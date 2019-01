Ausgewählter Artikel:

» (31.01.2019) Welt über FDP-Vorschlag: Ein "Zivilpakt" jenseits der Ehe

Patchworkfamilien, Alten-WGs, Freunde, Mehrelternschaften: Die Liberalen wollen Menschen, die jenseits des Familienverbundes Verantwortung füreinander übernehmen, stärken. Damit bewegt sich die Partei auf die Grünen zu.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Januar 2019

» Rhein-Neckar-Zeitung über Heidelberg: Weiter Streit um Holocaust-Gedenkfeier für Homosexuelle

Fraktion sieht Neutralitätspflicht verletzt – Integrationsbürgermeister entschuldigt sich bei Linken-Rätin

» Tagesspiegel: Der Ritt ihres Lebens – Neue Sitcom über das bunte Berlin

In Berlin wird die Sitcom All about the Finellis gedreht. Die Protagonisten: Ein gefallener Showstar, die Mafia und die einzige Weltstadt in Europa.

» Welt-Kommentar: Andreas Gabalier, ein Narr für Deutschland

Eine Faschingsgesellschaft will Andreas Gabalier den Karl-Valentin-Orden verleihen. Die Erben des Humoristen finden das nicht lustig. Dabei ist Gabalier der Narr, den unsere Gesellschaft braucht.

» Ruhr Nachrichten: Wie der Transsexuelle Justin (20) den Weg zu sich selbst gefunden hat (Registrierung erforderlich)

Der 20-jährige Selmer Justin ist im falschen Körper auf die Welt gekommen. Das Gefühl, das schon immer da war, lässt der Transsexuelle jetzt raus. Und will den ganzen Weg gehen.

» Welt über FDP-Vorschlag: Ein "Zivilpakt" jenseits der Ehe

Patchworkfamilien, Alten-WGs, Freunde, Mehrelternschaften: Die Liberalen wollen Menschen, die jenseits des Familienverbundes Verantwortung füreinander übernehmen, stärken. Damit bewegt sich die Partei auf die Grünen zu.

» Focus Online: Mann ermutigt Sohn zum Tragen eines Kleides und löst Begeisterungsstürme aus

Der Journalist Nils Pickert aus der Nähe von Kiel hat mit einem Twitterpost die Herzen der Menschen gewonnen indem er mit gängigen Geschlechterklischees und Vorurteilen zwischen Jungs und Mädchen aufräumt. Als sein Sohn in einem Bekleidungsgeschäft ein Kleid anprobieren möchte, fand er dafür ergreifende Worte und löste damit Jubelstürme im Netz aus.

» VICE: Wie mich eine Wiener Homo-Heilerin in meinem Schwulsein bestärkt hat

"Das Schlimmste was dir passieren kann, ist, dass dir ein Therapeut sagt, dass du normal bist"

30. Januar 2019

» gazete.taz über HIV in der Türkei: Wir sind positiv

Menschen mit HIV bekommen in der Türkei neueste Medikamente. Von der Gesellschaft werden sie aber nach wie vor stigmatisiert.

» Stuttgarter Zeitung über Cruising in Stuttgart: Nicht nur unterm Fernsehturm gibt es anonymen Sex

Der Fernsehturm ist ein beliebter Treffpunkt für Homosexuelle in Stuttgart, die nach schnellem Sex suchen. Aber bei weitem nicht der einzige, wie einschlägige Internetseiten offenbaren.

» Nollendorfblog: Vier einfache Fragen an Peter Kraus zu Andreas Gabalier

Sehen Sie: Es ist ganz einfach. Aber entscheiden müssen Sie sich schon.

» evangelisch.de: Was Joseph und Billy Elliot gemeinsam haben

Wie lässt sich die Hochzeit eines homosexuellen Paares feiern? Wie reagieren auf den Wunsch eines Trans*Menschen nach einem Segnungsritual für die Geschlechtsangleichung? Wie im Konfirmandenunterricht über Sexualitäten ins Gespräch kommen? Ein Buch will Rat und Ideen geben.

» kathpress: "Regenbogenseelsorger" ortet Aufbruch beim Thema Homosexualität

Studientag mit internationaler Beteiligung in Linz: Seelsorger Harant ortet in Kirche Suchbewegung für wertschätzenden Umgang mit Schwulen und Lesben – Auch Kirchenverantwortliche denken um – Bei Gestaltung kirchlicher Segensfeiern "noch viel erfinderischer werden"

» Welt: "Brokeback Mountain" auf Französisch

Frankreichs Literaten haben die Unterschicht entdeckt: Didier Eribon und Édouard Louis beklagen die Homophobie der Arbeiterklasse. Philippe Besson beschreibt das Thema sensibler. Frankreich liebt ihn dafür.

» stern spricht mit Kardinal Schönborn: "Finde es berührend, dass sich gleichgeschlechtliche Paare die Ehe wünschen"

Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn nimmt im stern Stellung zur Ehe für alle und zur Krise in seiner Kirche. Schönborn musste selbst einen schweren Missbrauchsskandal aufklären. Der Täter: sein Vorgänger im Amt.

» Futter: Wie ein Outing das Leben verändert

Wir können heutzutage alles sein. So denken wir zumindest. "Aber ein Outing ist immer noch eine Entscheidung, die du treffen musst", sagt Christian Hillgartner. Und erzählt uns, wie sein Outing sein Leben verändert hat.

» Blick: Schwule und Lesben gehen gegen Mauch auf die Strasse

Die Zürcher Stadtregierung will die LGBTIQ-Bewegung beim Bau eines Altersheims nicht finanziell unterstützen. Obwohl Stadtpräsidetin Corine Mauch in einer eingetragenen Partnerschaft lebt. Heute demonstrieren ältere Homosexuelle dagegen vor dem Rathaus.

» Badische Zeitung: So können Schulen LGBTQI-Schülern den Alltag erleichtern

Der Verein "Fluss" organisierte einen Fachtag zu Geschlechterrolle und Schulaufklärungsarbeit. Konkret hieß das etwa: Wie kann man Schülerinnen und Schülern, die transgender sind, unterstützen?

» Zeit Online: Vom Mädchen zum Jungen

Die Brüste fühlten sich falsch an, Schwimmen ging Gabriel nur im Neoprenanzug. Eine Fotografin begleitete ihn drei Jahre lang während seiner Geschlechtsumwandlung.

» Springer Professional: Diversity nur ein Lippenbekenntnis?

Weltweit setzen immer mehr Unternehmen auf Diversität. Auch hierzulande wird die Vielfalt gern gepriesen. Tatsächlich hinkt Deutschland aber hinterher. Doch wer auf Einheitsbrei setzt, vergibt Erfolgschancen.

» derStandard.de über Tschetschenien: Asylkosten von Russland einklagen

Beitrag von Kurt Krickler: Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehen straflos weiter – LGBT-Flüchtlinge brauchen politisches Asyl