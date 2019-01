Ausgewählter Artikel:

» (26.01.2019) hr-iNFO: männlich, weiblich, divers – das dritte Geschlecht und die Folgen

Seit Anfang des Jahres ist es offiziell – in Deutschland gibt es das dritte Geschlecht. Menschen die intersexuell sind, können beim Standesamt neben männlich, weiblich auch divers ankreuzen. Das hat der Gesetzgeber im vergangenen Jahr beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte: ja diese dritte Option muss es geben, denn sonst ist es mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ein kleine Kreuz mit großen gesellschaftspolitischen Folgen, für die Sprache, die Arbeitswelt und unser Denken.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Januar 2019

» Abendzeitung: Lena Meyer-Landrut wütend wegen Blutspende-Verbot für Schwule

ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ist entsetzt, als sie erfährt, dass schwule und bisexuelle Männer in Deutschland nur unter einer ganz besonderen Bedingung Blut spenden dürfen. Sie ist wütend und schimpft in ihrer aktuellen Instagram-Story.

» Südtirol News: US-Moderatorin Ellen DeGeneres feiert 61. Geburtstag

Fällt bei der "Ellen DeGeneres Show" nach über 15 Jahren bald der letzte Vorhang? Die US-Moderatorin, die am Samstag ihren 61. Geburtstag feiert, hat immerhin laut darüber nachgedacht, ihre Talkshow nach vielen Jahren auslaufen zu lassen. Allerdings habe sie von ihrer Ehefrau und ihrem Bruder höchst unterschiedliche Ratschläge erhalten, erzählte Ellen DeGeneres der "New York Times".

» Kurier: Erster städtischer Treff für Senioren unterm Regenbogen in Wien

Künftig sind im Seniorentreff Mariahif einmal im Monat schwule, lesbische und Transgender-Pensionisten explizit willkommen.

» der Freitag über LGBTI in Marokko: Sicher ist nichts

Für den Bundestag ist es ein sicheres Herkunftsland. Ein Hohn, meint Samir Bargachi von der NGO KifKif, die sich dort für LGBTI-Rechte einsetzt

» hr-iNFO: männlich, weiblich, divers – das dritte Geschlecht und die Folgen

Seit Anfang des Jahres ist es offiziell – in Deutschland gibt es das dritte Geschlecht. Menschen die intersexuell sind, können beim Standesamt neben männlich, weiblich auch divers ankreuzen. Das hat der Gesetzgeber im vergangenen Jahr beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte: ja diese dritte Option muss es geben, denn sonst ist es mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ein kleine Kreuz mit großen gesellschaftspolitischen Folgen, für die Sprache, die Arbeitswelt und unser Denken.

» Südkurier: Vom Mann zur Frau – so war der lange beschwerliche Lebensweg von Michaela Werner

Auf einen Kaffee mit... der Transsexuellen Michaela Werner, die über ihren langen Weg vom Mann zur Frau, ihre Ängste und ihr neues Leben spricht. In Markdorf organisiert sie ein mal im Monamt einen Stammtisch für Gleichgesinnte.

» swp.de über Lesben in der NS-Zeit: "Wir waren der Feind"

Auf dem Pragfriedhof liegen zwei Frauen, die aus ihrer Liebe zueinander nie ein Geheimnis gemacht haben: die Chanson- und Kabarett-Sängerin Claire Waldoff und die schwäbische Baronin Olga von Roeder. Waldoff und von Roeder hatten sich während des Ersten Weltkrieges kennengelernt. Die Chanson-Sängerin war den Nazis ein Dorn im Auge: ihr Bubikopf, ihre Lebensgemeinschaft mit einer Frau und ihre Lieder, die nicht rassistisch waren.

» taz-Imterview: "Gayhane heißt Schwulenhaus"

Gayhane, die queer-orientalische Partyreihe im SO36, feiert am Samstag Zwanzigjähriges. Ein Gespräch mit Sabuha, Ipek und Frieda.

» BILDBlog: Wenn Nils nicht Nils hieße

"Nils Heinecke (31) lebt ein Leben, von dem viele Männer vielleicht insgeheim träumen: Er teilt Tisch und Bett mit zwei Frauen. Er liebt sie beide, die beiden lieben einander, und alle gemeinsam ziehen sie drei Kinder groß."

» kreiszeitung.de über Queer Country: Rae Spoon

Leicht ließe sich Rae Spoon als Kuriosum besprechen: Ein musikalisches Projekt, das queere Geschlechterpolitik und Country zusammendenkt? Country gilt ja nicht ohne Grund als konservative, wenn nicht reaktionäre Musik, auch wenn das nie die ganze Wahrheit war. Anders als in Europa und erst recht in Deutschland steckt Country in den USA und Kanada aber auch Menschen in der musikalischen DNS, die mit den politischen Botschaften dieser Musik wenig anfangen können.

» Pforzheimer Zeitung: Autor Johannes Kram liest in Buchhandlung Uwe Mumm aus "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber..."

Nein, sie sei nicht nur das Problem dumpfer Stammtische: Die "schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" attackiert der Journalist, Blogger und Theater-Autor Johannes Kram. Es sei Zeit für eine ernsthafte Auseinandersetzung, um dem Thema seine Tücke und Hinterhältigkeit zu nehm

» woman.at: Lesbisches Paar wurde aus einem Seniorenheim geworfen

Im US-Bundesstaat Missouri hat die Homophobie gesiegt: Das Gericht stimmte einem Seniorenheim zu, das zwei Frauen hinauswarf, weil sie ein Paar sind.

» Schweizer Illustrierte: Voll schwul! Flirt-Eiszeit am WEF in Davos

Während des Weltwirtschaftsforums tummeln sich zahlreiche spannende Männer in Davos. Doch aus verschiedenen Gründen bietet sich da keine Flirt-Gelegenheit, schreibt SI-online-Blogger Onur Ogul.

» RTL: Willow Grace (5) hat zwei Väter – schwul sind sie aber nicht

Diese Familie aus Texas/USA beweist, dass Patchwork funktionieren kann.

» Pforzheimer Zeitung: Neue Selbsthilfegruppe für Transgender im Enzkreis gegründet

Röcke, Blusen und all das Schminkzeug hat Jürgen immer wieder weggeschmissen – und doch wieder neu gekauft. Gefühle lassen sich nicht einfach entsorgen, schon gar nicht das Gefühl, eigentlich eine Frau zu sein – 0im Körper eines Mannes. Jürgen fühlte sich schon immer als Joanna, unterdrückte aber das Weibliche in sich über Jahrzehnte.

25. Januar 2019

» Tagesspiegel: Wo das queere Multikulti-Berlin im Kreis tanzt

Auf zum Halay: Seit 20 Jahren feiert die Party-Reihe Gayhane im SO36 queere Kultur. Am Sonnabend ist das Jubiläumsfest mit DJ Ipek und vielen anderen.

» BILDblog zu David Berger und der WDR: ein Sender auf Koks

Johannes Kram zum Tischgespräch von WDR5 mit dem rechten Publizisten.

» Mallorca Magazin: Mallorcas Architekt mit dem Doppelleben

Das Gesa-Hochhaus in Palma und La Porciúncula in Arenal sind die bekanntesten Gebäude von José Ferragut. 1968 wurde er ermordet.

» TAG24: Olympiasiegerin Walkenhorst erzählt bei Markus Lanz, wie schwer es war, Kinder zu bekommen

Seit zwölf Wochen sind Beach-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Frau Maria Mütter von Drillingen. Doch hinter dem lesbischen Paar liegt ein harter Weg.

» Berliner Zeitung kommentiert: Müdes Motto für den CSD

Die erste Hälfte des Slogans, also "Queer sind Berlin" ist noch recht gewitzt, ein hübsches, wenn auch nicht neues Wortspiel. Dabei hätte man es belassen sollen, der Zusatz "JEMEINSAM" auch noch im Fanfarenton groß geschrieben, lässt den Slogan seltsam unsicher wirken, als ob man sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch noch im Berlin Zilles verorten müsste. S.a.: "Jemeinsam": Hauptstadt-CSD mit neuem Motto (25.01.2019)