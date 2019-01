Ausgewählter Artikel:

» (26.01.2019) RTL: Willow Grace (5) hat zwei Väter – schwul sind sie aber nicht

Diese Familie aus Texas/USA beweist, dass Patchwork funktionieren kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Januar 2019

» kreiszeitung.de über Queer Country: Rae Spoon

Leicht ließe sich Rae Spoon als Kuriosum besprechen: Ein musikalisches Projekt, das queere Geschlechterpolitik und Country zusammendenkt? Country gilt ja nicht ohne Grund als konservative, wenn nicht reaktionäre Musik, auch wenn das nie die ganze Wahrheit war. Anders als in Europa und erst recht in Deutschland steckt Country in den USA und Kanada aber auch Menschen in der musikalischen DNS, die mit den politischen Botschaften dieser Musik wenig anfangen können.

» Pforzheimer Zeitung: Autor Johannes Kram liest in Buchhandlung Uwe Mumm aus "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber..."

Nein, sie sei nicht nur das Problem dumpfer Stammtische: Die "schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" attackiert der Journalist, Blogger und Theater-Autor Johannes Kram. Es sei Zeit für eine ernsthafte Auseinandersetzung, um dem Thema seine Tücke und Hinterhältigkeit zu nehm

» woman.at: Lesbisches Paar wurde aus einem Seniorenheim geworfen

Im US-Bundesstaat Missouri hat die Homophobie gesiegt: Das Gericht stimmte einem Seniorenheim zu, das zwei Frauen hinauswarf, weil sie ein Paar sind.

» Schweizer Illustrierte: Voll schwul! Flirt-Eiszeit am WEF in Davos

Während des Weltwirtschaftsforums tummeln sich zahlreiche spannende Männer in Davos. Doch aus verschiedenen Gründen bietet sich da keine Flirt-Gelegenheit, schreibt SI-online-Blogger Onur Ogul.

» RTL: Willow Grace (5) hat zwei Väter – schwul sind sie aber nicht

Diese Familie aus Texas/USA beweist, dass Patchwork funktionieren kann.

» Pforzheimer Zeitung: Neue Selbsthilfegruppe für Transgender im Enzkreis gegründet

Röcke, Blusen und all das Schminkzeug hat Jürgen immer wieder weggeschmissen – und doch wieder neu gekauft. Gefühle lassen sich nicht einfach entsorgen, schon gar nicht das Gefühl, eigentlich eine Frau zu sein – 0im Körper eines Mannes. Jürgen fühlte sich schon immer als Joanna, unterdrückte aber das Weibliche in sich über Jahrzehnte.

25. Januar 2019

» Tagesspiegel: Wo das queere Multikulti-Berlin im Kreis tanzt

Auf zum Halay: Seit 20 Jahren feiert die Party-Reihe Gayhane im SO36 queere Kultur. Am Sonnabend ist das Jubiläumsfest mit DJ Ipek und vielen anderen.

» BILDblog zu David Berger und der WDR: ein Sender auf Koks

Johannes Kram zum Tischgespräch von WDR5 mit dem rechten Publizisten.

» Mallorca Magazin: Mallorcas Architekt mit dem Doppelleben

Das Gesa-Hochhaus in Palma und La Porciúncula in Arenal sind die bekanntesten Gebäude von José Ferragut. 1968 wurde er ermordet.

» TAG24: Olympiasiegerin Walkenhorst erzählt bei Markus Lanz, wie schwer es war, Kinder zu bekommen

Seit zwölf Wochen sind Beach-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Frau Maria Mütter von Drillingen. Doch hinter dem lesbischen Paar liegt ein harter Weg.

» Berliner Zeitung kommentiert: Müdes Motto für den CSD

Die erste Hälfte des Slogans, also "Queer sind Berlin" ist noch recht gewitzt, ein hübsches, wenn auch nicht neues Wortspiel. Dabei hätte man es belassen sollen, der Zusatz "JEMEINSAM" auch noch im Fanfarenton groß geschrieben, lässt den Slogan seltsam unsicher wirken, als ob man sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch noch im Berlin Zilles verorten müsste. S.a.: "Jemeinsam": Hauptstadt-CSD mit neuem Motto (25.01.2019)

» Deutschlandfunk Nova: Hetero- oder homo-, bi- oder transsexuell? In Namibia sind alle gleich

Offiziell ist Homosexualität in Namibia noch strafbar, verurteilt wurde seit der Unabhängigkeit 1990 aber niemand. Die LGBT-Bewegung wächst aber.

» Basler Zeitung: Mit Gabriel, von Frau zu Mann

Während drei Jahren hat die Fotografin Susana Vera den Alltag und den Veränderungsprozess eines spanischen Transgender dokumentiert.

» 20 Minuten: "Assassin's Creed" verärgert LGTB-Gemeinde

Ubisoft hat bei "Assassin's Creed: Odyssey" Spielern die Möglichkeit genommen, ihre Sexualität frei zu wählen. Der Shitstorm liess nicht auf sich warten.

24. Januar 2019

» Frankfurter Rundschau über "La Villa": Schutz für homosexuelle Flüchtlinge

Seit fast einem Jahr betreibt die Frankfurter Aidshilfe La Villa für homo- und transsexuelle Flüchtlinge. In der Unterkunft finden sie oft zum ersten Mal eine geschützte Umgebung.

» bento über schwulen Körperkult: Queere Männer diskriminieren sich gegenseitig beim Daten. Gehts noch?

Ich dachte immer, die schwule Szene wäre ein bunter, toller Ort, an dem jeder so sein kann, wie er möchte. Egal ob feminin oder maskulin, dick

» Mädchen.de: Daran erkennst du, dass dein Schwarm schwul sein könnte

Sein Verhalten verunsichert dich und du weißt nicht ob er überhaupt auf Mädchen steht?

» stern.de: Warum meine Tochter nicht stricken will und welche Rolle ein Schwuler dabei spielt

Christiane Tauzher möchte ihre Tochter bewegen, die Kunst des Strickens auszuprobieren. "Vielleicht in 40 Jahren", sagt die Teenagerin – und weist ihre Mutter außerdem auf mögliche bizarre Konsequenzen dieser Handwerkskunst hin.

» DLF Kultur zum "Tischgespräch" mit David Berger: Arglose Plauderei mit einem rechten Hassprediger

In der Talkshow "Tischgespräch" war der rechte Blogger und Publizist David Berger zu Gast. Mit Verweis auf einen "kritischen Diskurs" sendete der WDR trotz aller Proteste das Interview. Das war eine journalistische Bankrotterklärung, kommentiert Matthias Dell.

» taz: David Berger macht WDÄrger

Der WDR lädt den rechten Theologen und Schwulenaktivist zum Interview ein. Dabei wird keine einzige kritische Frage gestellt.