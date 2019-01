Ausgewählter Artikel:

» (29.01.2019) Rhein-Neckar-Zeitung: Darum ging es beim Holocaust-Gedenken um Homosexuelle

Bürgermeister Erichson erklärt die Vorgeschichte – Kritik an geringer Beteiligung des Gemeinderats

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Januar 2019

» RP Online über schwules NS-Opfer: Johannes Winkels starb im KZ Dachau

Johannes Winkels wurde als Berufsverbrecher geführt. Er starb im Konzentrationslager Dachau, nachdem er in der so genannten Typhus-Baracke untergebracht worden war. Sein Verbrechen bestand darin, dass er Männer liebte.

» VICE: Wie sich zwei lesbische Frauen gegen ihre Abschiebung wehren

Diana und Success droht in ihren Heimatländern der Tod. Doch die deutschen Behörden glauben ihnen nicht.

» Cosmopolitan: Pansexualität – was ist das eigentlich und wie funktioniert's?

Eine neue Folge mit Isabel von Mädelsschnack: Diesmal entführt sie die Female AF Girls in die Welt der Pansexualität.

» ZEITmagazin interviewt Édouard Louis: "Ich habe mich die meiste Zeit meines Lebens geschämt" (kostenpflichtig)

Édouard Louis stand als Jugendlicher immer abseits. Er fand einen Weg, diesem Leben zu entkommen.

» Tagesspiegel über Israel: Wer keine Kinder hat, gilt als nicht normal

Israels Geburtenrate ist so hoch wie nirgendwo sonst in der westlichen Welt. Der Druck, Kinder zu bekommen, trifft auch Homosexuelle der Staat hilft nach.

» Bluewin: Ein Grossteil der Schwulen und Lesben ist Opfer von Cybermobbing

Die Online-Platform vpnMentor hat rund 700 LGBTQ-Menschen (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) auf der ganzen Welt über ihre Online-Erfahrungen befragt. Die Resultate machen nachdenklich: Ein Grossteil der Befragten war schon einmal Angriffen oder Mobbing in der digitalen Welt ausgesetzt.

» Horizont: Warum deutsche Unternehmen beim Thema Diversity noch eine Schippe drauflegen müssen

Immer mehr Unternehmen entdecken das Thema Diversity für ihre Kommunikation. Doch wird diese Offenheit im Arbeitsalltag auch gelebt? Eine Studie der BCG lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Angst der LGBTQ-Community vor Diskriminierung nach wie vor groß ist.

28. Januar 2019

» Fudder: 5 Lehren, um gegen Diskriminierung von LSBTIQ-Leuten vorzugehen

Der Verein Fluss engagiert sich seit 23 Jahren gegen Diskriminierung von LSBTIQ-Menschen, indem er aufklärt. fudder war beim Fachtag des Vereins dabei und hat die fünf wichtigsten Lehren für euch zusammengefasst.

» Aargauer Zeitung: Schwule ausgrenzen erlaubt?

Der Autor Peter Rothenbühler war Chefredaktor von "SonntagsBlick", "Schweizer Illustrierte" und "Le Matin". In seiner aktuellen Kolumne schreibt er über gute Christen und die "Schwulenklopfer" aus Chur.

» Stuttgarter Zeitung über Cruising am Fernsehturm: Was Besucher abschreckt

Rund um den Kiosk am Fernsehturm in Stuttgart-Degerloch sieht es oft unappetitlich aus. Kondome und Zigaretten liegen herum. Was sagt der Inhaber des Kiosks dazu? Und werden die Homosexuellen zu Unrecht an den Pranger gestellt?

» Rhein-Neckar-Zeitung über Gedenken an NS-Opfer in Heidelberg: Für Homosexuelle ging die Verfolgung auch nach 1945 weiter

Redner Volker Beck fordert "kämpferisches Gedenken" – "Es gab keine Stunde Null"

27. Januar 2019

» Welt über Situation von trans Menschen: Trans-Deutschland-Express (kostenpflichtig)

Seit diesem Jahr sitzt die erste Transperson in einem deutschen Parlament. Aber nach wie vor wird viel zu viel über Transmenschen anstatt mit ihnen gesprochen. Fünf Interviews über Hormone, Hoffnung, Normalität und Schmerz.

» Spiegel Online über Militär-Bann für Transgender: Trumps verlorene Soldaten

Sie wollen für ihr Land kämpfen, dürfen aber nicht. Der Grund: Sie sind transgender. Und geht es nach Donald Trump sollen sie zukünftig nicht mehr in die US-Armee aufgenommen werden. Riley Dosh ist eine von ihnen und berichtet von ihrem zerplatzenden Traum.

» Stuttgarter Nachrichten: Zur Akzeptanz ist es noch ein weiter Weg

Jethro Escobar Ventura ist Sprecher der schwulen Jugendgruppe Königskinder, die einmal wöchentlich in der Weißenburg tagt. Der Stuttgarter weiß: Homophobie, ob latent oder offen ausgesprochen, macht vielen das Leben schwer.

» Süddeutsche.de: Anders ist normal

Wie tolerant ist München? Junge Schwule und Lesben erleben im Alltag Anfeindungen genauso wie grenzenlose Offenheit. Eine DJ von Queer-Partys, ein Berater, eine Schülerin und ein Model erzählen von ihren Erfahrungen

» Aargauer Zeitung: Homo-Verbände rüsten sich für Abstimmung – "Sie wollen weiterhin gegen uns hetzen"

Homosexuelle sollen besser vor Diskriminierung geschützt werden: Gegen dieses Gesetz haben EDU und die Junge SVP das Referendum ergriffen. Homosexuellenverbände haben bereits reagiert nicht nur mit zimperlichen Worten. S.a.: Rechte Christen wollen Referendum über LGB-Schutz erzwingen (06.01.2019)

» NOZ über Verfolgung Schwuler in Osnabrück: Der Paragraf 175 wirkt weiter

Sechs Monate lang wurde an der Osnabrücker Universität die rechtliche Verfolgung und soziale Diskriminierung homosexueller Menschen in Osnabrück erforscht. Erste Ergebnisse wurden am Freitagabend im Ratssitzungssaal präsentiert.

» Welt am Sonntag interviewt Stefan Aust: "Sollen sie das Sternchen einsetzen, wo sie wollen"

Der Herausgeber der WELT AM SONNTAG, Stefan Aust, hat sich Gedanken über staatlich verordnete Verwaltungssprache gemacht. Auch zum Gender-Sternchen hat er eine klare Meinung.

» Wiener Zeitung über Drag Queens: Männer in Röcken

Wie Drag Queens ihre Kunstfiguren erschaffen.