» (23.01.2019) Deutschlandfunk Kultur über Jörg Bernardys Buch: "Mann Frau Mensch": Schmuckliebende Männer und der Gender-Stern

Wäre ich eine andere Person, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte? Philosoph Jörg Bernardys regt mit "Mann Frau Mensch" dazu an, über diese Frage nachzudenken ein ungewöhnliches Buch in Zeiten einer oft schrillen Gender-Debatte.

23. Januar 2019

» 20 Minuten über schwulen Pädagogen: Diese Fotos eines Lehrers sind für die Schule okay

Ein Primarlehrer postet Halbnacktbilder von sich auf Instagram. Eine Mutter empört sich. Die Schulleitung steht hinter der Lehrkraft.

» Deutschlandfunk über Broadway Debut von Tarell McCraney: "Eine vergiftete Form von Männlichkeit"

Für das Drehbuch hinter "Moonlight" gewann Tarell McCraney den Oscar. Auch in seinem Broadway-Debut widmet sich McCraney jetzt wieder den Themen Isolation und Homosexualität: In "Choirboy" geht es um einen Jungen im Knabenchor, der von seinen Mitschülern gemobbt wird.

» evangelisch.de über queere Bestattungen: Eine Flasche Schnaps als Grabbeigabe

Wie wir trauern, wie wir sterben und beerdigt werden, hängt von der Frage unseres sozialen Status ab. Francis Seeck hat ein spannendes Buch über Ausgrenzung auf dem Friedhof und alternative Trauerpraxen geschrieben. Katharina Payk hat Francis Seeck zu einem Interview getroffen.

» Nollendorfblog über David Berger auf WDR 5: Der journalistische Offenbarungseid des Senderchefs Florian Quecke

In meinem letzten Blogbeitrag dazu hatte ich geschrieben: Schlimmer kann man es nicht machen. Ich hatte mich geirrt.

» Nau: JSVP erklärt Widerstand gegen mehr Schutz für Homosexuelle

Dass Diskriminierung von Schwulen und Lesben strafbar werden soll, passt nicht allen. EDU und Junge SVP wollen eine Volksabstimmung. Warum eigentlich?

» Kurier über Ellen Page: Angstzustände und Depressionen

Die Schauspielerin verriet, dass sie Aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte.

» idowa: Doschauher TV befasste sich mit Transsexualität

Das Format ist von der Studienordnung vorgegeben, bietet den Studierenden der Medientechnik aber genügend Freiraum für die eigene Kreativität.

» Neue Westfälische: Queeres Zentrum könnte im Herforder Jugendzentrum "Die 9" entstehen

Geschützter Raum: Sobald der Politische Rückhalt da ist, soll das Queere Zentrum für den Kreis Herford Gestalt annehmen. Runder Tisch bringt Gründung eines Vereins auf den Weg, der als Träger agieren könnte

» Göttinger Tageblatt: Vertrauenslehrerin für Lesben, Schwule und Transgender gewählt

Das ist wohl Niedersachsens erste Vertrauenslehrerin für Lesben, Schwule und Transgender: Sandra Wolf klärt ab sofort Schüler am Hainberg Gymnasium über die Existenz verschiedener geschlechtlicher Identitäten auf.

22. Januar 2019

» Welt über geschlechtergerechte Sprache: Hannover schafft den Lehrer ab

Niedersachsens Landeshauptstadt setzt sich an die Spitze der Gender-Bewegung. Verwaltungssprache soll künftig geschlechtsneutral formuliert werden. Auch die Anreden Herr und Frau sind zu vermeiden.

» tagesanzeiger.ch: "Ich bin mega gay und das mega gern"

Vom Erker des Gebäudes Karl der Grosse in der Zürcher Altstadt zeigte Anna Rosenwasser auf, wie glücklich es macht, queer zu sein. Ein Auszug ihrer Rede.j

» NEON: Der Streit zwischen Yotta und dem "Currywurstmann" ist einfach nur homophob

Die Dschungelcamp-Teilnehmer Bastian Yotta und Chris Töpperwien haben ihren Streit geklärt und sich versöhnt. "Endlich", finden viele im Netz. Unser Auto meint, dass die beiden damit Homophobie auf ein neues Level gehoben haben.

» Wiesbadener Kurier: Queeres Filmfest "Homonale" im Caligari

Elf Filme zwischen Blockbuster und Independent-Produktion werden vom 25. bis 28. Januar in Wiesbaden gezeigt. Auch die Probleme schwuler Moslems sind ein Thema.

» taz über neue Literaturzeitschrift Glitter: Glitzern bis zum G-Punkt

Gibt es queere Literatur so selten, oder fehlt es ihr nur Sichtbarkeit? Die Zeitschrift Glitter will mit Diversität Aufmerksamkeit generieren

21. Januar 2019

» RTL Hessen über ein Coming-out bei der Polizei: Beamter spricht offen über Homosexualität

Schon als Kind wusste Florian Meerheim: Er möchte Polizist werden. Er ist offen homosexuell und bildet damit eine Ausnahme bei der Polizei. Unsere Kollegin Magdalena Gutsche hat mit ihm über sein Outing und die Reaktionen seiner Kollegen gesprochen.

» Tagesspiegel interviewt Migrant bei der Aids-Hilfe: "Arabischsprachige auf Augenhöhe zu HIV beraten"

Ahmed Awadalla berät bei der Berliner Aids-Hilfe Geflüchtete. Ein Gespräch über Testsprechstunden, Sexualpädagogik – und Rassismus in der queeren Community.

» springermedizin.de: Aknetherapie bei Transgender-Männern

Bei Transgender-Männern kommt es unter einer Testosterontherapie häufig zu einem Ausbruch von Akne. Obwohl die Behandlung der Hautläsionen derjenigen von Cisgender-Individuen ähnelt, sollten Dermatologen einige Dinge beachten. Beispielsweise kann es zu Wechselwirkungen von Testosteron und Aknemedikamenten kommen.

» Tagesspiegel: Wie Rot-Rot-Grün Freiheit in der Welt fördern will

Der Senat will Freiheit weltweit fördern mit Workshops für Blogger und einem Wettbewerb für Start-ups von Geflüchteten zum Beispiel. Die CDU übt Kritik

» Spiegel Online über Pinguin mit schwulen Eltern: Kleiner Botschafter

Sie verzückten etliche Internetnutzer: Sphen und Magic, zwei schwule Pinguine aus Australien, die Eltern wurden. Nun ist der Spitzname des Kindes bekannt – und das Geschlecht. Der Zoo hat mit dem Nachwuchs Großes vor.