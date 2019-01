Ausgewählter Artikel:

» (27.01.2019) Süddeutsche.de: Anders ist normal

Wie tolerant ist München? Junge Schwule und Lesben erleben im Alltag Anfeindungen genauso wie grenzenlose Offenheit. Eine DJ von Queer-Partys, ein Berater, eine Schülerin und ein Model erzählen von ihren Erfahrungen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Januar 2019

» Spiegel Online über Militär-Bann für Transgender: Trumps verlorene Soldaten

Sie wollen für ihr Land kämpfen, dürfen aber nicht. Der Grund: Sie sind transgender. Und geht es nach Donald Trump sollen sie zukünftig nicht mehr in die US-Armee aufgenommen werden. Riley Dosh ist eine von ihnen und berichtet von ihrem zerplatzenden Traum.

» Stuttgarter Nachrichten: Zur Akzeptanz ist es noch ein weiter Weg

Jethro Escobar Ventura ist Sprecher der schwulen Jugendgruppe Königskinder, die einmal wöchentlich in der Weißenburg tagt. Der Stuttgarter weiß: Homophobie, ob latent oder offen ausgesprochen, macht vielen das Leben schwer.

» Aargauer Zeitung: Homo-Verbände rüsten sich für Abstimmung – "Sie wollen weiterhin gegen uns hetzen"

Homosexuelle sollen besser vor Diskriminierung geschützt werden: Gegen dieses Gesetz haben EDU und die Junge SVP das Referendum ergriffen. Homosexuellenverbände haben bereits reagiert nicht nur mit zimperlichen Worten. S.a.: Rechte Christen wollen Referendum über LGB-Schutz erzwingen (06.01.2019)

» NOZ über Verfolgung Schwuler in Osnabrück: Der Paragraf 175 wirkt weiter

Sechs Monate lang wurde an der Osnabrücker Universität die rechtliche Verfolgung und soziale Diskriminierung homosexueller Menschen in Osnabrück erforscht. Erste Ergebnisse wurden am Freitagabend im Ratssitzungssaal präsentiert.

» Welt am Sonntag interviewt Stefan Aust: "Sollen sie das Sternchen einsetzen, wo sie wollen"

Der Herausgeber der WELT AM SONNTAG, Stefan Aust, hat sich Gedanken über staatlich verordnete Verwaltungssprache gemacht. Auch zum Gender-Sternchen hat er eine klare Meinung.

» Wiener Zeitung über Drag Queens: Männer in Röcken

Wie Drag Queens ihre Kunstfiguren erschaffen.

» Zeit Online über Gender und Sprache: Geschlechtslos in Hannover

In Hannover soll die Amtssprache künftig geschlechtsneutral sein. Abgesehen von der üblichen Aufregung: Die Debatte um die richtige Bezeichnung wird damit komplizierter.

» Wetterauer Zeitung über lesbische Pfarrerin: "Ich schimpfe auch mit Gott"

Julia Marburger wird am Sonntag, 27. Januar, zur Pfarrerin von Södel und Melbach ordiniert. Doch auch die überzeugte Protestantin zweifelt manchmal an Gott.

» Tagesspiegel zum Holocaust--Gedenktag: Das Verbrechen darf nicht mystifiziert werden

Was genau bleibt von Auschwitz? Diese drei Maximen auf jeden Fall: Wissen, was war, aushalten, dass es war, der Opfer gedenken. Ein Kommentar.

» VICE: Dungeons & Drag Queens – Wie "Gaymer" sich eine Community aufbauen

Diese fünf Dragqueens haben einen Club nur für Rollenspiele gegründet.

» tageszeitung.it interviewt LGBTI-Verband: "Wir können nicht still sein"

Centaurus-Sprecher Andreas Unterkircher über die unsägliche Schlagzeile von "Libero, die neue Homophobie-Welle – und über das Schwul-Sein in Südtirol.

» der Freitag befragt Rosa von Praunheim: Der Kommunismus ist...?

Rosa von Praunheim hat dezidiert keine Meinung zum generischen Maskulinum und möchte selbstbestimmt sterben

» Haller Kreisblatt: Geoutet und glücklich – Schwuler Handballer spricht über Homophobie im Sport

Lange bemerkt Thomas B. nicht, dass er schwul ist. Mit 27 outet er sich. In seinem Verein versteckt er sich nicht. Seine Erfahrungen sind positiv ...

26. Januar 2019

» BuzzFeed News: Does LGBT Media Have A Future?

Its a dark time for media LGBT media, especially. What got us here? And how might we survive?

» Abendzeitung: Lena Meyer-Landrut wütend wegen Blutspende-Verbot für Schwule

ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ist entsetzt, als sie erfährt, dass schwule und bisexuelle Männer in Deutschland nur unter einer ganz besonderen Bedingung Blut spenden dürfen. Sie ist wütend und schimpft in ihrer aktuellen Instagram-Story.

» Südtirol News: US-Moderatorin Ellen DeGeneres feiert 61. Geburtstag

Fällt bei der "Ellen DeGeneres Show" nach über 15 Jahren bald der letzte Vorhang? Die US-Moderatorin, die am Samstag ihren 61. Geburtstag feiert, hat immerhin laut darüber nachgedacht, ihre Talkshow nach vielen Jahren auslaufen zu lassen. Allerdings habe sie von ihrer Ehefrau und ihrem Bruder höchst unterschiedliche Ratschläge erhalten, erzählte Ellen DeGeneres der "New York Times".

» Kurier: Erster städtischer Treff für Senioren unterm Regenbogen in Wien

Künftig sind im Seniorentreff Mariahif einmal im Monat schwule, lesbische und Transgender-Pensionisten explizit willkommen.

» der Freitag über LGBTI in Marokko: Sicher ist nichts

Für den Bundestag ist es ein sicheres Herkunftsland. Ein Hohn, meint Samir Bargachi von der NGO KifKif, die sich dort für LGBTI-Rechte einsetzt

» hr-iNFO: männlich, weiblich, divers – das dritte Geschlecht und die Folgen

Seit Anfang des Jahres ist es offiziell – in Deutschland gibt es das dritte Geschlecht. Menschen die intersexuell sind, können beim Standesamt neben männlich, weiblich auch divers ankreuzen. Das hat der Gesetzgeber im vergangenen Jahr beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte: ja diese dritte Option muss es geben, denn sonst ist es mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ein kleine Kreuz mit großen gesellschaftspolitischen Folgen, für die Sprache, die Arbeitswelt und unser Denken.