frau sind zu vermeiden.

» tagesanzeiger.ch: "Ich bin mega gay und das mega gern"

Vom Erker des Gebäudes Karl der Grosse in der Zürcher Altstadt zeigte Anna Rosenwasser auf, wie glücklich es macht, queer zu sein. Ein Auszug ihrer Rede.j

» NEON: Der Streit zwischen Yotta und dem "Currywurstmann" ist einfach nur homophob

Die Dschungelcamp-Teilnehmer Bastian Yotta und Chris Töpperwien haben ihren Streit geklärt und sich versöhnt. "Endlich", finden viele im Netz. Unser Auto meint, dass die beiden damit Homophobie auf ein neues Level gehoben haben.

» taz über neue Literaturzeitschrift Glitter: Glitzern bis zum G-Punkt

Gibt es queere Literatur so selten, oder fehlt es ihr nur Sichtbarkeit? Die Zeitschrift Glitter will mit Diversität Aufmerksamkeit generieren

21. Januar 2019

» RTL Hessen über ein Coming-out bei der Polizei: Beamter spricht offen über Homosexualität

Schon als Kind wusste Florian Meerheim: Er möchte Polizist werden. Er ist offen homosexuell und bildet damit eine Ausnahme bei der Polizei. Unsere Kollegin Magdalena Gutsche hat mit ihm über sein Outing und die Reaktionen seiner Kollegen gesprochen.

» Tagesspiegel interviewt Migrant bei der Aids-Hilfe: "Arabischsprachige auf Augenhöhe zu HIV beraten"

Ahmed Awadalla berät bei der Berliner Aids-Hilfe Geflüchtete. Ein Gespräch über Testsprechstunden, Sexualpädagogik – und Rassismus in der queeren Community.

» springermedizin.de: Aknetherapie bei Transgender-Männern

Bei Transgender-Männern kommt es unter einer Testosterontherapie häufig zu einem Ausbruch von Akne. Obwohl die Behandlung der Hautläsionen derjenigen von Cisgender-Individuen ähnelt, sollten Dermatologen einige Dinge beachten. Beispielsweise kann es zu Wechselwirkungen von Testosteron und Aknemedikamenten kommen.

» Tagesspiegel: Wie Rot-Rot-Grün Freiheit in der Welt fördern will

Der Senat will Freiheit weltweit fördern mit Workshops für Blogger und einem Wettbewerb für Start-ups von Geflüchteten zum Beispiel. Die CDU übt Kritik

» Spiegel Online über Pinguin mit schwulen Eltern: Kleiner Botschafter

Sie verzückten etliche Internetnutzer: Sphen und Magic, zwei schwule Pinguine aus Australien, die Eltern wurden. Nun ist der Spitzname des Kindes bekannt – und das Geschlecht. Der Zoo hat mit dem Nachwuchs Großes vor.

» 20 Minuten: Schweiz soll schwule Flüchtlinge schützen

Der Berner Stadtregierung will sich dafür einsetzen, dass sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität als Fluchtgründe anerkannt werden. Betroffen seien 5 bis 10 Prozent aller Asylsuchenden

» euronews aus Indien: Transgender-Aktivistin Tripathi segnet Pilger

Laxmi Narayan Tripathi ist eine indische Transgender-Aktivistin, die ihre eigene religiöse Bewegung gründete: "Kinnar Akhada". Beim Kumbh-Mela-Festival war ihre Bewegung, die erste Transgender-Gruppe, die in den heiligen Wassern des Ganges und Yamuna baden durfte.

» Neue Presse Coburg über queeres Theaterstück: Die Brücke zum Ich

Es gibt mehr als Mann und Frau, hetero und homo: Das preisgekrönte Stück "Das Gesetz der Schwerkraft" zeigt in der Reithalle, wie es ist, nicht ins Raster zu passen.

» Westfalenpost: Schwuler Resa öffnet anderen Flüchtlingen Türen in Hagen

Obwohl er geflüchtet ist und seine Heimat verloren hat, ist Resa glücklich. In Hagen darf er schwul sein. Hier arbeitet er bei der Aidshilfe.

» Donaukurier über schwulen Flüchtling: Die Hoffnung bleibt

Das Schicksal von Peyman Mormand bewegt viele Menschen in Ingolstadt und darüber hinaus.

» RP Online: Schauspiel Köln zeigt "Rückkehr nach Reims"

Das Schauspiel Köln zeigt Didier Eribons Rückkehr nach Reims.

» RP Online: Autorin Seyran Ates diskutiert über Homosexualität im Islam

Seyran Ates kann nur mit Personenschutz das Haus verlassen. Die Rechtsanwältin und Autorin tritt für einen liberalen Islam ein. In Krefeld diskutiert die Imamin über das Thema Homosexualität.

20. Januar 2019

» Die Achse des Guten: Das queere Israel und seine Feinde

Israel ist als einzige stabile Demokratie im Nahen und Mittleren Osten das einzige Land der Region, in dem LGBT-Personen grundlegende Rechte gewährt werden. Eine lebendige Szene gibt es außer in Israel nur in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Von den selbsternannten Pinkwatchern ist allerdings nichts über die skandalösen Zustände in anderen Ländern des Nahen Ostens zu hören.

» NEON: "So reagieren Männer, wenn ich ihnen erzähle, dass ich ein Typ war"

In der NEON-Serie über die kleinen Gemeinheiten des Lebens erzählen junge Menschen, was sie schon immer loswerden wollten. Dieses Mal: Michelle

» ze.tt: Überholtes Männlichkeitsbild -So verarbeitet ein Künstler seine Kindheit

Luke Humphris zeichnete einen einfühlsamen Comic darüber, was es bedeuten kann, mit einem altbackenen Männlichkeitsbild aufzuwachsen.